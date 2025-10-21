聯合國：加薩停火對運送糧食及拯救人命「至關重要」

（法新社日內瓦21日電） 聯合國世界糧食計劃署（WFP）今天表示，維持加薩（Gaza）的停火協議對於運送救命的人道援助而言至關重要，同時再次呼籲開放所有邊界關卡。

世界糧食計劃署中東地區發言人伊蒂法（Abeer Etefa）在日內瓦（Geneva）的簡報會上指出：「維持停火至關重要，實際上，這是我們能拯救人命的唯一途徑。」

「我們知道這是一項脆弱的停火，最重要的是它能夠持續下去。」

在美國斡旋下，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）達成停火，協議於10月10日生效。但以色列軍方19日對加薩發動致命空襲，因為哈瑪斯顯然違反停火。