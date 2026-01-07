聯想推出首款可捲式遊戲筆記本電腦 由 16 吋擴展至 24 吋

今日於 CES 2026 發佈的 Lenovo Legion Pro Rollable 概念筆記本，採用可捲動的 OLED 面板，從兩端展開。其動作由一個雙馬達、基於張力的系統驅動，Lenovo 對其進行了精心設計，以保持平滑、可控和安靜。低摩擦材料保護面板在重複捲動過程中的耐用性，而專用的張力系統確保顯示屏在任何尺寸下都保持均勻張緊。這種可擴展的屏幕定義了 Legion Pro Rollable 概念，使其能夠在緊湊的可攜性和全尺寸比賽訓練之間靈活轉換。Lenovo 將其描述為全球首款可捲動的遊戲筆記本電腦。

這款設備的 PureSight OLED Gaming 顯示屏支援三種訓練模式。專注模式下屏幕尺寸為 16 吋，玩家可用於精準訓練和反應訓練。戰術模式則擴展至 21.5 吋，支持周邊意識和旋轉練習。競技場模式將顯示屏推至全尺寸的 24 吋，這個尺寸與專業電子競技比賽顯示器相匹配。Lenovo 為經常出行的運動員設計了這個概念，因為競技玩家通常在較小的屏幕上進行訓練，而在比賽時則需要在更大的顯示器上競爭。這款 Legion Pro Rollable 旨在消除這種不連貫感，使玩家即使在旅行中也能在更接近比賽環境的條件下訓練。

Lenovo 的概念基於 Legion Pro 7i 平台，配備 Intel Core Ultra 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 5090 筆記本 GPU。此 GPU 基於 NVIDIA 的 Blackwell 架構，支持 DLSS 4，以實現更高的幀率和更佳的視覺真實感。該硬件針對精英競技遊戲進行調整，Lenovo 亦將此系統定位於創作者，NVIDIA Studio 支持可加快渲染速度及 AI 輔助創意工作流程。

此概念還包含 Lenovo AI Engine+，由 Lenovo 的 LA Core 系統驅動。實時場景檢測自動調整系統資源，智能 FPS 調整在高強度遊戲過程中穩定性能。AI 驅動的 CPU 和 GPU 調整能在壓力達到高峰時提升幀率。目前，Lenovo 尚未公佈定價或發佈時間表，Legion Pro Rollable 仍然是概念驗證，但其在 CES 2026 的首發顯示了 Lenovo 希望重新定義可攜式電子競技訓練硬件的雄心。

