聯合國：不平等與疫情呈惡性循環 貧富差距衝擊防疫
（法新社約翰尼斯堡3日電） 聯合國今天報告指出，高度不平等會讓全世界更容易受到疫情威脅，並形成一種惡性循環，危及公共衛生與經濟體系。
聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）召集「全球不平等、愛滋與疫情委員會」，成員包括曾獲諾貝爾經濟獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）和疫情專家，他們歷時兩年完成這項報告，並在20國集團（G20）高峰會本月下旬於南非召開之前對外公布。
報告指出：「無論在國內還是國際之間，嚴重不平等正讓全球更容易遭受疫情衝擊，讓疫情的致死率提高，對經濟的破壞力更大，並且拖長疫情延續時間。」
報告進一步說：「而疫情反過來又加劇了不平等，形成愈來愈強的循環關係。」
專家聲明表示，這種「不平等與疫情的循環」已見諸於近年幾次全球公共衛生危機：如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、愛滋病、伊波拉（Ebola）、流感與M痘（mpox）。
聲明指出：「自Covid-19以來，全球未能解決關鍵性不平等及社會決定因素，導致全世界極度容易受到下一波疫情的衝擊，並且毫無準備。」
專家指出，尤其是Covid-19疫情期間，造成「全球有1億6500萬人陷入貧困，而世界巨富們的財富卻增加了逾1/4」。
●打破惡性循環
史提格里茲指出：「疫情不僅是健康危機，更是經濟危機。如果領袖選擇錯誤的政策，將加劇不平等。」
他強調：「一個國家若為了穩定受疫情影響的經濟，卻透過高利率借債和緊縮措施來因應支出，這會導致國家的衛生、教育和社會保障體系資源被抽空。」
如此一來，社會因應危機的彈性下降，更容易受到疾病蔓延的影響。
史提格里茲表示：「要打破這種惡性循環，必須讓所有國家都有足夠財政空間，能為衛生安全投入資源。」
報告也呼籲富國與貧國之間，應能夠平等取得醫療與科技技術，應增加地方及區域的生產資金，並應在疫情大流行宣布之後立即暫緩（如疫苗專利）相關智慧財產權。（編譯：紀錦玲）
