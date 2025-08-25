天文台料低壓區本週中入南海
聯準會主席鮑爾演說增強降息希望 亞股多收高
（法新社香港25日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾暗示未來可能降息後，華爾街股市22日應聲上揚，亞洲股市今天也追隨美股漲勢多收高。
衡量9月降息可能性的投資人，一直密切關注鮑爾（Jerome Powell）22日在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表的演說。
鮑爾當時談到，「風險平衡似乎正在轉向」，並指出儘管通膨維持在目標水準之上，就業率仍下滑。
他補充道，這樣「不尋常」的狀況「可能需要我們調整政策立場」。
鮑爾發表演說後，華爾街股市應聲勁揚，自上週稍早的科技股拋售潮中反彈；歐洲股市也小漲。
亞洲主要股市今天迎來鮑爾演講後第一個交易日，期間股市顯著上揚。
東京股市收漲0.41%，香港股市受中國科技巨擘阿里巴巴股價大漲提振，上升1.94%。
上海股市收高1.51%，首爾股市收高1.30%，台北股市收盤漲幅則達2.16%，雪梨股市也微幅收高。
