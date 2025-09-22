聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？

林錦興(小林）被淘汰後批評被吳浩康出言侮辱

TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。唔少網民認為總算還吳浩康一個清白，但似乎Deep對被指侮辱小林一事相當介懷，喺TVB ig度留言「要求林錦興當面對質」。

吳浩康喺《聲秀》向林錦興講咗一番肺腑之言

一波未平，估唔到尋晚《聲秀》播出期間，有內地網民喺小紅書報料，話只係睇到重播飲食節目《輝哥為食遊》。向來華南沿岸觀眾都可以透過大氣電波收睇TVB節目直播，但有時會因應「尺度」而改播其他節目或者政府宣傳片。有網民估計，《聲秀》導師之一蘇永康，早前因被網民以多年前曾涉毒為由，舉報蘇原定於10月喺浙江溫州舉行嘅個唱一事有關，令有關當局唔敢俾「阿公」喺電視上現身。

廣告 廣告

蘇永康係《聲秀》導師之一

多位廣東網民都話睇唔到《聲秀》

多位廣東網民都話睇唔到《聲秀》

網民估係咪因為蘇永康（阿公）近期嘅事件令《聲秀》要讓路

話題爆出後，蘇永康個唱嘅門票已經喺內地售票網下架。事件掀起漣漪效應，內地官媒《人民網》都對此發表評論，更認為取消個唱之外仲要「進一步依法依規問責」。

蘇永康

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！