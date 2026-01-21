聲優戶松遙為用自己的身體玩動作角色扮演遊戲「DUNGEON∞SPIRAL」的頂尖玩家頒獎！1月19日起最終企劃第2波「貝拉姆討伐戰」也即將開跑

位於東京東急歌舞伎町塔四樓的遊玩體驗型活動設施「DUNGEON∞SPIRAL」，已於2025年12月開始舉辦最終企劃活動。

在2026年2月28日(六)結束營業之前準備了3個大型企劃活動。

其中一項活動「DUNGEON∞SPIRAL Rank Battle」已於2025年12月27日(六)至2026年1月18日(日)舉行，最強的玩家們獲得了表揚。

從1600名參賽者中選出的前10名團隊獲得了表揚！

THE TOKYO MATRIX

在體驗型活動設施「THE TOKYO MATRIX」內中，可用自己的身體玩動作角色扮演遊戲的「DUNGEON∞SPIRAL(以下簡稱 DANSPA)」

正如名稱“SPIRAL”所示，透過反覆遊玩，將能夠掌握故事的秘密，並揭示背後的真相。

很遺憾，「DANSPA」即將在2026年2月28日(六) 結束營業。

因此，為了表達對至今為止一直參與遊戲的玩家的感謝，計劃舉辦三場最終企劃活動。

最終企劃活動第1波「DUNGEON∞SPIRAL Rank Battle」已於2025年12月27日(六)～1月18日(日)舉行了！

戶松遙出席了頒獎典禮！

戶松遙

聲優/藝術家戶松遙作為特別頒獎嘉賓出席，為玩家們頒獎！

戶松在「DANSPA」的前身「刀劍神域 ANOMALY QUEST」中飾演了亞絲娜(結城明日奈)一角。

在「DANSPA」則扮演了頭像《GITAI》的TYPE:KARATE、TYPE:FIGURESKATING、TYPE:FENCING、TYPE:PINGPONG。

雙人組隊組的獲勝者是「絕劍×深淵之蛇」

絕劍×深淵之蛇

第1名: 絕劍×深淵之蛇 (紺野木綿季/Yuuki、MIGHY)

第2名: PUKARI隊with菜花 (菜花NANOHA、YUZUKI)

第3名: 龍之魔女 (螢/龍之魔女、YUZUKI)

第4名: LF (LLENN、Fukaziroh)

第5名: 黄昏的月蝕 (Ryurhi-ﾘｭｳﾋ-、escuro-ｴｽｸﾛ-)

第6名: Sleeping KnightsC (金絲雀、紺野木綿季/Yuuki)

第7名: PUKARI隊 (YUZUKI、Fukaziroh)

第8名: Ichigo-chan (ウァー一族、スイーツ不足お嬢様)

第9名: Team Muscle Brain (鴉夜、HIROMU)

第10名: 深淵之蛇×PUKARI隊 (YUZUKI、MIGHY)

排名前 10 名的選手獲得了戶松親手頒發的獎狀，根據排名頒發的獎品包括「KABUKI HALL餐券」「109Cinemas Premium 電影票」「JAM17晚餐券」以及原創獎牌。

紺野木綿季/Yuuki

― 贏得比賽的必要條件是什麼？

紺野木綿季/Yuuki: 首先是要找到可以跟自己一起跑的隊友。

然後，運氣當然也很重要。

還有我覺得是從前身的「刀劍神域 ANOMALY QUEST」開始就不變的是不放棄的決心！

紺野木綿季/Yuuki

― 平常有在鍛練身體嗎？

紺野木綿季/Yuuki: 應該只靠「DANSPA」鍛練吧(笑)

― 這次挑戰了多久？

紺野木綿季/Yuuki: 期間大約挑戰了有50次左右吧。

尤其是昨天使出混身解數挑戰了6次左右，所以我的身體已經筋疲力盡了(笑)

三人組比賽的獲勝者是「龍之魔女」

龍之魔女

第1名: 龍之魔女 (紺野木綿季/Yuuki、螢/龍之魔女、YUZUKI)

第2名: 龍之魔女 (LLENN、螢/龍之魔女、Fukaziroh)

第3名: 龍之魔女 (螢/龍之魔女、鴉夜、HIROMU)

第4名: FNM (菜花NANOHA、Fukaziroh、MIGHY)

第5名: AQ Beginners (LLENN、菜花NANOHA、Fukaziroh)

第6名: Sleeping Knights×深淵之蛇 (紺野木綿季/Yuuki、PHANTOM、MIGHY)

第7名: 龍之魔女 (螢/龍之魔女、YUZUKI、Fukaziroh)

第8名: 龍之魔女 (螢/龍之魔女、Fukaziroh、MIGHY)

第9名: 深淵之蛇×Sleeping KnightsI (本多 ー、紺野木綿季/Yuuki、MIGHY)

第10名: LPFM (LLENN、Fukaziroh、MIGHY)

龍之魔女

― 請說一下最直接的感想！

YUZUKI: 我很高興，因為我盡了全力，沒有過多考慮分數。

紺野木綿季/Yuuki: 我和YUZUKI爭奪雙人組比賽的第一名，我很緊張，因為我不知道他什麼時候會超過我(笑)

與我反覆嘗試以獲得高分不同，我認為他一次就獲得高分超強的。

螢/龍之魔女: 第3名到第1名全部由龍之魔女包下來了！(笑)

我從「DANSPA」創立之初就一直很認真，我認為這是與很多人一起玩與交換資訊的結果，所以我真的很感激。

我給了隊友們容易獲獎的建議，這次不只有我自己，夥伴們也都獲獎了所以我很高興。

特邀主持人戶松遙的專訪！

戶松遙

― 請告訴我們妳今天的感想

戶松: 我也在遊戲「刀劍神域」學到了組隊與朋友一起擊敗boss所帶來的美好羈絆，我覺得這裡每個人都像那樣。

看到得獎者的感言與大家臉上的表情，我真的非常感動。

能夠為所有辛勤工作的人頒獎，我感到非常榮幸，我認為這是一場從頭到尾都非常愉快的頒獎典禮。

我真切地感受到了這些人所付出的辛勤努力。

― 1人分飾4角這件事也成為了熱門話題

戶松遙: 我在「DANSPA」扮演了頭像《GITAI》的TYPE:KARATE、TYPE:FIGURESKATING、TYPE:FENCING、TYPE:PINGPONG。

在一個一個人只能扮演一個角色的世界裡，對於一個演員來說，能夠被要求為這麼多不同的角色配音是一種莫大的榮幸。

由於所有主要角色都非常獨特，我想用各種各樣的角色和一些樂趣來演繹他們。

既有很酷的角色，也有很可愛的角色，所以透過配音和表演來區分他們是件難事，但也很有成就感。

一些玩家因參加多場比賽而獲得五份以上的表彰證書

― 聽說其實有夢幻的第5個角色？

戶松遙: 沒錯！

其實還有一個排球的頭像《GITAI》，但由於他的身高不適合該系統，所以被擱置了。

因為個子高所以我記得在錄音時，故意用聽起來會比較帥的略低嗓音錄的。

― 「DANSPA」是一款考驗腦力與體力的動作角色扮演遊戲，妳本耳擅長運動嗎？

戶松遙:我從未參加過任何體育俱樂部，也不太喜歡待在室內，但我學生時代跑步速度很快。

但是，我現在已經成年了，所以如果我只是因為覺得自己跑得快就去嘗試「DANSPA」，我可能會受傷(笑)

熱身運動很重要！

收到戶松遙親手頒發的獎狀，現場始終笑容不斷

―「DANSPA」的樂趣在於不斷嘗試以獲得高分，但你最近有沒有沉迷於某件事，並且反覆玩下去呢？

戶松遙: 「Tamagotchi Paradise」！

我是伴隨著初代塔麻可吉長大的一代，所以我感到很懷念，並且非常認真地照顧著我的塔麻可吉，它已經被升級到了令和時代(笑)

戶松遙

― 請妳給準備參加在頒獎典禮最後所公告的活動「貝拉姆討伐戰」的玩家們打打氣

戶松遙: 現在 Boss 更容易被擊敗，挑戰條件也放寬了，讓遊戲比以往更容易上手。

我希望新手和很久沒玩遊戲的人能藉此機會嘗試一下，如果他們能聽到我的角色配音，我會非常高興。

如果在「DANSPA」努力鍛煉，可能沒時間這麼做・・・但如果你錯過了，請再玩一次！(笑)

大家「貝拉姆討伐戰」請加油！

最終企劃活動第2波「貝拉姆討伐戰」實施中！

「DANSPA」最終企劃活動第2波「貝拉姆討伐戰」將持續到2026年2月8日(日) ！

是一個所有玩家的目標是擊敗地下城首領「貝拉姆·薩克拉姆」的合作活動。

活動期間，晉級額外任務所需的金牌數量已從 10,000 枚放寬至5,000枚。

SPIRAL1首領「梅菲斯托費勒斯」與SPIRAL2首領「貝拉姆·薩克拉姆」生命值將會降低，擊敗它們的成功率將會大大提高。

本次活動中，使用好友或道具沒有任何限制，也不會調整角色等級。

掌控戰爭的「貝拉姆·薩克拉姆」擁有 1000 個分身，必須被擊敗 1000 次才能徹底擊敗。

截至2026年1月18日(日)營業結束時還剩​​下598隻。

根據擊敗的怪物數量，短篇故事將在「DANSPA」網站和官方，以及官方X(@thetokyomatrix)上公開。

此外，一旦最終征服完成，將會發布一篇未發表的短篇小說和尾聲，揭示巴別塔的所有秘密。

如果你還沒玩過「DANSPA」或者已經很久沒玩了，一定要抓住這個機會玩「DANSPA」，一起見證地牢「巴別塔」的結局！

設施概要 體驗型活動設施「THE TOKYO MATRIX」 用自己的身體玩動作角色扮演遊戲 「DUNGEON∞SPIRAL」 東急歌舞伎町大樓４F（東京都新宿區歌舞伎町一丁目29番1號） 平日: 上午11點00分～晚上11點00分

六日假: 上午10點00分～晚上11點00分 ※最終入場為晚上10點00分 約40～60分鐘 大人: 2,250日圓

孩童(12歳以下): 1,250日圓

※首次遊玩需購買「夥伴角色」

※建議年齡為小學生年齡或以上（身高120公分以上），且同隊中必須有人能夠閱讀包括漢字在內的說明書