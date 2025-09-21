聯合國峰會前夕 英澳加承認巴勒斯坦國

（法新社倫敦21日電） 聯合國大會即將在紐約召開關於以色列與巴勒斯坦「兩國方案」的峰會，英國、澳洲及加拿大今天相繼正式承認巴勒斯坦國，不顧以色列與美國反對，預計葡萄牙今天稍晚也將跟進。

法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）在社群平台X發文表示：「今天，英國正式承認巴勒斯坦國，以重燃巴勒斯坦人與以色列人對和平的希望，並且促進兩國方案。」

此外，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也在聲明中提及，澳洲「正式承認獨立且具有主權的巴勒斯坦國」。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）則發表聲明指出：「加拿大承認巴勒斯坦國，並且表達我們的合作意願，推動實現巴勒斯坦國及以色列國的和平未來。」

在七大工業國集團（G7）中，英國及加拿大是率先承認巴勒斯坦國的國家，預計法國及其他國家也將在聯合國峰會上承認巴勒斯坦國。

不過，以色列與美國反對承認巴勒斯坦國，因為兩國認為此舉將助長極端分子氣焰，形同獎勵巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）。

哈瑪斯曾於2023年10月7日突襲以色列南部地區殺害上千人，綁架以色列人作為人質，引發以哈戰爭。