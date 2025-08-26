聯易融發佈2025年中期業績：加速全球數字資產與穩定幣佈局

中國深圳 - Media OutReach Newswire - 2025年8月26日 - 2025年8月26日，聯易融科技集團（09959.HK，以下簡稱"聯易融"）發佈2025年中期業績。上半年，公司累計供應鏈資產服務規模達2,036億元，總收入和收益為3.7億元；供應鏈金融科技解決方案的核心企業及金融機構客戶新增244家，客戶總量達到1352家，較2024年增長22%；公司累計助力超38萬家中小微企業享受數字普惠金融科技服務。



上半年，公司聚焦核心業務，加速轉型升級，推進組織結構優化，經營費用下降；公司持續提升運營效率並改善現金流，現金儲備達人民幣54億元，較2024年底增加3億元。



此外，聯易融上半年全面啟動全球貿易金融數字資產化戰略，推出以數字貿易代幣DTT（Digital Trade Token）和貿易金融資產代幣化ABT（Asset Backed Token）為核心的"穩定幣+"(StableCoin+)創新解決方案，前瞻性佈局基於合規穩定幣的全球供應鏈金融應用與場景。



同時，基於董事會及管理層團隊對公司圍繞「AI+產業金融」及數字資產等核心戰略實現持續穩健增長的信心，聯易融承諾在未來12個月內進行不少於8,000萬美金的股份回購。



多級流轉雲成增長主引擎，加速業務模式轉型升級



2025年上半年，聯易融在全球宏觀環境波動與行業持續調整的背景下，加速業務模式轉型升級，持續提升運營效率並改善現金流，實現有品質的穩健發展。聯易融科技解決方案處理的供應鏈資產總量為2,036億元。



聯易融的供應鏈金融科技解決方案涵蓋核心企業雲業務中的多級流轉雲和AMS雲，以及金融機構雲業務中的ABS雲和e鏈雲。其中，作為公司核心板塊的多級流轉雲業務表現強勁，處理資產達1,332億元，同比增長54%。



上半年，在金融機構雲業務中，公司創新核心企業應收賬款融資類產品進一步深化大基建行業客戶滲透，並積極向新能源等新興領域拓展延伸，ABS雲業務處理供應鏈資產96億元，較去年實現大幅增長。同時，公司全力聚焦金融機構數智化轉型產品戰略，主動壓降低毛利業務，e鏈雲業務處理的供應鏈資產總量為人民幣260億元。



聯易融持續拓展廣泛而多元的業務合作夥伴，有序規模化落地創新"脫核"場景解決方案，為雲南省建設投資控股集團、中鐵二十五局集團、瀘州老窖及山東新港企業集團等多家企業落地了訂單融資、應收e貸等"弱信用鏈接解決方案"，持續優化產品組合。聯易融供應鏈金融科技解決方案的核心企業及金融機構客戶新增244家，客戶總量達到1352家，較2024年增長22%，整體客戶留存率從去年的96%提升至99%。



"AI+產業金融"雙輪驅動，戰略並購拓寬產品矩陣



作為供應鏈金融科技行業的領導者和先驅者，聯易融在人工智慧、區塊鏈等前沿技術領域持續佈局和突破，旨在通過技術創新助力供應鏈全鏈路效能提升與價值體系重塑，為構建高質量的普惠金融體系貢獻力量。



在人工智慧領域，聯易融已經建立起圍繞供應鏈金融領域的全棧式AI技術矩陣。通過接入DeepSeek和通義千問等國產主流大模型，並深度融合自有供應鏈金融場景知識圖譜與多維數據，加速推進聯易融自有垂直大模型LDP-GPT升級迭代，高效整合與輸出AI能力。



上半年，基於LDP-GPT大模型技術的智能體「蜂聯AI」已完成多項核心能力打磨，全新升級智能貿易審單和智能登記兩大核心應用，已在渣打銀行等超過30家核心企業和金融機構成功進行SaaS或本地化部署交付，助力金融機構實現高質量數智化運營升級。



在場景縱深方面，聯易融通過戰略並購拜特科技，拓寬產品與服務矩陣，優化運營效率，為長期穩健發展奠定堅實基礎。拜特打造覆蓋全場景的產融司庫矩陣解決方案，助力集團企業客戶產融平臺數位化升級；司庫管理解決方案採用分層架構設計，底層依託雲計算、大數據及人工智慧等前沿新技術，為企業司庫管理提供了強大的技術底座。



預期未來公司將推進更多戰略並購專案，以構築多元化的增長動力。



深化國際供應鏈金融佈局，協同創造可持續價值



上半年，聯易融國際化佈局邁上新臺階。跨境雲及國際業務表現穩健，跨境雲資產服務規模與收入實現雙位數增長，持續推進[Go Early]和[Go Deep]雙引擎戰略。



「Go Early」聚焦平臺化生態構建，圍繞跨境貿易、跨境電商、海外商旅及跨境物流四大場景，通過聚合Infor、Amazon、Shopee等全球12家優質平臺資源，公司成功助力超過1100家中小商戶落地了一站式數位化融資服務。「Go Deep」深耕場景化縱深服務，致力於為中國出海企業打造覆蓋跨境採購、生產、物流至銷售全鏈路的智能供應鏈融資體系，助力其全球供應鏈高效拓展，加速國際化進程。與此同時，聯易融通過在英國及美國設立區域運營中心，構建起覆蓋大中華區、東南亞、歐美核心市場的多邊貿易走廊端到端服務網絡。



聯易融始終秉承"科技助力可持續供應鏈金融"的ESG使命，深耕數字科技與產業場景的融合創新，致力於以技術驅動可持續產業升級與普惠金融模式創新，為實體經濟與數字金融的高質量協同發展創造可持續價值。2025年上半年，公司服務的可持續供應鏈（包括可再生能源、鄉村振興、環境保護及公共衛生等）資產規模突破290億元，同比增長97%。



聯易融累計助力超過38萬家中小微企業享受了高效、便捷、低成本的數字普惠金融服務。2025年上半年，在聯易融迅易鏈SaaS平臺融資的中小微企業，平均融資成本僅為2.86%。此外，憑藉在綠色金融領域的實踐，聯易融的ESG表現持續領跑行業：首獲華證與商道融綠ESG評級，連續獲得萬得的ESG"A"評級，分數穩居軟體行業前10%，並榮獲"2025中國最傑出聯合國可持續發展目標（SDG）貢獻企業"及"2025ESG典範企業獎"等稱號。



構建穩定幣生態，實施全球貿易金融數字資產化戰略



2025年上半年，聯易融依託數字資產技術積累，加速推進創新產品場景化落地與市場滲透，全面啟動全球貿易金融數字資產化戰略。憑藉深厚的區塊鏈技術佈局及實踐經驗，公司已構建起覆蓋企業級數字資產安全託管、融合型跨境支付與清算、RWA資產代幣化融資、合規風控與鏈上監管的數字資產基礎設施核心能力。



自2019年全面推進全球化進程以來，聯易融通過Web 3.0技術持續賦能跨境及全球貿易金融行業變革。2020年，公司聯合商業夥伴獲得新加坡數字銀行牌照並成立綠聯數字銀行，深化跨境金融數字服務能力；2023年，在香港金融管理局（HKMA）的主導下，聯易融攜手國際清算銀行（BIS）與渣打銀行等機構共同打造了Project Dynamo原型平臺，首創可編程數字貿易代幣DTT，通過智能合約與標準代幣協議深度結合實現貿易金融條件支付的自動化執行，為全球跨境貿易支付與融資提供創新範本；同年8月，公司攜手渣打銀行參與新加坡金融管理局（MAS）主導的Project Guardian，依託資產代幣化技術打造ABT平臺，將貿易應收賬款等實體經濟資產轉化為可交易、可分割的數字資產，並於新加坡交易所完成了業內首筆貿易資產的代幣化產品發行，驗證了該技術在貿易金融領域的可行性。



隨著香港及全球穩定幣相關監管框架的完善，聯易融將進一步結合海外和跨境業務的既有佈局，加速數字資產業務的創新與應用。在新加坡，公司將合作持牌機構推進DTT的合規化發行，落地合規穩定幣在供應鏈金融全場景解決方案；在香港，公司將積極推進與穩定幣牌照申請方拓展合作，打造基於合規穩定幣的穩定幣+（Stablecoin+）解決方案；在全球其他區域，聯易融亦將積極探索與全球合規穩定幣發行方在供應鏈金融場景的創新應用，拓展數字資產在真實世界資產代幣化、跨境數字支付以及普惠金融領域的應用，賦能全球供應鏈金融生態的數位化、智能化轉型升級。



聯易融創始人、董事長兼CEO宋群表示:"展望未來，在全球金融體系深度重構之際，AI與合規穩定幣的融合，不僅重塑跨境資本流動的底層邏輯，更在全球經濟不確定性加劇的背景下，為金融系統的韌性建設提供了全新解決方案。面對歷史性的變革機遇，輕裝上陣的聯易融將全力圍繞「AI+產業金融」、戰略並購及數字資產三大核心戰略，打造多重發展引擎，實現有品質的可持續增長。基於對未來發展前景的極大信心，公司承諾在未來12個月內進行不少於8,000萬美元的股份回購。聯易融將致力於構建客戶共贏生態，夯實股東價值根基。"





Hashtag: #聯易融



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

