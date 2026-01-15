聯發科發佈天璣9500s，小米 REDMI Turbo 5 Max 首發，同價位無敵

文章來源：Qooah.com

聯發科發佈天璣9500s處理器，並與小米一同宣佈 REDMI Turbo 5 Max 將是全球首發機型。小米進一步預熱，稱 REDMI Turbo 5 Max 將會是 2~3千價位中的性能之王。

天璣9500s 為 3nm 製程和全大核架構設計。CPU 由 1個主頻 3.73GHz 的 Cortex-X925 超大核+3個Cortex-X4超大核+4個Cortex-A720大核的八核心組成。

GPU 為 Immortalis-G925，可滿足重載硬核手機遊戲滿幀、沈浸式的遊玩，適合遊戲玩家。

為進一步滿足遊戲需求，天璣9500s 支援光線追蹤技術，搭載天璣 OMM 追光引擎，可以高效渲染圖形，進一步提升遊戲畫面的真實感和精細度，呈現主機級別的效果。

天璣9500s 搭載天璣星速引擎的自適應技術3.0（MAGT 3.0）和天璣倍幀技術3.0（MFRC 3.0），能效進一步提升，延長設備的續航。處理器支援最高165超高幀遊戲。

REDMI Turbo 5 Max 的實驗室跑分突破了361萬。

AI 方面，天璣9500s 集成旗艦級 NPU，有著卓越的端側 AI 性能，對生成式推理、多模態模型進行提升。天璣9500s 支援端側 AI 實況照片美化、AI 照片編輯（擴圖、摳圖、消除），AI 內容摘要（通話、會議和檔案）等功能。

此外，天璣9500s 搭載先進的 MediaTek Imagiq 影像晶片，支援實時 30幀運動追焦和8K全焦段杜比視界 HDR 影片錄製。晶片還有著傑出的抓拍和降噪技術，畫面更清晰。

REDMI Turbo 5 Max 作為 Turbo 系列第一次推出 Max 機型，是同檔唯一採用正統旗艦處理器的機型。此外，REDMI Turbo 5系列採用 1.5K 直屏，內置小米大容量金沙江電池，容量可能突破 9000mAh。