鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
聯合國氣候大會舉行 華首提溫室氣體絕對量減排目標
【on.cc東網專訊】聯合國氣候變化框架公約第30次締約方大會（COP30）周一至下周五（10日至21日）在巴西貝倫舉行，中國代表團近日表示，中方已向《聯合國氣候變化框架公約》秘書處提交了2035年國家自主貢獻（NDC）目標，首次提出溫室氣體絕對量減排目標。
中國代表團表示，中方上述目標對標《巴黎協定》目標，符合政府間氣候變化專門委員會第6次評估報告的情景範圍，形容是有力度和雄心。中國生態環境部部長黃潤秋提到，中國2035年NDC目標歷史性地擴展到全經濟範圍、包括所有溫室氣體，首次提出溫室氣體絕對量減排目標，體現最大決心和力度。他指出，大部分發達國家從實現溫室氣體排放達峰到現在，經過20至50年，與中國達峰後5年左右下降幅度不能相提並論，中方此次承諾的7%至10%下降幅度和10億至15億噸絕對量，均顯著高於歐美國家同期水平。
中方還提出有雄心的可再生能源發展目標，即到2035年風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上，力爭做到36億千瓦。黃潤秋強調，中國仍為發展中國家，在尚未達峰的階段考慮碳減排目標，難度很大，減排規模和轉型幅度世所罕見。中方將與各方攜手支持巴西主席國推動大會取得成功，發出全球綠色低碳轉型不可逆轉的積極信號，共同建設人與自然和諧共生的清潔美麗世界。
鳳凰｜一號戒備信號周二中午前維持 評估需否改發更高信號或改發強烈季候風信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，會在中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。Yahoo新聞 ・ 1 天前
新疆毛語錄「為人民服務」飛行地標獲列為文物 將加強科學修復與保護 曾被越野車破壞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】毛語錄「為人民服務」巨幅飛行地標早前遭越野車輛破壞，事件於 9 月在網上引起社會關注。哈密市文化體育廣播電視和旅遊局日前宣布，新疆戈壁灘上的「為人民服務」及其他 4 處巨幅飛行地標，已正式被認定為縣級文物保護單位。當局表示，未來將以更科學規範的方式加強保護與利用。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天氣｜天文台：明午掛一號波 會評估周二會否改發更高信號 料本港下周初降溫
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在明日(10日)中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在本周三最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在本周二稍後至本周三有所增強。 天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力am730 ・ 1 天前
本地｜天文台將於中午12時20分發出一號戒備信號
天文台表示，強颱風「鳳凰」已進入本港800公里範圍，天文台會在今日(10日)中午12時20分發出一號戒備信號。 天文台指，按照現時預測路徑，「鳳凰」將在南海東北部轉向偏北方向移動，明晚(11日)至周三(12日)初時最接近本港，於本港以東400公里或以外掠過。天文台會視乎「鳳凰」強度變化、其與本港距離及本地風力情況，評估是否需要改發更三號強風信號。「鳳凰」隨後將移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱。 天文台又指，在「鳳凰」及東北季候風共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會降至20度左右。今晚(10日)至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。Fortune Insight ・ 3 小時前
「鳳凰」增強為超強颱風 料通過呂宋島北轉襲台
【on.cc東網專訊】中國大陸中央氣象台周日（9日）指，今年第26號颱風「鳳凰」已於當日凌晨加強為超強颱風級，預計向西北方向移動，強度繼續增強，對大陸東南沿海及台灣地區構成顯著影響。台灣氣象專家指，鳳凰通過菲律賓呂宋島後可能北轉朝向台灣，預計周一（10日）發布海on.cc 東網 ・ 1 天前
「鳳凰」明中午前後闖港800公里範圍 天文台屆時將發1號波
【on.cc東網專訊】超強颱風「鳳凰」會在明日(10日)中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出1號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在本周三(12日)最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在本周二on.cc 東網 ・ 1 天前
天文台：熱帶氣旋鳳凰進入本港800公里範圍 下午12時20分發一號戒備信號
【Now新聞台】天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍，會在下午12時20分發出一號戒備信號。 天文台指，按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，預計周三最接近本港，並在本港以東400公里左右掠過，稍後移向台灣一帶，受東北季候風影響而逐漸減弱。本地風力預料明天稍後至星期三有所增強，會視乎鳳凰的強度變化、與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。而在鳳凰及東北季候風的共同效應下，本周中期市區氣溫會下降至20度左右，今晚至明日凌晨，本港部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
颱風「鳳凰」逼近 一號戒備信號生效 明日中午前維持
【on.cc東網專訊】天文台在今日(10日)中午12時20分發出一號戒備信號。預料鳳凰會在今日與本港保持超過600公里距離，一號戒備信號會在明日（11日）中午前維持。按照現時預測，鳳凰會在南海東北部逐漸轉向偏北方向移動，並在明晚至周三（12日）初時最接近本港，於on.cc 東網 ・ 57 分鐘前
颱風鳳凰逼近 廣東啟動IV級應急響應 台灣下午發海上警報
天文台會在中午後發出一號戒備信號
天文台表示，強颱風「鳳凰」已進入本港800公里範圍，天文台會在中午後發出一號戒備信號。 天文台指，按照現時預測路徑，「鳳凰」將在南海東北部轉向偏北方向移動，周三(12日)最接近本港，於本港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在明日(11日)稍後至周三增強。天文台會視乎「鳳凰」強度變化、其與本港距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。「鳳凰」隨後將移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。 天文台又指，在「鳳凰」及東北季候風共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會降至20度左右。今晚(10日)至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
