港隊主教練韋斯活周六披甲 「陳七」做紅魔後備
聯合國：全球近9億貧窮人口面臨氣候衝擊
（法新社聯合國17日電） 聯合國今天警告，全球近80%最貧窮人口，也就是約9億人直接暴露於全球暖化加劇的氣候災害中，承受「雙重且極不平等的負擔」。
聯合國開發計畫署（UNDP）代理署長徐浩良透過聲明告訴法新：「無人能倖免於日益頻繁且劇烈的氣候變遷影響，像是乾旱、洪災、熱浪和空汙，但最窮困者正面臨最嚴重衝擊。」
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）今年11月將在巴西召開，徐浩良補充道，這將是「世界領袖將氣候行動視為消除貧窮行動的時刻」。
聯合國開發計畫署和牛津貧窮與人類發展倡議（OPHI）共同發表的年度研究顯示，根據嬰兒死亡率、取得住房機會、衛生、電力和教育等指標，11億人處於「嚴重的多面向」貧窮中，約占報告分析的109國63億人的18%，其中半數為未成年人。
尤其受這類貧窮影響的兩個地區是撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）跟南亞，而面對氣候變遷衝擊，這兩個地區也極為脆弱。
這份報告強調，貧窮與遭受極端高溫、乾旱、洪災和空汙等4大環境風險之間具有緊密連結。
報告指出：「赤貧家庭特別易受氣候衝擊，因為他們多半仰賴農業及地下經濟等極為脆弱的產業。當災害同時或一再發生，便加劇既有的匱乏狀態。」
其他人也在看
下半年最強冷空氣襲內地 多地降溫逾10℃
【on.cc東網專訊】今年下半年來最強冷空氣過程正在影響內地，北方多地已迎來首場降雪，周四（16日）對內蒙古中部、西北地區東部造成明顯影響，部分地區降溫幅度逾10℃。此次冷空氣影響範圍廣、持續時間長，周五至周六（17至18日）料主要影響華北、東北、黃淮等地，西南on.cc 東網 ・ 3 小時前
始祖鳥煙火炸喜馬拉雅山 涉破壞土壤、驚擾野生動物 多名縣級官員遭免職｜Yahoo
【Yahoo 新聞】運動品牌 Arc'teryx （始祖鳥）與爆破藝術家蔡國強上月在西藏喜馬拉雅山進行大型煙火項目「升龍」，引發輿論強烈批評，西藏日喀則官方立案調查。官方周三（15 日）發布通告，指蔡國強破壞草原活動涉嫌違規， Arc'teryx 亦要承擔生態損害賠償和修復責任；另外，批准煙火秀的江孜縣黨政機關被問責，多名官員被立案、免職。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本熊襲擊事件激增 本年度已奪 7 命創新高 環境省指氣候變化導致熊入城鎮覓食︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本環境省今日（16 日）公布，本年度因熊襲擊致死的人數創紀錄，至今已有 7 人喪生，為自 2006 年有統計以來最多。當局同日亦接獲另一宗懷疑被熊襲擊的失蹤個案。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
普京指歐洲國家因政治壓力拒買俄能源
俄羅斯總統普京表示，俄羅斯需要建立從資源開採、加工到成品運輸的全面能源主權。普京在當地星期四出席俄羅斯能源周論壇。他指出，俄方正努力實現能源領域的技術領先，呼籲能源生產國之間開展不受制裁及外部壓力影響的全面技術合作。普京又說，能源關係重構是全球及俄羅斯能源領域發展面臨的挑戰，很多歐洲國家迫於政治壓力，拒絕購買俄羅斯能源，但俄羅斯依然是全球石油、天然氣、核能等能源生產大國。俄羅斯計劃鞏固在全球能源領域的領先地位，透過發展伙伴關係建立公平及可持續的全球能源發展模式。(BC)infocast ・ 9 小時前
英國一周丟800萬顆電子菸鋰電池 AI偵測火災風險 還能回收黃金、稀土 潛藏利益達420億
不論是3C產品或各類玩具，鋰電池幾乎無所不在。一旦混入一般垃圾或回收物中，若處理不當，便可能引發火災。英國新創公司 LionVision 研發出人工智慧（AI）系統，協助電器回收廠有效識別廢棄電池，除了能降低火災風險，還能回收有價值的金屬材料。 這套 AI視覺系統 透過鏡頭掃描輸送帶，一旦偵測到鋰電池或拋棄式電子菸，就會啟動氣流噴射裝置，將它們從廢棄物流中吹出分離。 非營利組織 Material Focus 分析指出，英國家庭每年丟棄約10.3萬公噸電器，家戶中更囤積高達8.8億件未使用物品，每年購買約11億件低價電子產品，例如耳機、充電器、拋棄式電子菸等，其中超過一半最終進入垃圾堆。當產品未被妥善回收時，等同損失價值約10億英鎊（約新台幣420億元）的貴金屬與關鍵材料。 值得注意的是，電子菸近年已成為快速消費型電器產品，英國每周約有800萬顆電子菸鋰電池被丟棄，導致回收廠火災頻傳，威脅公共安全。 支持者認為，若能加強前端分類與AI辨識，不僅能提升黃金、鈀金及磁性材料中稀土元素等貴金屬回收率，也能減少對進口原料的依賴。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
早晨天氣節目(10月17日上午8時) - 學術主任李智鴻
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 7 小時前
黃昏天氣節目(10月16日下午6時) - 科學主任郭于庭
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 21 小時前
天氣報告｜大致天晴日間炎熱 最高氣溫約32度
【Now新聞台】本港今日(10月17日)天氣預測，大致天晴，但初時局部地區有驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高兩三度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。 展望明日大致天晴，日間酷熱。星期日北風逐漸增強，隨後兩三日風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣雨，氣溫顯著下降至21度左右，晚間部分沿岸低窪地區可能出現水浸。#要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
菲律賓棉蘭老島附近發生6.1級地震
天文台早上錄得菲律賓發生6.1級地震。地震發生在上午7時03分,位於菲律賓棉蘭老島附近,即蘇里高以東約96公里,震源深度約10公里。 (BC)infocast ・ 8 小時前
小儀離商台 《早霸王》月底壽終正寢 梁嘉琪同步離開 森美：完成歷史任務
效力商台30年嘅阮小儀上周宣布將於10月底離職，而小儀同森美、梁嘉琪主持，開播16年嘅《早霸王》，亦喺今日宣布隨住小儀離開而完結，加入節目3年多嘅梁嘉琪亦會暫時唔做電台。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
翁虹女兒18歲成年禮曝光！穿絕美公主裙亮相「高顏值超吸睛」 爸媽用心安排惹淚
近日，女星翁虹與丈夫劉冠廷為愛女劉蒔（小水晶）舉辦18歲生日宴，特別選在老宅舉行傳統「及笄禮」，場面典雅莊重，洋溢濃厚的文化氛圍。剛成年的劉蒔身穿青色露肩禮服亮相，氣質清新大方，成為全場焦點。姊妹淘 ・ 1 小時前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 1 天前
中國這步棋玩大了？稀土封鎖反讓川普撿回盟友！
根據《彭博》周四 (16 日) 報導，中國宣布對稀土供應鏈實施前所未見的出口管制，引發國際市場震盪。本周在華府舉行的全球經濟領袖會議中，稀土議題成為焦點，美國總統川普趁勢重建外交同盟，與多國協調應對北京的最新動作。分析指出，這鉅亨網 ・ 13 小時前
最美星二代低撈大坑單棟樓 開放式作價528萬 上手輸2成
藝人龔慈恩女兒、有「最美星二代」之稱的唱作歌手林愷鈴，今年才25歲已經做業主，新近買入大坑單棟樓第一閣一伙開放式單位，成交價528萬元，呎價17,368元，創該廈約13年呎價新低。相關新聞：影帝梁家輝西區豪宅2.75萬租出 傲翔灣畔海景兩房回報2.6厘彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘代理透露，林愷鈴本月中斥528萬元買入第一閣低層A室，屬開放式戶，實用面積304方呎，呎價17,368元，為該廈2012年11月後呎價新低。至於原業主於2022年斥680萬元入市，持貨約3年，蝕152萬元或22.4%離場。第一閣位於銅鑼灣道78號，為單棟樓，於1995年11月開始落成，共提供48個開放式或1房單位，實用面積由304至347平方呎，高層可享開揚維港海景。根據28Hse網站資料，第一閣目前共4個放盤，實用面積由303至304方呎，叫價由548萬至698萬元。【更多第一閣放盤】 延伸閱讀: 第一閣 銅鑼灣 大坑 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 4 小時前
香港女子台北車站遭公然性侵 台警指女子與疑犯為朋友 事前一同喝酒
一名香港女遊客上周四(9日)在台北車站內公然遭人性侵，台警進一步調查後指兩人是朋友關係，事前曾一同喝高粱酒。警方強調事件並非隨機犯案，呼籲外界放心。 台媒引述警方指出，受害人到台灣旅遊，曾在台北車站周邊暫住4日，從而與疑犯相識。10月9日早上約11時，受害人、疑犯連及幾名朋友在台北車站邊喝酒、邊聊天，喝了3支58am730 ・ 1 天前
巨塔之后 ｜ 蔣家旻笑言拍《巨塔之后》「每一幕都是Fashion Show」
《巨塔之后》劇組為突顯角色豪門氣派，在角色造型設計上可謂落足心思。早前宣萱、陳煒、吳若希及劉佩玥先後以不同華麗裝扮登場已引發熱議及好評Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
6年婚姻破裂！韓星Clara宣布同企業家老公離婚
【on.cc東網專訊】曾演出韓劇《急診男女》的39歲索爆韓星Clara（李成敏），近年專注內地發展，早前更有份參演內地劇《七根心簡》，進一步招攬大批劇迷。而她於2019年初升呢人妻，閃嫁較她年長兩歲的美國韓裔企業家，今日突然透過事務所宣布離婚，透露雙方已於今年8東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
日本電車「自然談笑」竟成大忌？香港遊客遭罵的電車文化陷阱揭秘！
哎呀，最近香港網友在連登po文，說自己在日本地鐵上跟家人「輕聲聊聊天、看個YouTube」，結果被一個日本大叔衝過來喊「quiet！」，氣到全天心情down，直呼日本人「禮貌退化了」。😂Japhub日本集合 ・ 2 小時前
61歲奇洛李維斯與交往6年女友，以「接吻照」回應婚訊傳聞？曾是「世上最孤獨男人」，單身18年後終覓真愛
一張浪漫的接吻照讓奇洛李維斯（Keanu Reeves）與交往 6 年的藝術家女友 Alexandra Grant 登上熱搜。畫面中，兩人站在一片夢幻光影的裝置藝術前深情擁吻，氛圍滿滿，被外界誤以為是「婚照」。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 2 小時前