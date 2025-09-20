聲秀︳林錦興被淘汰後指吳浩康出言侮辱 TVB出完整片段還原真相 Deep嬲爆要求公開對質

林錦興(小林）被淘汰

TVB音樂綜藝《聲秀》以師徒制培訓學員，早前一集中導師之一吳浩康Deep嘅學員林錦興(小林）被淘汰後，Deep向小林作出提點。林錦興之後喺網上留言，聲稱被吳浩康喺節目中當眾侮辱。事件傳出後，Deep被多位KOL批評。TVB似乎得知事件後，將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。

小林指吳浩康「在台上貶低得一文不值」

更提及吳浩康過去涉毒一事

林錦興喺第三輪比賽以陳奕迅《浮誇》參賽，但評審陳奐仁認為小林唔熟首歌，另一評審Eric Kwok就覺得小林演繹上唔識收放。結果林錦興只得到73分，最終於該集被淘汰，但小林之後喺小紅書等平台上聲稱「有大瓜」（勁爆話題），話被導師公開辱罵，甚至指言論牽涉到林錦興即將出世嘅小朋友。有人更cap圖指小林喺微信群組話吳浩康曾涉毒，無資格教仔等。翻查小林嘅IG，佢喺出局發嘅帖文中多謝各個單位，唯獨是冇吳浩康。

小林又留言鬧有人「人品下賤」

TVB尋日喺社交平台將當日錄影時，吳浩康當日嘅評語片段足本公開。林錦興當時先向導師吳浩康道歉「係我自己冇做好咁多管理自己嘅方式，安排唔到時間去練習，呢個係我問題，Sorry對唔住」。隨後，吳浩康先向小林「打底」，「你有直接接受真實回應架嘛？」，然後就指出喺整個訓練過程中，小林其實有太多時間可以扭轉結果，「而今日呢個遺憾你當初已經揀咗，如果早兩個禮拜投入去練，後果會係點？」。

吳浩康向林錦興講咗一番肺腑之言

身兼多職嘅吳浩康話「我好難接受有人同我講忙……我忙到全香港都知，我一樣可以抽四個鐘頭放低家爺仔乸教你。」，但結果一個禮拜前教過嘅嘢「冇郁過」。林錦興將為人父，Deep以過來人身份提醒，「嚟緊要做人老豆，要學珍惜，要學面對，唔好再解釋喇。解釋只係解釋之前點解我會做得唔好，唔好再創造遺憾。呢一刻見到，呢一刻就把握機會。希望呢次演唱，學識尊重、學識珍惜，尊重為你付出嘅人、尊重舞台、尊重每一次機會，珍惜為你付出嘅人，珍惜你嘅機會，珍惜你嘅時間。」

吳浩康直言要同小林「當面對質」

吳浩康又講出做爸爸嘅責任，「日後你要做人老豆，唔係做歌手咁簡單，唔係淨係浪費自己嘅機會，唔好再唔記得啦，知道嗎？如果唔係第日個仔要打疫苗，你都唔記得，咁就死……要返健康院架第日。個仔嘅嘢唔可以唔記得，唔好唔記得幫佢報幼稚園，呢啲好大件事。我能夠貢獻畀你嘅係咁多。加油，且行且珍惜。」

Deep太太郭思琳亦留言撐老公

片段上載後，唔少網民認為總算還吳浩康一個清白，而且大讚佢講得真摯動人，又認為小林嘅小題大做，唔願接受批評。但似乎Deep對被指侮辱小林一事相當介懷，喺TVB ig度留言「要求林錦興當面對質」。另外有留言指有KOL聲稱喺錄影現場見到吳浩康鬧學員，Deep太太郭思琳都幫手回應。

