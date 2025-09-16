施政報告｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額料再放寬
聯合國調查人員認定以色列犯種族滅絕 以方堅決駁斥
（法新社日內瓦16日電） 聯合國調查人員今天指控，以色列在加薩走廊犯下「種族滅絕」罪行，意圖「消滅巴勒斯坦人」，並指責以國總理及其他高階官員涉嫌煽動此事。
聯合國國際調查委員會主席皮萊（Navi Pillay）告訴法新，委員會發現「加薩正在發生種族滅絕，且這項情況還在持續發生」。該委員會不代表聯合國立場，且面臨以色列強力抨擊。
皮萊說：「責任在於以色列。」
以色列立即回應「堅拒」接受委員會提出的報告，以國外交部稱其內容「歪曲虛假」，並呼籲「立即廢除該調查委員會」。
國際調查委員會不是司法機構，但其報告能發揮外交壓力，並蒐集證據以供法院日後參考。
皮萊訴法新，委員會正與國際刑事法院（ICC）檢方合作，並已和他們分享數千則資訊。
皮萊提出報告時也警告，國際社會絕不能對種族滅絕行為保持沉默，「不採取行動阻止形同共犯」。
