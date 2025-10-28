聲秀決賽 ｜ 終極 8 強誕生 穎喬驚喜跪地演唱 布子殷 8 強止步覺感恩

《聲秀》準決賽下半部 分，最終布子殷被遺憾淘汰無緣決賽，成功晉身《聲秀決賽 終極聲戰》爭奪冠亞季殊榮的 8 位學員為（排名不分先後）：胡子貝 Matt、馮 熙燮 Ryan、蕭凱恩 Michelle、林潔心 Bibi、甄敏芳 Jenny、周智敏 Emily、穎喬 Ziva、柯雨霏 Ophelia。 Eric Kwok 點讚 Ziva：眼神動作完全唔造作 今集搶焦位落在同樣「後勁凌厲」的布子殷（布子）與穎喬 Ziva 對決，Ziva 憑 藉甜美外貌和弗爆身形、加上唱歌跳舞樣樣精通，潛藏爆發力不容忽視；今次 Ziva 突破「搖滾」狂野框框，並成功克服失聲障礙、甜美演繹《3AM》；笑容 神態盡是甜美之餘、中後段部分更一度唱至跪地，賞心悅目的驚喜表演獲評審 一致好評。陳潔靈大讚 Ziva「全 All in」：「恭喜 Ziva，你嘅設計好好、你嘅 Groove 好好，你 All in 得嚟唔係淨係唱呢首歌，你成個身體 All in、你嘅頭髮 All in、你膝頭哥都 All in 埋，全部 All in，你真係做得好好。」

郭偉亮（Eric Kwok）：「佢唔止曳曳哋、Sweet sweet 哋，仲有 Sexy，眼神動作完全唔造作， 仲好有型。」 至於出名「靚聲」的布子，則以一身全白長裙演唱《風的形狀》，清澈的聲線、 配以感覺猶如在半空中自由滑翔的高音，同樣獲得評審好評。郭偉亮：「布子把 聲係好特別，好似一個飛機喺天空上面鎅過一個 Trail 咁，呢個係你必殺技。」 最終成功玩蛻變的 Ziva 以 4：1 鍊贏布子，並最終因獲得評審團最少票數而被 淘汰，未能晉身決賽。 雖然 8 強止步、但布子並未因此氣餒、反而感激《聲秀》這個舞台：「我一路都 覺得自己冇失去咗啲乜嘢，我一路覺得自己賺咗，我由海選行到依家其實每一 步都係成長、每一步都係吸收，好多謝評審對我嘅評語教咗我好多嘢，好多謝 譚哥（導師譚耀文）幫咗我好多，無論台風上、演繹上，又或者心理上都幫咗 我好多。」譚耀文亦真誠勉勵布子：「大家都見證到你一路嘅進步、唱歌你嘅 range 係好闊嘅…冇辦法啦人生就係咁，今日唔代表你係完結，You are the best。

終極 8 強誕生 穎喬驚喜跪地演唱 布子殷 8 強止步覺感恩

終極 8 強誕生 穎喬驚喜跪地演唱 布子殷 8 強止步覺感恩

終極 8 強誕生 穎喬驚喜跪地演唱 布子殷 8 強止步覺感恩

終極 8 強誕生 穎喬驚喜跪地演唱 布子殷 8 強止步覺感恩

終極 8 強誕生 穎喬驚喜跪地演唱 布子殷 8 強止步覺感恩

終極 8 強誕生 穎喬驚喜跪地演唱 布子殷 8 強止步覺感恩

終極 8 強誕生 穎喬驚喜跪地演唱 布子殷 8 強止步覺感恩