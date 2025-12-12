iHerb限時優惠
聯準會降息激勵華爾街創新高 亞股跟隨美股收漲
（法新社香港12日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）再度降息，激勵華爾街股市創新高，亞洲股市今天追隨美股漲勢，全面走高。
儘管科技巨頭甲骨文（Oracle）與博通（Broadcom）財報令人失望，再度引發科技股估值過高的疑慮，亞股仍在本週最後一個交易日走高。投資人正靜待延後發布的美國就業數據，希望從中一窺美國明年貨幣政策的任何蛛絲馬跡。
美國最新公布的數據顯示上週初領失業給付人數高於預期，創下5年半來最大增幅，顯示勞動市場正在降溫。
市場雖認為聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）決策會議後的談話沒有預期強硬，但決策委員會的聲明顯示，聯準會可能在明年1月暫停降息。
分析師指出，委員會中罕見有3名成員反對，使得貨幣政策前景更加複雜。
儘管如此，美股投資人持續聚焦正面訊號，預測聯準會明年持續降息，進而將標準普爾500指數和道瓊工業指數推向新高。 亞股今天則是追隨美股收高。東京、香港、雪梨、新加坡和首爾收盤漲幅皆逾1%。上海、威靈頓、台北和馬尼拉股市也收高。
