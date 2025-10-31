專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
聯合國發言人：任何情況下都不允許核試
（法新社紐約聯合國總部30日電） 美國總統川普出人意料地指示將恢復核子試驗後，聯合國發言人表示，核試在任何情況下都是不被允許的。
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）29日宣布已成功測試一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」（Poseidon），還說這種無人魚雷「無法被攔截」。
川普隨即在社群媒體貼文中寫道：「基於其他國家的測試計畫，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我國的核子武器。這個程序將立即開始。」
在川普表示將尋求恢復核子試驗後，聯合國發言人今天表示，核試「在任何情況下」都是不被允許的。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的副發言人哈克（Farhan Haq）指出：「秘書長一再強調，當前的核風險已達到令人憂心的高點，必須避免所有可能導致誤判或情勢升級並帶來災難性後果的行動。」
他說：「在任何情況下都絕不允許進行核試。」
