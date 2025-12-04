宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聲優痛批「侮辱專業」！亞馬遜AI配音版《BANANA FISH》遭轟爛到出戲
Amazon（亞馬遜）旗下串流平台 Amazon Prime Video 最近悄悄上架了動畫《BANANA FISH》的英語配音版本，然而許多歐美觀眾實際觀看後，卻發現聽起來相當不對勁。經過網友查證，這個新的英語音軌並非由真人聲優錄製，而是完全採用 AI 技術生成的語音。因為呈現的品質太糟糕，迅速在歐美動漫社群中引起批評，指責平台方非常˙不尊重原作與配音員的專業。
根據許多網友貼出以及實際看完動畫後的心得，都表示這個英語的 AI 配音效果「爛到不行」。AI 生成的語調明顯有機械感、毫無情感起伏，完全無法詮釋劇中緊張或感人等場景，就像是毫無感情的導航系統在朗讀劇本。更嚴重的是，AI 甚至連主角群的名字都無法正確發音，經常會讀成奇怪的音節。許多粉絲指出，這種朗讀方式嚴重破壞了觀賞體驗，讓人感到相當出戲。更認為 AI 發音技術進步，Amazon 卻拿一個半成品的方式就直接套上去。
Amazon's AI English Dub for Banana Fish is hilariously bad at times.#BANANAFISH pic.twitter.com/CtiE47W4yh
— Otaku Spirit (@OtakuSpirited) November 29, 2025
這一消息在社群平台 X（推特）上傳開後，大量網友轉發並嘲笑其誇張的配音效果，甚至有知名配音員 Daman Mills 公開批評這是對動畫產業的侮辱。雖然該音軌在選單中有標記為非傳統的「配音」（Dub），但 Amazon 的行為仍被視為試圖以廉價 AI 取代專業配音員的嘗試。目前已有大量訂閱用戶呼籲平台撤下該版本，認為這種為了節省成本而犧牲品質的手段，絕對不是動畫迷所樂見的未來，反而會讓人想要退訂。
I’m extremely disappointed that @PrimeVideo decided to use AI to dub Banana Fish. It’s especially frustrating because Banana Fish is such an emotional and deeply touching story that needs real human performances to carry its weight. Replacing actors with AI voices strips away the… pic.twitter.com/1sV1cOLPsJ
— Meggie-Elise | Voice Actor 🎙️🌸✨ (@MeggieEliseVA) November 29, 2025
HIRE. VOICE. ACTORS.
THIS. SHIT. SUCKS. https://t.co/Z98dsDqcIr
— Zach Fuller (@zachtothefuller) November 29, 2025
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
47歲吳建豪暴瘦！陸網瘋傳「4個月瘦20kg」 他親曝原因：還挺明顯
47歲的吳建豪12月2日在社群上曬出一張自拍照，暴瘦模樣立刻引發討論。身高180公分的他，在照片中臉頰明顯凹陷、脖子變得細瘦，不少粉絲直呼「變得太瘦了」，意外掀起熱議。姊妹淘 ・ 43 分鐘前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 21 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 2 小時前
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 18 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 7 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 22 小時前
楊梓瑤布吉大晒水着放題 梳化沙灘吊床拗腰喪影相
【on.cc東網專訊】前港姐楊梓瑤（Amina）近日在社交網派福利，分享到泰國布吉島的旅行相。擁有高挑模特兒身材的她亳不吝惜美好身段，上映水着放題，分享多張三點式泳衣照，大騷滑嫩肌膚及弗到漏身材。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 1 天前
俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備！普京：將快速結束且無人可以跟我談和平
俄羅斯總統普京週二（2 日）警告歐洲國家，如果他們對俄羅斯發動戰爭，莫斯科已做好全面作戰準備，並指出歐洲將面臨毀滅性的失敗，甚至無人可與俄方談判和平條件。鉅亨網 ・ 1 天前
「人間香奈兒」GD、陳法拉華麗亮相紐約，穿什麼出席Matthieu Blazy主理的首個CHANEL工坊系列？
CHANEL工坊系列2026剛在紐約完滿落幕。到場的一系列「人間香奈兒」穿什麼欣賞Matthieu Blazy的首場工坊系列呢？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【759阿信屋】今期熱選（04/12-08/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，明星一平夜店日式炒麵 $21.9/2件、松永雜錦餅乾 $39.9/2件、Sajo急凍蠔海鮮魚餅 $35.9/件、Haitai Calbee Jagabee薯條 $39.9/2件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
達雲紐尼斯想離沙特聯
【Now Sports】今夏離開利物浦，以6600萬鎊轉戰沙特阿拉伯聯賽的達雲紐尼斯，據報尋求在冬季轉會窗交易，主要原因是不適應當地生活。現年26歲的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），離開了利物浦後，投身沙特聯球隊艾希拿，但據英國《鏡報》透露，這位烏拉圭國腳在當地生活並不如意，縱然有替球隊在聯賽取得入波，可是仍希望在即將開始的冬季轉會窗，尋求轉會，在中東生活僅僅4個月時間便力求轉換環境。阿根廷《奧萊報》指出，該國名牌球會河床正密切注意達雲紐尼斯情況，領隊加拉度已視這位前鋒為各窗收購目標之一，以在新球季爭取佳績。now.com 體育 ・ 17 小時前
康樂園三屍凶宅1,028萬沽 同屋苑街坊承接 原業主賬賺140萬
大埔老牌豪宅康樂園一伙三屍凶宅洋房，上月開價1,180萬於拍賣場推出，惟兩度流拍，業主再劈價至980萬元，原定於今日（12月3日）拍賣，但於開拍前以1,028萬元成功售出，較銀行估價折讓近五成，呎價約6,441元，至於新買家同樣為康樂園業主。28Hse.com ・ 23 小時前
大槻真希唱到一半突斷電！ 胡錫進微薄刪文再發內幕！
哎喲，上海的東方體育中心本該是萬人合唱的熱鬧夜，誰知大槻真希演唱會唱到一半，燈光全黑工作人員衝上台搶麥克風「請下台」，場面尷尬到爆！Japhub日本集合 ・ 22 小時前
American Bitcoin在26分鐘內腰斬 加劇特朗普家族財富大縮水
加密貨幣礦商American Bitcoin Corp.股價周二的跳水來得猝不及防。華爾街上午9點31分，即開盤僅一分鐘後，該股就下跌了33%。五分鐘後，跌幅擴大到42%，到9點56分時已經超過了50%。Bloomberg ・ 1 天前