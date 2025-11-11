最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
聯合國專員：科技巨頭憑藉AI累積龐大權力 為人權帶來巨大挑戰
（法新社日內瓦10日電） 聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）受訪時表示，少數科技巨頭憑藉人工智慧（AI）累積龐大權力，為全球人權帶來巨大挑戰，必須加以監管。
圖克說，在各界對民主威脅的擔憂日益加劇、愈來愈多國家面臨走向獨裁的風險之際，少數科技巨頭似乎擁有「不受限制的權力」，如今已成一大隱憂。
他在聯合國人權辦公室受訪時表示，目前約有7、8家大型科技公司擁有的財富，已經超過一些工業化國家的整體經濟規模。
他說：「他們已經積攢了巨大權力。我們都知道，如果權力不受法治與國際人權法約束，就可能導致濫用，甚至被用來支配他人。」 圖克強調，他非常擔心企業權力若不受法律與國際人權標準限制，將成為「我們未來面臨的重大問題」，呼籲人權界「更加關注這一領域」。
圖克並未點名任何公司。 但他發表這番言論時，正值特斯拉（Tesla）股東剛剛批准執行長馬斯克（Elon Musk）可能高達1兆美元的薪酬方案。馬斯克目前是全球首富，同時也是社群平台X的擁有者。
其他科技巨頭如Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）和亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），都名列全球最富有人士之中。
圖克今年稍早在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council），對「未經選舉產生的科技寡頭」所擁有的影響力表達嚴重關切。 他說，這些人「掌握著我們的資料：他們知道我們住在哪裡、從事什麼行業、我們的基因與健康狀況、思想、習慣、慾望與恐懼。他們知道如何操控我們」。
圖克警告，科技巨擘爭相推出生成式AI工具，進一步加劇了專家的憂慮。 他說：「生成式AI具有解決我們面臨最重大問題的潛力，但它也有陰暗的一面。」
圖克強調，AI強化的社群媒體可能對選舉活動與民主進程產生深遠影響。
他也警告，這類技術「極具操控性」，能「扭曲觀點，讓人們脫離現實生活…忽略真正的重要議題」。
圖克說，未受監管的AI可能成為巨大干擾來源，削弱我們用來對抗專制傾向、遏止失控局面所需的政治能量。（編譯：劉文瑜）
