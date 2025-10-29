屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
聯準會可望再度降息 未來政策走向受關注
（法新社華盛頓28日電） 美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve）幾乎可以確定將於29日宣布今年第2次降息，也可望釋出後續政策方向。
分析師與交易員普遍預期，聯準會利率決策委員會多數成員將支持降息1碼，將基準貸款利率下調至3.75%至4.00%之間。
降息將有助於美國經濟，因經濟仍在消化總統川普（Donald Trump）推出的大規模關稅影響，也為決策官員爭取更多時間，靜待政府關門落幕。
美國政府關門已近1個月，民主、共和兩黨持續僵持不下，造成幾乎所有官方數據暫停發布。
聯準會肩負雙重任務，必須獨立調控以應對通膨與失業情勢，可使用的工具包括升息、按兵不動或降息。
降息能刺激經濟與就業市場，通常也會帶動房貸利率下滑；反之，升息則可抑制經濟活動、壓低通膨。
聯準會官員近月來多次示警就業市場正在降溫，因此雖然通膨仍高於聯準會目標，他們已將重點轉向強化就業。
至於聯準會政策未來走向，根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，金融市場基本上已經預期聯準會將於10月和12月各降息1碼，這也與聯準會決策官員上個月利率決議會議時的中位數預測相符。
但多數分析師普遍預料，美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）在29日決策會議後的記者會上，將會對負責利率決策的「聯邦公開市場委員會」（FOMC）下次會議的立場保持開放態度。
另外，聯準會也可能在29日公布利率決策時，宣布其縮減資產負債表措施的結束時程。
其他人也在看
江玉歡宣布重返新民黨
【Now新聞台】立法會議員江玉歡重返新民黨。 江玉歡在社交網站表示，重返新民黨是回到服務社會、政治參與的起點，自己約十年前加入新民黨，曾參與區議會選舉，後來暫時離開政壇，重回法律專業崗位，現時決定回到新民黨老家並肩作戰。至於黨主席葉劉淑儀就表示，江玉歡及副主席黎棟國都是法律專家，深信日後在二人協助下，必定能將立法工作做得更好。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救
由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。鉅亨網 ・ 1 天前
反制委內瑞拉施壓 千里達總理稱不屈服於勒索
（法新社西班牙港28日電） 美國盟邦千里達及托巴哥總理今天強硬表態，拒絕鄰國委內瑞拉因該國接待美國軍艦，而威脅要中止一項聯合天然氣計畫的做法。這起爭端源於美國驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）前一天停靠千里達島，準備與當地部隊進行聯合軍事演習。法新社 ・ 1 天前
美阻止對中出口AI晶片 黃仁勳警告造成更大傷害
（法新社華盛頓28日電） 美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天警告，美國必須允許美製AI晶片銷往中國，以確保矽谷企業持續在AI領域維持主導地位。由於中國政府祭出禁令、國家安全疑慮與美中持續的貿易緊張關係，輝達晶片目前無法在中國銷售。法新社 ・ 7 小時前
滙控末息起碼3.05元 大行看法更樂觀
滙控（0005.HK）把今年核心有形股本回報率（RoTE）指引，提升至15%或更高水平，以現時每股有形資產淨值（TNAV）9.22美元計算，即全年每股回報最少為1.383美元（假設為15%），如果股息比率為50%，每股派息可達0.6915美元（約5.3937港元）；扣除首三季已宣派的0.3美元季度息，即末期息最少為0.3915美元（約3.0537港元），按年增8.75%，大行看法更為進取。信報財經新聞 ・ 15 小時前
IMF急拉警報：美國債務恐比意大利、希臘更糟
國際貨幣基金組織（IMF）最新預測指出，美國政府的公共財政正處於危險的軌道上。預計到 2030 年，美國的政府債務佔國內生產毛額（GDP）之比將達到 143.4%，不僅刷新新冠疫情後的紀錄，更將超越長期以來以財政脆弱著稱的義大利和希臘。鉅亨網 ・ 1 天前
香港股市｜私募大佬但斌旗下基金 首次買入阿里巴巴 但斌：市值低得不合理
中國知名私募基金經理但斌管理的東方港灣海外基金最新持倉動向曝光，根據基金向美國證監會提交的13F報告，該基金在...BossMind ・ 1 天前
特朗普巴西關稅政策遭挑戰！美國參議院通過法案
美國共和黨主導的參議院週二（28 日）通過一項立法，試圖推翻特朗普對巴西實施的關稅政策，並終止他在 7 月以「國家緊急狀態」為由發布的行政命令。這項國家緊急狀態是特朗普為報復巴西起訴前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌政變所採取的措施。。鉅亨網 ・ 7 小時前
控哈瑪斯違反協議 以色列下令強力打擊加薩
（法新社耶路撒冷28日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天指控巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯違反美國斡旋的停火協議，下令軍方對加薩走廊（Gaza Strip）展開「立即、強力」的打擊。以色列總理辦公室發布聲明指出：「召開安全諮詢會議後，總理尼坦雅胡已指示軍方立即對加薩走廊採取強力打擊行動。」法新社 ・ 11 小時前
習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被關押近 5 年，其子黎崇恩昨日（27 日）在羅馬出席聲援活動後接受《中央通訊社》訪問時表示，父親的健康情況令人憂慮，很高興「習特會」可能談到釋放父親的議題。他強調，黎智英患有糖尿病，現時身體狀況非常差。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
高盛料未來十年圓匯將升值至100日圓兌一美元
高盛發表報告稱，隨著日本貨幣政策逐步正常化，預計未來10年日圓匯率可能升值至100日圓兌一美元。雖然新任首相高市早苗的寬鬆立場及財政擴張計劃被視為短期內對日圓不利的因素，但預計隨著通脹上升帶來的政治阻力增加，日圓重回「安倍經濟學」政策時期的下跌勢頭將會溫和得多。 高盛稱，日圓走勢雖然經歷長期的偏離，但在歷史上總是會隨著時間回歸至公允價值，而這個趨勢在2020年至2021年初尤為明顯，當時日圓在全球避險情緒及美國孳息率下降的環境下走強，但最終再次走弱。 日圓現升0.4%，報152.23日圓兌一美元。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
影子油輪也擋不住！川普制裁下 俄羅斯石油收入要崩壞了？印度會背叛嗎？
美國總統川普近期對俄羅斯石油巨頭俄羅斯石油公司 (Rosneft) 與 Lukoil 實施制裁，試圖透過經濟手段遏制俄國在烏克蘭戰爭中的軍事行動，此舉迅速在印度與中國能源市場引發連鎖反應，兩大原油進口國的企業與決策層正面臨地緣政治、經濟利益與戰略考量的多重博弈。 根據產業內部消鉅亨網 ・ 11 小時前
歐盟與中國將舉行會談 據悉討論臨時允許安世半導體出口
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
滙豐上季稅前少賺14%至73億美元 派息10美仙 料恒生私有化後首日有資本影響
滙豐控股(005)今日公布第三季度財務表現，集團在上季列賬基準除稅前利潤為73億美元，較2024年第三季減少12億美元或14.1%；同時，滙豐宣布，股息維持每股10美仙。 滙豐集團行政總裁艾橋智表示，滙豐致力發展成為一家更精簡、靈活、專注的銀行，集團現時預計2025年不計及須予注意項目的平均有形股本回報率將達到約am730 ・ 1 天前
全靠自己人！英媒：OpenAI不請投行律師 獨力完成1.5兆美元巨額交易
近日，一則「OpenAI 繞過外部顧問，核心團隊秘密主導 1.5 兆美元晶片供應交易」的消息引發業界震動。外媒最新報導指出，OpenAI 執行長奧特曼攜手總裁 Greg Brockman、財務長 Sarah Friar 等少數高管，在未依賴傳統投行與律師團隊的情況下，與輝達、甲骨文、超微、博通等科技巨頭達成晶片及 AI 基礎設施供應協議。鉅亨網 ・ 2 天前
俄羅斯札波羅熱轉移平民 聯合國指屬戰爭罪
（法新社日內瓦27日電） 聯合國成立的「烏克蘭問題獨立國際調查委員會」今天指出，俄羅斯持續以無人機攻擊平民、迫使民眾逃離烏克蘭控制區的作為，構成危害人道罪。今年5月時，調查委員會認定，俄羅斯數月來以短程無人機攻擊赫松（Kherson）第聶伯河（Dnipro River）右岸100公里長地帶的平民，構成危害人道罪中的謀殺行為。法新社 ・ 1 天前
香港商業地產一蹶不振 投入170億美元的私募股權基金進退兩難
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
呂宇健筆｜樓市短期反彈一成不是夢｜Ken Lui
美國聯儲局上月重啟減息，本月至今一手樓已錄逾千宗成交，更是連續九個月超過一千宗水平，反映樓市短期內的跌勢喘定。據最新利率期貨顯示，今個星期美聯儲減息0.25厘機會率已接近98%，利率將進一步調低至3.75厘至4厘，預期香港一眾銀行也有相應行動，而我相信美國還要再減息，將有助樓市短期反彈，但香港經濟始終未見改善，中期睇仍未跌完。BossMind ・ 1 天前
特朗普可以連任第三屆美國總統嗎？
Getty Images特朗普開始出售帽子，為2028年大選做宣傳 特朗普並未排除連任第三屆總統的可能性，並表示他「很樂意」。 特朗普集團已經在出售印有「特朗普2028」字樣的紅色帽子，似乎在宣傳總統是大選候選人。 不過，到那時，特朗普將在白宮任職兩屆，這是美國憲法規定的上限。 今年早些時候，這款售價50美元（38英鎊）的帽子發布之前，特朗普曾表示，他想連任第三屆「並非開玩笑」。 美國憲法規定「任何人……不得連任超過兩屆」，但一些特朗普的支持者——以及總統本人——認為或許有辦法繞過這一限制。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
黃金牛市上周劇烈回調後 全球「抄底客」湧入市場
貴金屬市場上周經歷了一次戲劇性的急劇修正，金價曾飆升至接近每盎司 4400 美元的歷史高點，並在尾盤觸及 4381 美元上方的峰值。隨後，黃金價格在周二暴跌多達 6.3%，創下自 2013 年以來最大的單日跌幅。鉅亨網 ・ 2 天前