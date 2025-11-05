聯合國警告排放量創新高 全球升溫恐達攝氏2.5度

（法新社巴黎4日電） 儘管各國提出一系列新承諾，但聯合國今天警告，現有的減排承諾本世紀仍將導致全球升溫高達攝氏2.5度，這遠不足以避免毀滅性的氣候衝擊。

科學家普遍認同，相較於前工業時代，升溫一旦超過攝氏1.5度恐將引發災難性後果，必須盡一切努力將升溫幅度控制在盡可能接近這個較安全的門檻。

然而，根據聯合國環境規劃署（UNEP）的報告，全球將在數年內突破攝氏1.5度的門檻，而導致地球暖化的溫室氣體排放量持續上升，並在2024年創下歷史新高。

世界各國領袖6、7日即將在巴西齊聚一堂，為在雨林城市貝倫（Belem）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）做準備。

隨著升溫超過攝氏1.5度如今已不可避免，焦點已轉向如何能盡快將氣溫降回風險較低的程度。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在聯合國環境署「排放差距報告」（Emissions Gap Report）的發表會上說：「我們的任務很簡單，但並不容易：讓任何超標的幅度盡量縮小、時間盡量縮短。」

造成這場危機的主要污染大國已被敦促承諾更快、更大幅度的減排，以在本世紀末將升溫曲線拉回攝氏1.5度。

然而，聯合國環境署的最新評估總結指出，在聯合國氣候會談前宣布的最新一輪減碳目標「幾乎沒有帶來任何改變」。

報告的主要科學編輯歐爾霍夫（Anne Olhoff）告訴法新社：「無論是全球層面還是集體層面，目前的雄心和行動都遠遠未達所需程度。」

最新評估預測，如果全球各國應對氣候變遷的集體承諾能完全兌現，到2100年時將導致攝氏2.3度至2.5度的升溫。

這對那些因海平面上升和極端氣候而面臨最大風險的國家構成了無法接受的生存威脅，而全球未能應對這項挑戰的失敗，將為COP30蒙上陰影。