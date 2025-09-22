聯發科天璣 9500 登場：4.21Ghz 超大核、雙 NPU、vivo X300 首發

聯發科技今日正式帶來新一代旗艦手機 SoC 天璣 9500。它基於台積電第三代 3nm 製程，CPU 和 GPU 效能分別較前代提升了 17% 和 33%。其中 CPU 為全大核架構，採用 1 顆 4.21GHz C1-Ultra 核心、3 顆 3.5GHz C1-Premium 核心及 4 顆 2.7GHz C1-Pro 核心，單核與多核效能各增強 32% 和 17%，功耗至多降低 30%。G1-Ultta GPU 的「主機級」光追效能較上代提高了 119%，《和平精英》等遊戲的高幀模式能做到全程滿幀。

天璣 9500 還支援 4 通道 UFS 4.1，並配備了高效能 + 高能效雙 NPU。其中高效能 NPU 能帶來 111% 效能漲幅，高能效 NPU 則負責以低功耗實現輕載 AI 模型的運算。此外新 SoC 還搭載了 Imagiq 1190 圖像處理器，其追焦幀率是過去的 3 倍，2 億畫素模式可疊加額外算法，並支援 4K60p 人像錄影和 4K120p 防震。

這款晶片還具備 1 尼特極暗顯示、「藍牙大耳朵」增強通話等特性，搭載它的手機預計於今年 Q4 大規模上市。首發產品 vivo X300 系列將於 10 月 13 日到來，同週 OPPO 也會推出相應機種。

