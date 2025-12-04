聲優痛批「侮辱專業」！亞馬遜AI配音版《BANANA FISH》遭轟爛到出戲

Amazon（亞馬遜）旗下串流平台 Amazon Prime Video 最近悄悄上架了動畫《BANANA FISH》的英語配音版本，然而許多歐美觀眾實際觀看後，卻發現聽起來相當不對勁。經過網友查證，這個新的英語音軌並非由真人聲優錄製，而是完全採用 AI 技術生成的語音。因為呈現的品質太糟糕，迅速在歐美動漫社群中引起批評，指責平台方非常˙不尊重原作與配音員的專業。

許多網友無法接受 AI 配音。（圖源：BANANA FISH）

根據許多網友貼出以及實際看完動畫後的心得，都表示這個英語的 AI 配音效果「爛到不行」。AI 生成的語調明顯有機械感、毫無情感起伏，完全無法詮釋劇中緊張或感人等場景，就像是毫無感情的導航系統在朗讀劇本。更嚴重的是，AI 甚至連主角群的名字都無法正確發音，經常會讀成奇怪的音節。許多粉絲指出，這種朗讀方式嚴重破壞了觀賞體驗，讓人感到相當出戲。更認為 AI 發音技術進步，Amazon 卻拿一個半成品的方式就直接套上去。

這一消息在社群平台 X（推特）上傳開後，大量網友轉發並嘲笑其誇張的配音效果，甚至有知名配音員 Daman Mills 公開批評這是對動畫產業的侮辱。雖然該音軌在選單中有標記為非傳統的「配音」（Dub），但 Amazon 的行為仍被視為試圖以廉價 AI 取代專業配音員的嘗試。目前已有大量訂閱用戶呼籲平台撤下該版本，認為這種為了節省成本而犧牲品質的手段，絕對不是動畫迷所樂見的未來，反而會讓人想要退訂。

