聯準會決策前亞股多收跌
（法新社香港10日電） 投資人靜待備受矚目的美國聯邦準備理事會（Fed）政策聲明出爐之際，受華爾街股市表現平淡影響，亞洲多數主要股市今天下跌。
市場對人工智慧（AI）帶動的投資熱潮恐將泡沫化疑慮揮之不去，上個月曾引發投資人恐慌。本週科技巨頭甲骨文（Oracle）和博通（Broadcom）的財報仍備受關注。
市場普遍預期聯準會今天稍晚將連續第3次宣布降息，主要關注焦點集中在會後聲明、主席鮑爾（Jerome Powell）記者會以及預測2026年政策的「點陣圖」。
科技股11月重挫拖累大盤後，近幾週因就業數據疲弱，強化巿場預期借貸成本將會進一步調降，股市表現明顯復甦。
昨天發布的數據顯示美國職缺數出現增長，與普遍預估的下降相反，進一步壓抑市場對明年多次降息的期待。
澳洲金融服務公司激石集團（Pepperstone Group）研究負責人魏斯頓（Chris Weston）指出，這項數據「觸發投資人重新評估對美國聯準會利率走勢的預期」。
日股基準日經指數今天收跌0.1%，來到50602.80點。港股恆生指數收漲0.4%，來到25540.78點。上證指數收跌0.2%，來到3900.50點。
至於其他亞股，首爾、雪梨、新加坡、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。台北、雅加達股巿收漲。
