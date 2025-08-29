聯黎部隊任期獲最後一次延長 華稱遺憾

【on.cc東網專訊】聯合國安理會周四（28日）一致通過第2790號決議，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊任期獲最後一次延長，至明年12月31日停止行動，隨後安全、有序縮減部隊規模，並在一年內撤離全部人員。中國常駐聯合國副代表耿爽對此表示遺憾，認為不應在局勢仍緊張時草率撤出。他指摘，某個常任理事國罔顧黎巴嫩作為當事方的合理關切等，強行推動在一年多後關閉聯黎部隊，這種強人所難、簡單粗暴的做法令人失望。

上述決議決定，聯黎部隊撤離期間將繼續協助黎巴嫩政府，履行安保、觀察、護送和醫療支援等職能，撤離完成後開始清算工作，期間允許聯黎部隊維持有限的警戒能力以保護人員、設施和資產安全。決議敦促以色列從聯合國2000年所劃「藍線」以北撤出其部隊、取消以方在「藍線」以北設定的緩衝區；並敦促黎巴嫩政府在聯黎部隊幫助下，在以軍撤出地區部署黎政府軍，從而得以在黎全境行使主權。

耿爽表示，為確保聯黎部隊能順利延期並考慮到黎巴嫩立場，中方對決議草案投了贊成票，令人遺憾的是在一個安理會常任理事國頑固堅持下，該決議對聯黎部隊授權進行最後一次延期。他指出，此次限期關閉聯黎部隊任務是在聯合國遭遇嚴重流動性危機、會員國正討論《聯合國80周年改革倡議》的背景下發生，認為解決此危機最直接有效的辦法是所有會員國無條件、足額繳納會費和維和攤款。他批評，個別國家從自身戰略和政策出發，將現有聯合國維和行動劃分三六九等，對其有用的就保留，無用就關閉，這種自私自利、不負責任的做法不可接受並應摒棄。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】