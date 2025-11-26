聯準會降息預期升溫 歐洲股市收高

近期香港樓市在一片爭議聲中逐步回暖，部分市場人士甚至對未來的升幅充滿信心。中原集團主席施永青早前預測，2031年的二手樓價，較今年3月的低位累漲85%。然而，這個豪言壯語是否能一一實現，還有待時間驗證。不過，筆者認為，樓市的進一步發展，租金指數飆升或許是關鍵線索，值得我們深入探討。閱讀更多租金續高企丨 鰂魚涌君豪峰呎租72元逼年內高位 貝沙灣4房享8.2厘租金回報浸會醫院連沽九龍塘百樂園兩伙 持貨29年勁賺1,025萬租務需求強勁 帶動租金指數衝破歷史高位據差餉物業估價署最新數據，2025年10月的私樓租金指數報200.2點，創下歷史新高，甚至超越2019年8月的高位，反映租賃市場需求旺盛。今年首九個月，租金指數已累升4%。而根據最新成交數據顯示，即使踏入年末的租賃淡季，租金水平依然保持穩定，部分單位的租金成交更接近年內高位。例如，將軍澳海茵莊園1座高層B7室，實用面積205平方呎，開放式間隔，以1.4萬元租出，呎租68元，租金與今年8月份同類戶型的高位看齊。該單位業主今年入市，買入價477.6萬元，現租出即享3.5厘租金回報。而長沙灣泓景臺最新則以略高於市價的水平租出，成交單位為6座

28Hse.com ・ 10 小時前