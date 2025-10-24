上集9位學員「突破回合」競爭激烈，柯雨霏 Ophelia最終練贏同為最高分的馮熙燮Ryan直接晉級決賽，其餘8位學員將於今集第二回合唱出「必殺歌」展開一對一Battle，爭奪餘下的7個決賽席位。今集五位評審（排名不分先後）是：陳潔靈、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy），5人會撳燈決定誰勝誰負，燈數較多學員可以直接晉身決賽，燈數較少的學員則會落入危險區。當4名落敗學員齊集危險區後，5位主評審、及製作組特別邀請的KOL及DJ評審團將進行投票，票數最低的1位學員將會離開《聲秀》舞台。

胡子貝Matt和Ryan的「張敬軒Battle」，另一焦點，就是「黑馬系小花」兩大代表人物：「顏值擔當」甄敏芳Jenny及「危險區專員」周智敏Emily的對決。唱功和外形同樣惹人注目的Jenny初期憑《痛愛》受到關注，之後曾與導師蘇永康合唱《來夜方長》、成功被網民肯定甜美歌聲，加上8頭身及無敵白滑長腿，獲網民大讚是《聲秀》顏值擔當。而Emily上輪一改「乖乖女」固有形象、大跳性感椅子舞演繹歌曲《烈女》，由於演繹及演出均相當出色，成功翻盤吸引廣泛關注。

今次對決，Jenny身穿緊身透光長裙演唱《山林道》、修長白滑美腿若隱若現，美背亦相當吸睛。舞台的鏡子設計更呼應了第一集所有學員拿著鏡子的concept，相當有心思，Jenny說：「可能呢一次係我最後一個舞台，我想諗返自己參加呢個比賽嘅初衷，都係拎住塊鏡對望，一個自我嘅對話。」Jenny表現獲評審一致好評，雷有輝（Patrick Lui）：「我未聽過你唱內斂地鼓勵嘅歌，亦都表達得幾好。」陳潔靈更大讚Jenny注定食呢行飯：「Jenny 你把聲好好聽好Bright，好charming，你直程係需要入呢行。」周錫漢（Randy）：「你比上次再進步咗，我欣賞你中間嗌上去嘅ad-lip，good job。」Emily則深情演唱《我本人》，獲評審們大讚聲靚，陳潔靈：「你把聲好好、感情好好。」雷有輝：「Emily出嚟嘅聲好靚。」周錫漢（Randy）：「Emily其實好啱唱呢種慘情Cantopop。」

今集「必殺歌」演唱歌單：（排名不分先後）：胡子貝Matt《靈魂相認》、馮熙燮Ryan《騷靈情歌》、蕭凱恩Michelle《青春常駐》、林潔心Bibi《絕》、甄敏芳Jenny《山林道》、周智敏Emily《我本人》、布子殷（布子）《風的形狀》、穎喬 Ziva《3AM》。而直接晉級決賽的柯雨霏Ophelia亦唱出「必殺歌」《末日》，Ophelia演唱時不禁感動落淚。

聲秀｜ 甄敏芳緊身透視長裙大晒長腿 周智敏深情演唱《我本人》獲大讚聲線夠靚

