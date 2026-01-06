聯袂傳奇！頂尖跑者認證！新品待發！HUAWEI 成為帝斯曼-芬美意職業跑隊技術夥伴

文章來源：Qooah.com

馬拉松名將 Eliud Kipchoge 在其微博帳號上宣佈，其所屬的帝斯曼-芬美意職業跑隊已與華為終端正式建立技術合作關係。隨後，華為終端官方在評論區回應確認了這一消息，表示華為從即日起成為該跑隊的官方技術合作夥伴，未來將攜手世界級運動員共同推廣跑步運動，並預告即將推出全新的華為手錶產品。

以下是華為的具體留言回覆：

我們高興地與大家分享，即日起，華為正式成為 @基普喬格_EliudKipchoge 所屬的帝斯曼-芬美意職業跑隊的官方技術合作夥伴，我們將與全球頂尖跑者並肩前行，共同推動跑步運動的普及，並將為大家帶來全新的華為手錶，敬請期待！

廣告 廣告

目前華為尚未透露這款手錶的詳細規格。值得一提的是，華為在2021年11月曾面向專業跑者推出過 WATCH GT Runner，該手錶採用陶瓷表圈與鈦金屬錶冠設計，支援雙頻五星定位。