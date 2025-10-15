聯合航空要求將禁止經俄領空入境美國措施 擴至以香港為基地的航空公司

【Now新聞台】美國聯合航空要求特朗普政府，將禁止中國航班經俄羅斯領空進入美國的建議範圍擴展至國泰航空。

聯合航空在提交給美國運輸部的文件指出，俄羅斯禁止美國的航空公司飛越領空，變相禁止他們恢復往來美中的直飛航班。聯合航空同時要求特朗普政府，將禁止飛越俄羅斯領空的中國航班進入美國的建議範圍，擴展至國泰航空及其他以香港為基地的航空公司。

多間中國航空公司則促請美國放棄有關計劃，其中中國東方航空說，有關措施將令航班飛行時間增加2至3小時；中國國際航空及中國南方航空亦指，措施會影響大量旅客。