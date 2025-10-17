聯準會撤銷金融機構氣候風險指引 內部看法不一

（法新社華盛頓17日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）以多數票通過撤銷金融機構的氣候風險相關指引，部分成員直呼「總算擺脫了」，投下反對票的人認為此舉「目光短淺」。

聯準會和聯邦存款保險公司（FDIC）發表聯合聲明表示，他們「不認為有必要訂定管理氣候相關金融風險的原則，因為「既有的健全經營標準已要求所有受監管金融機構具備完善的風控機制」。

同樣列在聯合聲明中的美國通貨監理局（OCC）已於今年稍早撤回相關指引。

Fed理事華勒（Christopher Waller）對此罕見以直白語氣表示贊同。他在聯準會決定撤銷這個2023年訂下的指引時，僅以「總算擺脫了」等簡短字句表態，與其他長篇大論的同僚形成鮮明對比。

在聯準會7名理事中，總計5人贊成廢除指引，包括主席鮑爾（Jerome Powell）和就任數月的新監管副主席鮑曼（Michelle Bowman）。

鮑曼在聲明中解釋說：「社會大眾對公共機構信心下滑之際，聯邦準備理事會（Federal Reserve）無疑應全力展現以獨立方式專注履行法定職責。」

另2名Fed理事不同意撤銷指引，庫克（Lisa Cook）選擇棄權、巴爾（Michael Barr）投下反對票。

巴爾在聲明中指出：「撤銷這些原則可謂目光短淺，只會造成金融體系面臨更大風險，尤其目前與氣候相關的金融風險持續攀升。」