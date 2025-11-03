聲秀決賽主持陳懿德表現被劣評 網民：德德做返東張啦

《聲秀決賽 終極聲戰》截圖

由陳懿德擔任主持嘅TVB節目《聲秀決賽 終極聲戰》喺噚晚（2日）舉行，以「廣東歌代表我」為競賽主題，最後8強甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia都使出渾身解數爭奪冠軍寶座！結果由賽前大熱之一馮熙燮贏得冠軍，而亞軍及季軍則柯雨霏及胡子貝奪得；同時胡子貝亦獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。

喺比賽中，胡子貝演繹完《無盡》後，陳懿德突然話：「啱啱嗰幾分鐘靚仔過羅天宇咁！」令現場氣氛突然冷卻，氣氛一度尷尬。之後，陳懿德公佈首回合分數時，一度睇錯分數，將穎喬宣布成季軍，而鏡頭就close up胡子貝望計分板，當陳懿德發現搞錯咗，佢就話係技術問題再糾正。

比賽喺噚晚圓滿結束，網民除咗關心參賽者表演及誰是冠軍之外，主持人陳懿德嘅表現亦備受關注，網民紛紛留言劣評佢嘅表現，例如聲音嘈吵、有懶音、好悶及唔識搞氣氛等等，甚至有網民建議佢做返《東張西望》好啲：「有無人覺得德德把聲好難聽」、「德德做乜 塊面打左針咁」、「主持真係好悶」、「每次想炒熱氣氛，就係大聲d講野」、「陳懿德dead air完未」、「羅乜天宇 做MC講埋啲野九唔搭八」、「係咪Live黎 德德搞到咁尷尬d氣氛」、「陳懿德啲懶音真係痴線」、「德德做返東張啦 大場場面唔太掂」、「個主持係咁懶high又唔係真係投入好難頂」、「呢個主持黎搞笑，好屎」、「德德今晚好多位都好尷尬」、「德德做主持真係好kam」、「德德真係未擔到大旗」、「小德子訓醒未」、「德德數學攞U?」及「個分差咁遠德德都睇錯」等等。

