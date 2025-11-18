聯合國安理會通過美提決議案 將派國際部隊進駐加薩

（法新社紐約聯合國總部17日電） 聯合國安全理事會今天表決通過一項由美國起草、強化川普所提加薩和平計畫的決議案，其中包括部署一支國際部隊以及為未來的巴勒斯坦國鋪設道路。

這項決議案獲得13票贊成，僅俄羅斯與中國棄權，但沒有任何國家行使否決權。美國總統川普表示，這將給「全世界帶來更進一步的和平」。

川普在社群媒體發文指出，這次表決「承認並支持由我擔任主席的和平委員會（Board of Peace），這將成為聯合國歷史上最重大的批准之一，（並且）將為全世界帶來進一步的和平」。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）在表決後表示：「今天的決議案代表另一項重大進展，這將使加薩能夠繁榮發展，並創造讓以色列得以安居的環境。」 然而，這項決議案將巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）排除在加薩的任何治理角色之外。哈瑪斯對此表示，這項決議案未能滿足巴勒斯坦人的「政治與人道主義需求與權利」。

這份經過多次重要協商修訂的文本，「支持」美國總統川普提出的計畫，正是這項計畫使得以色列與哈瑪斯在飽受戰火蹂躪的加薩地區，得以於10月10日實現脆弱的停火。

自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列引發戰爭以來，兩年多的戰鬥已讓加薩大部分地區成為一片廢墟。

這項和平計畫授權成立國際穩定部隊（International Stabilization Force），這支部隊將與以色列、埃及以及新訓練的巴勒斯坦警察合作，協助確保邊境地區安全並實現加薩走廊非軍事化。

國際穩定部隊的任務是負責「永久解除非國家武裝團體的武器」，保護平民與確保人道援助走廊的安全。

這份決議案也授權成立「和平委員會」，這是一個加薩過渡治理機構，理論上由川普擔任主席，任期將持續到2027年年底。

這項決議案以含糊的措辭提到未來建立巴勒斯坦國的可能性。

決議案提到，一旦巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）執行所要求的改革，加薩重建工作也開始進行，那麼「最終可能具備條件，為實現巴勒斯坦自決與建國提供一條可信的路徑」。

然而，以色列堅決拒絕了這個可能性。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）在表決前表示，這項決議案「將確保哈瑪斯不再對以色列構成威脅」。

擁有否決權的俄羅斯則提出競爭方案，稱美國的草案在支持建立巴勒斯坦國方面做得不夠徹底。

根據法新社取得的草案內容，莫斯科要求安理會表達對「兩國方案願景的堅定承諾」。

俄羅斯的草案不會授權成立和平委員會或部署國際部隊，而是請聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就這些議題提供「選項」。

瓦爾茲在表決前表示，「拖延將造成生命損失」。

美國獲得數個阿拉伯與穆斯林占多數國家的支持，他們發布聯合聲明表達對該文本的支持，簽署國包括卡達、埃及、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、印尼、巴基斯坦、約旦與土耳其。