樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？
TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。唔少網民認為總算還吳浩康一個清白，但似乎Deep對被指侮辱小林一事相當介懷，喺TVB ig度留言「要求林錦興當面對質」。
一波未平，估唔到尋晚《聲秀》播出期間，有內地網民喺小紅書報料，話只係睇到重播飲食節目《輝哥為食遊》。向來華南沿岸觀眾都可以透過大氣電波收睇TVB節目直播，但有時會因應「尺度」而改播其他節目或者政府宣傳片。有網民估計，《聲秀》導師之一蘇永康，早前因被網民以多年前曾涉毒為由，舉報蘇原定於10月喺浙江溫州舉行嘅個唱一事有關，令有關當局唔敢俾「阿公」喺電視上現身。
話題爆出後，蘇永康個唱嘅門票已經喺內地售票網下架。事件掀起漣漪效應，內地官媒《人民網》都對此發表評論，更認為取消個唱之外仲要「進一步依法依規問責」。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
韓團「全員比中指」惹議！出道前就被罵爆
[NOWnews今日新聞]由韓國嘻哈歌手朴載範（JayPark）親自推出的新男團LNGSHOT即將出道，日前官方釋出團體照，沒想到竟是成員對著鏡頭比中指的照片，嘻哈壞男孩的概念引起許多人反感，紛紛嘲：...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 3 小時前
TMA頒獎禮｜Stray Kids奪4獎成大贏家 IVE及NMIXX忙內首度同台甜美合唱
韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》於前日假澳門最大面積戶外大型演出場地澳門戶外表演區舉行，同日於頒獎禮前舉行《TMA韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典》。全晚大會合共頒發33個獎項，熱爆全球的人氣組合Stray Kids昨晚勇奪4獎成為大贏家，而asepa及ENHYPEN跟隨其後各奪3獎平分秋色。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 20 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 21 小時前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 23 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 1 小時前
鄧健泓移民加拿大一度財困 老婆要求搬大屋「新居」曝光
歌手鄧健泓與老婆石詠莉移民加拿大兩年多，選擇定居於當地消費税較低的卡加里（Calgary），他們初到當地時親自為大屋裝修，打造愛巢。不過近日鄧健泓表示，老婆石詠莉出聲要求搬屋。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
單身久了，是寂寞還是選擇？獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇｜周靈山《只在你心頭》
獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇，更是一種對自己最大的誠實。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
阿里雲龍頭地位穩 估值上望萬億 續推進AI資本開支 收入增長勢提速
受AI驅動，內地大型科企股價回勇，恒生科指今年來已累漲41%，遠遠跑贏同期美股納指的17%。其中重磅股阿里巴巴（09988）旗下阿里雲，自上季起發展勢頭加速，本月獲多家券商相繼調升其估值倍數【表】，目前對其估值普遍超過千億美元，富瑞給予高達1230億美元（約9594億港元），意味阿里雲估值已接近萬億港元。分析認為，內地AI雲市場未來數年將持續高速增長，阿里雲領導地位趨穩固，接下來數季收入增長料再加速，AI資本支出按計劃推進。信報財經新聞 ・ 8 小時前
TikTok傾掂未？習特通話對比雙方說法
美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五通話，實現兩人自6月初以來的首次直接交談。北京發布新聞稿後特朗普也在自己的Truth Social上親自發文。Bloomberg ・ 2 天前
iPhone 17 Pro 2TB 版太貴？不如自己動手改裝！
iPhone 17 Pro Max 的 2TB 版本太貴？有人就想到了自己動手升級。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
馬斯克、特朗普同框 出席柯克追悼會 握手交談
美國總統特朗普的政治盟友、知名保守派活動人士查理 · 柯克的追悼會周日（21 日）在亞利桑那州鳳凰城一座體育場舉行，美國億萬富豪馬斯克現身追思會現場。鉅亨網 ・ 2 小時前
香港Staycation優惠｜西貢WM酒店兩大優惠：連住2晚5折人均$336.3起、免費升級露台房再用85折優惠碼最高減$350
每逢假日，不少港人都會到「 香港後花園」西貢Relax下，若想悠閒住返晚，Yahoo購物專員推介本地Staycation人氣之選西貢WM酒店！Klook獨家推介連住兩晚5折優惠，入住奢享房海景陽台，包雙人自助早餐，除開人均每晚只需$336.3；只想住一晚的話，亦有免費升級露台房優惠，連上逢星期一中午12點推出的Hotel Monday全球酒店85折優惠碼，最高減$350，同樣抵住呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
白宮稱TikTok交易將使美國人占據七個董事會席位中的六個
白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特表示，根據本周達成的一項協議，TikTok美國業務將由美國人多數持股並控制。Bloomberg ・ 1 天前
花旗不認同全球投資者去美元化的說法 稱其為「幻象」
【彭博】— 花旗集團分析師不認同全球投資者正尋求降低對美元依賴的說法，稱去美元化的敘事是一個「幻象」，並未得到經濟數據支持。Bloomberg ・ 2 天前