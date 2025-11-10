聯合國氣候大會舉行 華首提溫室氣體絕對量減排目標

【on.cc東網專訊】聯合國氣候變化框架公約第30次締約方大會（COP30）周一至下周五（10日至21日）在巴西貝倫舉行，中國代表團近日表示，中方已向《聯合國氣候變化框架公約》秘書處提交了2035年國家自主貢獻（NDC）目標，首次提出溫室氣體絕對量減排目標。

中國代表團表示，中方上述目標對標《巴黎協定》目標，符合政府間氣候變化專門委員會第6次評估報告的情景範圍，形容是有力度和雄心。中國生態環境部部長黃潤秋提到，中國2035年NDC目標歷史性地擴展到全經濟範圍、包括所有溫室氣體，首次提出溫室氣體絕對量減排目標，體現最大決心和力度。他指出，大部分發達國家從實現溫室氣體排放達峰到現在，經過20至50年，與中國達峰後5年左右下降幅度不能相提並論，中方此次承諾的7%至10%下降幅度和10億至15億噸絕對量，均顯著高於歐美國家同期水平。

廣告 廣告

中方還提出有雄心的可再生能源發展目標，即到2035年風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上，力爭做到36億千瓦。黃潤秋強調，中國仍為發展中國家，在尚未達峰的階段考慮碳減排目標，難度很大，減排規模和轉型幅度世所罕見。中方將與各方攜手支持巴西主席國推動大會取得成功，發出全球綠色低碳轉型不可逆轉的積極信號，共同建設人與自然和諧共生的清潔美麗世界。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】