專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
聲優戶松遙為用自己的身體玩動作角色扮演遊戲「DUNGEON∞SPIRAL」的頂尖玩家頒獎！1月19日起最終企劃第2波「貝拉姆討伐戰」也即將開跑
位於東京東急歌舞伎町塔四樓的遊玩體驗型活動設施「DUNGEON∞SPIRAL」，已於2025年12月開始舉辦最終企劃活動。
在2026年2月28日(六)結束營業之前準備了3個大型企劃活動。
其中一項活動「DUNGEON∞SPIRAL Rank Battle」已於2025年12月27日(六)至2026年1月18日(日)舉行，最強的玩家們獲得了表揚。
從1600名參賽者中選出的前10名團隊獲得了表揚！
在體驗型活動設施「THE TOKYO MATRIX」內中，可用自己的身體玩動作角色扮演遊戲的「DUNGEON∞SPIRAL(以下簡稱 DANSPA)」
正如名稱“SPIRAL”所示，透過反覆遊玩，將能夠掌握故事的秘密，並揭示背後的真相。
很遺憾，「DANSPA」即將在2026年2月28日(六) 結束營業。
因此，為了表達對至今為止一直參與遊戲的玩家的感謝，計劃舉辦三場最終企劃活動。
最終企劃活動第1波「DUNGEON∞SPIRAL Rank Battle」已於2025年12月27日(六)～1月18日(日)舉行了！
戶松遙出席了頒獎典禮！
聲優/藝術家戶松遙作為特別頒獎嘉賓出席，為玩家們頒獎！
戶松在「DANSPA」的前身「刀劍神域 ANOMALY QUEST」中飾演了亞絲娜(結城明日奈)一角。
在「DANSPA」則扮演了頭像《GITAI》的TYPE:KARATE、TYPE:FIGURESKATING、TYPE:FENCING、TYPE:PINGPONG。
雙人組隊組的獲勝者是「絕劍×深淵之蛇」
第1名: 絕劍×深淵之蛇 (紺野木綿季/Yuuki、MIGHY)
第2名: PUKARI隊with菜花 (菜花NANOHA、YUZUKI)
第3名: 龍之魔女 (螢/龍之魔女、YUZUKI)
第4名: LF (LLENN、Fukaziroh)
第5名: 黄昏的月蝕 (Ryurhi-ﾘｭｳﾋ-、escuro-ｴｽｸﾛ-)
第6名: Sleeping KnightsC (金絲雀、紺野木綿季/Yuuki)
第7名: PUKARI隊 (YUZUKI、Fukaziroh)
第8名: Ichigo-chan (ウァー一族、スイーツ不足お嬢様)
第9名: Team Muscle Brain (鴉夜、HIROMU)
第10名: 深淵之蛇×PUKARI隊 (YUZUKI、MIGHY)
排名前 10 名的選手獲得了戶松親手頒發的獎狀，根據排名頒發的獎品包括「KABUKI HALL餐券」「109Cinemas Premium 電影票」「JAM17晚餐券」以及原創獎牌。
― 贏得比賽的必要條件是什麼？
紺野木綿季/Yuuki: 首先是要找到可以跟自己一起跑的隊友。
然後，運氣當然也很重要。
還有我覺得是從前身的「刀劍神域 ANOMALY QUEST」開始就不變的是不放棄的決心！
― 平常有在鍛練身體嗎？
紺野木綿季/Yuuki: 應該只靠「DANSPA」鍛練吧(笑)
― 這次挑戰了多久？
紺野木綿季/Yuuki: 期間大約挑戰了有50次左右吧。
尤其是昨天使出混身解數挑戰了6次左右，所以我的身體已經筋疲力盡了(笑)
三人組比賽的獲勝者是「龍之魔女」
第1名: 龍之魔女 (紺野木綿季/Yuuki、螢/龍之魔女、YUZUKI)
第2名: 龍之魔女 (LLENN、螢/龍之魔女、Fukaziroh)
第3名: 龍之魔女 (螢/龍之魔女、鴉夜、HIROMU)
第4名: FNM (菜花NANOHA、Fukaziroh、MIGHY)
第5名: AQ Beginners (LLENN、菜花NANOHA、Fukaziroh)
第6名: Sleeping Knights×深淵之蛇 (紺野木綿季/Yuuki、PHANTOM、MIGHY)
第7名: 龍之魔女 (螢/龍之魔女、YUZUKI、Fukaziroh)
第8名: 龍之魔女 (螢/龍之魔女、Fukaziroh、MIGHY)
第9名: 深淵之蛇×Sleeping KnightsI (本多 ー、紺野木綿季/Yuuki、MIGHY)
第10名: LPFM (LLENN、Fukaziroh、MIGHY)
― 請說一下最直接的感想！
YUZUKI: 我很高興，因為我盡了全力，沒有過多考慮分數。
紺野木綿季/Yuuki: 我和YUZUKI爭奪雙人組比賽的第一名，我很緊張，因為我不知道他什麼時候會超過我(笑)
與我反覆嘗試以獲得高分不同，我認為他一次就獲得高分超強的。
螢/龍之魔女: 第3名到第1名全部由龍之魔女包下來了！(笑)
我從「DANSPA」創立之初就一直很認真，我認為這是與很多人一起玩與交換資訊的結果，所以我真的很感激。
我給了隊友們容易獲獎的建議，這次不只有我自己，夥伴們也都獲獎了所以我很高興。
特邀主持人戶松遙的專訪！
― 請告訴我們妳今天的感想
戶松: 我也在遊戲「刀劍神域」學到了組隊與朋友一起擊敗boss所帶來的美好羈絆，我覺得這裡每個人都像那樣。
看到得獎者的感言與大家臉上的表情，我真的非常感動。
能夠為所有辛勤工作的人頒獎，我感到非常榮幸，我認為這是一場從頭到尾都非常愉快的頒獎典禮。
我真切地感受到了這些人所付出的辛勤努力。
― 1人分飾4角這件事也成為了熱門話題
戶松遙: 我在「DANSPA」扮演了頭像《GITAI》的TYPE:KARATE、TYPE:FIGURESKATING、TYPE:FENCING、TYPE:PINGPONG。
在一個一個人只能扮演一個角色的世界裡，對於一個演員來說，能夠被要求為這麼多不同的角色配音是一種莫大的榮幸。
由於所有主要角色都非常獨特，我想用各種各樣的角色和一些樂趣來演繹他們。
既有很酷的角色，也有很可愛的角色，所以透過配音和表演來區分他們是件難事，但也很有成就感。
― 聽說其實有夢幻的第5個角色？
戶松遙: 沒錯！
其實還有一個排球的頭像《GITAI》，但由於他的身高不適合該系統，所以被擱置了。
因為個子高所以我記得在錄音時，故意用聽起來會比較帥的略低嗓音錄的。
― 「DANSPA」是一款考驗腦力與體力的動作角色扮演遊戲，妳本耳擅長運動嗎？
戶松遙:我從未參加過任何體育俱樂部，也不太喜歡待在室內，但我學生時代跑步速度很快。
但是，我現在已經成年了，所以如果我只是因為覺得自己跑得快就去嘗試「DANSPA」，我可能會受傷(笑)
熱身運動很重要！
―「DANSPA」的樂趣在於不斷嘗試以獲得高分，但你最近有沒有沉迷於某件事，並且反覆玩下去呢？
戶松遙: 「Tamagotchi Paradise」！
我是伴隨著初代塔麻可吉長大的一代，所以我感到很懷念，並且非常認真地照顧著我的塔麻可吉，它已經被升級到了令和時代(笑)
― 請妳給準備參加在頒獎典禮最後所公告的活動「貝拉姆討伐戰」的玩家們打打氣
戶松遙: 現在 Boss 更容易被擊敗，挑戰條件也放寬了，讓遊戲比以往更容易上手。
我希望新手和很久沒玩遊戲的人能藉此機會嘗試一下，如果他們能聽到我的角色配音，我會非常高興。
如果在「DANSPA」努力鍛煉，可能沒時間這麼做・・・但如果你錯過了，請再玩一次！(笑)
大家「貝拉姆討伐戰」請加油！
最終企劃活動第2波「貝拉姆討伐戰」實施中！
「DANSPA」最終企劃活動第2波「貝拉姆討伐戰」將持續到2026年2月8日(日) ！
是一個所有玩家的目標是擊敗地下城首領「貝拉姆·薩克拉姆」的合作活動。
活動期間，晉級額外任務所需的金牌數量已從 10,000 枚放寬至5,000枚。
SPIRAL1首領「梅菲斯托費勒斯」與SPIRAL2首領「貝拉姆·薩克拉姆」生命值將會降低，擊敗它們的成功率將會大大提高。
本次活動中，使用好友或道具沒有任何限制，也不會調整角色等級。
掌控戰爭的「貝拉姆·薩克拉姆」擁有 1000 個分身，必須被擊敗 1000 次才能徹底擊敗。
截至2026年1月18日(日)營業結束時還剩下598隻。
根據擊敗的怪物數量，短篇故事將在「DANSPA」網站和官方，以及官方X(@thetokyomatrix)上公開。
此外，一旦最終征服完成，將會發布一篇未發表的短篇小說和尾聲，揭示巴別塔的所有秘密。
如果你還沒玩過「DANSPA」或者已經很久沒玩了，一定要抓住這個機會玩「DANSPA」，一起見證地牢「巴別塔」的結局！
設施概要
體驗型活動設施「THE TOKYO MATRIX」
用自己的身體玩動作角色扮演遊戲 「DUNGEON∞SPIRAL」
東急歌舞伎町大樓４F（東京都新宿區歌舞伎町一丁目29番1號）
平日: 上午11點00分～晚上11點00分
約40～60分鐘
大人: 2,250日圓
©Sony Music Entertainment (Japan) Inc.
©Sony Music Solutions Inc. All rights reserved.
其他人也在看
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯
近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑食尚玩家 ・ 2 小時前
「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英見證女兒碩士一級榮譽畢業 網民激讚與女兒似姊妹
前太陽娛樂文化老闆周焯華（洗米華）入獄後，其太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）變得低調，又作出新嘗試，與朋友創業賣養生湯。洗米嫂閒時都會喺社交平台分享生活與健身日常；日前，大晒多張大女周梓潼（Virginia）英國碩士畢業照，寫道：「碩士畢業喇！又靚又叻！繼續努力keep going! We are loving you and supporting you always」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
強積金買樓養老 至少存在兩道難關？
有立法會議員向財爺建議放寬強積金買樓，理據係年老時可以申請安老按揭套現資金養老，今次財爺陳茂波未有即時落閘，指會全面看看。不過要落實用強積金買樓養老，至少存在兩道難關。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
Longchamp背囊「買過就回不去」網民大推！容量大、超輕巧、防盜設計，返工旅行必備
當有人說「買包的盡頭是 Longchamp」，這句話聽起來似乎有點誇張，但對於每日需要工作的人而言，卻道出了一個事實—— Longchamp 的尼龍背囊確實是實用與時尚兼備的選擇。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
搏收購失敗 土瓜灣71年「廢墟」斷供淪銀主盤 7年前150萬買入 今午290萬開拍
土瓜灣拍賣場出現「另類」銀主盤。忠誠拍賣行資料顯示，土瓜灣譚公道142號一伙舊樓單位今日（21日）下午三時推出公開拍賣，單位實用面積589平方呎，開拍價290萬元，折合呎價約4,924元。該單位原由舊樓投資者持有，市場消息指，業主約7年前以150萬元買入，原打算靜候發展商收購重建後套現離場，惟收購未見進展之際，單位先因斷供變成銀主盤。閱讀更多：銀主盤與另類單位市場 參與物業拍賣的須知康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍忠誠拍賣發言人表示，是次拍賣物業位於譚公道142號，今日（21日）於忠誠拍賣行公開拍賣，開價290萬元。拍賣資料及相片所見，單位屬舊式唐樓，內部狀况殘舊，近乎「廢墟」。天花批盪及牆身油漆大幅剝落，地面散落碎石及建築廢料，部分水電喉管外露且變形，整體明顯欠缺保養。 投資者「博收購」未果 單位未修繕終變銀主盤市場人士稱，原業主屬投資者，當年看好舊樓重建帶動樓價上升的空間，於2019年8月以150萬元置業購入上址，並計劃待發展商收購時「一筆過」套現，因此一直未有替單位進行修繕或翻新。不過，其後經濟環境及樓市氣氛轉變，發28Hse.com ・ 4 小時前
傅明憲連續23年出任愛護動物協會會長 帶愛犬開會合照網民錯重點「眼袋好重」
90年代受TVB力捧嘅傅明憲，近年醉心於公益事業，更為愛護動物協會出任會長多年。早前傅明憲出席愛協周年大會，仲帶埋愛犬Kiki一齊開會Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Brooklyn與家人公開割席後 碧咸首度開腔指「小朋友會犯錯」
前英格蘭國腳球星碧咸夫婦與大仔Brooklyn關係持續惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
李亞鵬醫院欠租金逾1億元 房東首開腔表態：養虎為患
【on.cc東網專訊】天后王菲與前夫李亞鵬於2012年創辦嫣然天使兒童醫院，最近因長期拖欠房租、物業費及其他開支，費用累計已超過1.1萬億元人民幣，被法院判決須騰退場地，掀起外界熱議。李亞鵬曾表示，醫院開業以來，已完成1.1萬台唇顎裂手術，服務患兒超過50萬人次東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
廿四味Brian分享對愛妻一見鍾情宣言，直指老婆好dope「自己好彩執到」，網民大讚「錫老婆嘅佬都dope」
香港 Hip Hop 組合廿四味成員之一 Brian 李凱賢分享叉燒食評帶起「Dope」、「著兩條褲」等潮語熱潮，近日登上由《會八十》 網台訪問時，超 real 愛妻宣言同樣引起熱議，網民大讚指「錫老錫嘅佬都 dope」！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
日本十年一遇最強寒流｜日本氣象廳發出大雪警戒／交通障害警戒！即睇受影響地區
遊日注意！日本正面臨今冬最強且持續時間最長的「十年一遇」級別寒流，日本氣象廳已針對多個地區發出大雪及交通障害警戒，預料由1月21日起，日本海側地區將出現極端降雪，且至少持續至1月25日。打算在這段期間前往日本旅遊的朋友，務必留意以下整理的受影響區域及安全建議。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 1 天前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
CHANEL新款Jennie同款頸鏈，定價廿萬氣場全開！貧窮限制想像，Coco Crush愈貴愈搶手？
「人間香奈兒」Jennie再次為Chanel拍攝全新珠寶廣告，主角正是Coco Crush系列2026年的新作。她的演繹讓這系列高級珠寶一推出即備受矚目，即使定價高昂，討論熱度依舊高企！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
李龍基出示文件反駁未離婚傳聞 想娶王青霞擺烏龍冇拎 「寡佬證」
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」，被多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
碧咸「回應」大仔Brooklyn對家庭的千字文不滿，作為爸爸的他：容許孩子們去犯錯
碧咸大仔與家庭不和事件，作為爸爸的David Beckham在Squawk Box節目上「含蓄回應」關於大仔Brooklyn的行為：「孩子們有權利犯錯，這是他們其中一個學習的方式，這也是我的育兒方法之一。」他補充，「有時候你也得讓他們自己去犯錯。」這回應是剛好在碧咸大仔發布了6頁IG Stories的訪問對話。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
60歲美魔女伊莉莎伯海莉騷半裸出浴照勁香艷
【on.cc東網專訊】有「美魔女」之稱的英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）雖然經已60歲，但仍然保養得超好，她經常於社交網分享性感比堅尼照。而最近海莉就與兒子Damian去馬爾代夫度假繼續大晒比堅尼照。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區春裝推介 搖粒絨外套、繭型褲低至 $99
Uniqlo優惠專區今期帶來春色新裝，包括機能保暖外套、繽紛聯名衛衣及百搭褲裝等，男女通用搖粒絨拉鏈外套及人氣女裝繭型長褲更減至 $99、男女通用 KAWS WINTER 羊仔毛圓領針織衫減至 $199！YAHOO著數 ・ 1 天前