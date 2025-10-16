聯準會：需求軟和經濟不確定性增 企業擴大縮減人力

（法新社華盛頓15日電） 美國央行聯邦準備理事會（Fed）今天表示，由於需求疲軟和經濟不確定性增加，愈來愈多美國企業正在縮減人力。此外，聯準會在報告中指出，近幾週物價也在上漲。

聯準會「褐皮書」（Beige Book）調查報告指出，整體經濟活動最近幾週「變化不大」，但「消費支出，特別是零售商品方面，略有下降」。

美國就業市場因現疲軟跡象，聯準會9月進行今年來首次降息，不過，官員在考量通膨風險下仍保持謹慎。

廣告 廣告

自川普今年重返白宮以來，他對多個貿易夥伴實施範圍廣大的關稅措施，引發經濟學家擔憂這可能推升消費物價。

聯準會今天指出，進口價格上升以及保險醫療等服務成本提高，部分行政區的企業成本近來上升速度加快。

聯準會表示，「許多行政區報告指出，關稅導致投入成本攀升，但這些成本轉嫁到最終價格的程度不一。」

聯準會指出，目前來看，許多人認為高度不確定性將拖累經濟活動，「在多數行政區，愈來愈多雇主報告透過裁員或自然減員方式縮減人力」。

聯準會轄下行政區的聯絡人提到，上述原因包括「需求疲軟、經濟不確定性上升，以及部分情況下對人工智慧（AI）投資增加」。

此外，聯準會指出，農業、建築與製造等行業的勞動力在部分區域「因移民政策變動而出現緊縮情形」。（編譯：徐睿承）