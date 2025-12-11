聯合國工作組裁定桂民海遭任意拘押 促中方即時釋放及賠償︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】聯合國任意拘留問題工作組（WGAD）昨日（10 日）表示，確認瑞典籍出版人桂民海被中國當局任意拘押。WGAD 促請北京立即釋放桂民海，並向他提供可依法追討的賠償及其他補救措施。WGAD 認為，桂民海的遭遇符合「任意剝奪自由」的定義，要求展開獨立調查，查明他被剝奪自由的相關情況。

無國界記者倡議及援助總監 Antoine Bernard 表示，這項決定對桂民海及其家人而言具有重要意義，形容各界等待已久。他認為，聯合國的認定應促使瑞典政府及歐盟在與北京往來時，把此案列為首要議題，並要求中方披露桂民海的羈押情況及立即釋放他。

女兒：每日憂慮父親的健康

WGAD 在意見書內提出多項主要結論，包括：桂民海 2015 年在泰國失蹤屬「被失蹤」，而他最初被拘押兩年並無任何中國國內法律依據；他於 2020 年已被視為任意拘押，案件不應被審理，加上審訊未有公開通知、旁聽者受限制，又拒絕他與律師聯絡，均違反《世界人權宣言》第 10 條；他至今被單獨羈押並與家屬及瑞典領事官員隔絕；而他在壓力下作出的供詞亦違反《宣言》第 5 條與第 10 條。此外，工作組指出，他被拘押的背景，強烈顯示與他行使《宣言》第 19 條保障的言論自由有關。

女兒安吉拉（Angela Gui）表示，自 2017 年底短暫露面後，父親已被隔絕十年，將近七年未能與他通話，她每日都憂慮父親的健康。她稱，若中國政府希望外界相信它遵守國內外法律，就必須讓父親回家。

桂民海是瑞典籍出版人、巨流傳媒共同創辦人，該出版社以出版涉及北京官員貪腐的書籍聞名。他於 2015 年在泰國度假期間被中國情報人員帶走，其後於 2020 年被判監十年。過去五年，外界一直無法得知他的下落，家屬亦未獲任何有關他的健康或羈押地點的資訊。