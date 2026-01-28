錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
聯邦執法人員突襲釀命案 美演藝圈促國會監督行動
（法新社洛杉磯27日電） 明尼蘇達州首府明尼阿波利斯兩名公民先後遭聯邦執法人員擊斃後，從影視演員到流行歌手的眾多美國名人紛紛發聲，呼籲採取行動反對美國移民暨海關執法局（ICE）的突襲行動。
死者分別為37歲明尼蘇達州居民古德（Renee Good），以及37歲明尼阿波利斯（Minneapolis）護理師普雷蒂（Alex Pretti）。
以下為法新社彙整的部分聲援名人：
● 佩德羅帕斯卡
智利裔男星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）在個人社群平台Instagram（IG）分享多則貼文，呼籲發起全美罷工來抗議這兩起槍擊案，並要求聯邦政府對ICE探員的行動提供更多透明度。
這位男星並在緬懷普雷蒂和古德的貼文中說：「真相是民主政府與極權政權之間的分界線。」他補充說：「美國民眾有權知道到底發生了什麼事。」
● 潔美李寇蒂斯
奧斯卡獎得獎女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis） 也加入行列，疾呼全美示威反對ICE突襲行動。她25日上傳1張普雷蒂和古德的圖像，並寫說：「他們是美國人！被我們自己的政府槍殺！」
● 瑪莎史都華
美國「家政女王」、84歲的瑪莎史都華（Martha Stewart）在14歲孫女鼓勵下，也在IG發聲，表示「我每天都感到沮喪與悲傷」，還說儘管美國大多數人都是移民或移民後代，現在聽到的卻是移民在這裡不受歡迎。
她也表達不滿，認為「我們無法透過和平示威來表達憤怒，甚至可能遭聯邦部隊攻擊、甚至喪命」。
● 凱蒂佩芮
凱蒂佩芮（Katy Perry）在IG限時動態呼她的美國追隨者致電他們選區的聯邦參議員，要求他們透過預算監督向ICE施壓。
這位唱紅Firework的41歲流行歌手寫道：「將憤怒化為行動。」
● 凱莉華盛頓
影集「醜聞風暴」（Scandal）女星凱莉華盛頓（Kerry Washington）在IG發布影片，鉅細靡遺向她760萬IG追隨者說明如何聯絡民選代表、要求凍結ICE經費。
她說「明尼蘇達發生的事，各位並非無能為力，現在就可以採取行動」，接著在鏡頭前親自示範她是何致電給她加州選區的議員辦公室。
● 怪奇比莉
24歲創作歌手怪奇比莉（Billie Eilish）則呼籲其他名人針對普雷蒂之死發聲。這位9座葛萊美獎得主在IG限時動態寫下：「嘿，各位名人，你們要發聲嗎？」
怪奇比莉其後也分享多則批評ICE突襲手段的貼文。
其他人也在看
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制
政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。AASTOCKS ・ 18 小時前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚
影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片
現年55歲的女星顏仟汶（Sophie）近年再現幕前，在TVB劇集《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》及未播出的《正義女神》飾演不同類型的媽媽，令其再受關注。顏仟汶在演藝人協會YouTube頻道受訪時剖白過去曾先後被兩大電視台棄用，長期做到爆廠仍不獲無綫續約，其後轉投亞視亦疑因拍性感照而被解約，因家庭巨變而為錢接拍三級片，一路走來她都沒後悔，直至近年演出終於受到讚賞，不禁說：「嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅。」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
BLACKPINK演唱會Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面瘋傳，連帶同款Ray-Ban太陽眼鏡狂被詢問
BLACKPINK演唱會香港站完結，也是《DEADLINE》世界巡迴演唱會的終章，四閨女最後都哭成淚人感動不捨，而Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面也在Threads上瘋傳，BLINKS心疼她之餘，連帶同款太陽眼鏡都被詢問！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 22 小時前
最新一期德國《明鏡》周刊亮出標題：唐納，夠了！
德國《明鏡》周刊 23 日發表的最新一期標題顯示：「唐德，夠了！」封面底部寫道：「川普的帝國主義」、「歐洲如何捍衛自己的立場」。鉅亨網 ・ 4 小時前
前TVB兒童節目主持呂靜文升呢人母 晒囡囡萌樣享受親子時光
曾於TVB節目《#後生仔傾吓偈》、《Hands Up》擔任主持的呂靜文（Bonnie）近日不時分享囡囡的照片，令人感嘆「後生女」已榮升為人母。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞
BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！Yahoo Food ・ 1 天前
當世界逐步倒退回二戰前的國際秩序，「中等強國」面臨前所未有的新挑戰
BBC 2002 年1月，我曾受邀在哥倫比亞大學新聞學院的一場會議上發表主題演講。在那之前幾個月前，兩架飛機撞上世界貿易中心雙子塔。當時的紐約還負著傷痕，你能從人們的臉上看得出來。 在演講中，我開頭談到美國對我的意義。我說：「我出生於二戰結束後15年，那是一個由美國塑造的世界。我所出生的西歐和平、安全、日益繁榮，這很大程度是美國成就的。」 我接著談到美國軍力如何贏得歐洲戰場，阻止蘇聯勢力進一步西擴。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
梁藝齡罕有露面表明冇戲癮 「最有氣質任盈盈」一年經歷大車禍喪母專心傳道
曾經係TVB花旦嘅梁藝齡（原名梁珮玲）成為基督徒多年，近年專注傳道之外，更成為「中華聖經文物館」館長Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普突發威脅 宣布將韓國商品關稅提高至25%
【彭博】— 美國總統特朗普威脅要將韓國商品的關稅全面提高至25%，而他給出的理由是該國國會尚未就雙方去年達成的貿易協定立法。Bloomberg ・ 1 天前
88歲「順嫂」升呢做太嫲 曾兩度跌倒撞到後腦
【on.cc東網專訊】無綫八十年代處境劇《香港八一》系列是港人的集體回憶，當中已故丑生王梁醒波的女兒梁葆貞飾演的小人物「順嫂」一角更是深入民心。退休逾30年的她，雖然早於1995年移居加拿大享天倫，過着閒時打麻雀歎茶的優遊生活，但仍每年返港避寒兼與圈中好友聚會，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Pizza-BOX全線結業｜23年歷史畫句號！前身Domino's高峰期14間店 網民嘆：性價比高過PHD都做唔住
香港餐飲業寒冬再添一員傷亡！經營長達23年的本地連鎖薄餅品牌「Pizza-BOX」，近日被發現全線結業，其位於觀塘的最後一間分店已於2026年1月悄然落幕。這個前身為 Domino's Pizza 的品牌，曾是不少港人的平價Pizza首選，如今正式走入歷史，令大批網民大感惋惜，慨嘆「以後冇得食芝腿多士」。Yahoo Food ・ 23 小時前
庾澄慶帶老婆睇張學友演唱會 散場被狂迷追拍 黑面怒斥：不要拍了
台灣歌手兼主持人庾澄慶（哈林）與張學友過去經常聚在一起；日前，庾澄慶孖住老婆張嘉欣手拖手入場欣賞張學友《60+巡迴演唱會》最終場，非常恩愛，寫道：「好久沒有到紅磡體育館了！324場真的太厲害#張學友60+演唱會最終章。」張學友於騷上獻唱《只願一生愛一人》及國語版《讓我一次愛個夠》送畀台下嘅哈林，而哈林都有跟住唱，認真老友鬼鬼。日前，有網民於小紅書分享於會場散場時巧遇哈林出入嘅影片，哈林被一群粉絲包圍要求合影，不過有名男士就一邊行一邊拎住部裝咗燈嘅手機，夾硬隊埋哈林到與佢自拍，哈林忍受咗一陣騷擾後，忍無可忍下黑晒面用手推開該男子，怒斥對方：「不要拍了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
碧咸全家出動見證Victoria授勳儀式 大仔Brooklyn同老婆Nicola繼續冇影
自從大仔Brooklyn同富家女Nicola Peltz結婚後，前英格蘭國腳球星碧咸夫婦同呢個仔及新抱關係惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係，明言唔想同家人和解。「我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！ 8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻
1月24日，周渝民帶著妻子喻虹淵和女兒，一同現身王心凌在台北小巨蛋舉辦的「SUGAR HIGH 2.0」巡迴演唱會，並與陳喬恩、Alan夫妻坐在同一區觀賞演出，難得一家三口同框引發關注。姊妹淘 ・ 23 小時前