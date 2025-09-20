聯合國秘書長警告 全球氣候目標瀕臨瓦解

（法新社紐約聯合國總部19日電） 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天呼籲全球採取更具雄心的氣候行動，警告稱將全球升溫（和工業化前水準比較）限制在攝氏2度以內的目標正瀕臨「瓦解」。

他今天接受法新社專訪時指出，簽署巴黎協定的國家原應在數月前提交2035年的「國家自定貢獻」（Nationally Determined Contributions），但因地緣政治緊張及貿易競爭等不確定性，導致進度緩慢。

廣告 廣告

他說：「我們絕對需要各國提出…完全符合攝氏1.5度目標的氣候行動計畫，涵蓋各國整體經濟和所有溫室氣體排放。」

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）不到2個月即將在巴西舉行，然而數十個國家或聯盟遲遲未能公布相關計畫，特別是被認為對氣候外交的未來至關重要的中國和歐洲聯盟（EU）。