焦點

不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會

Yahoo 娛樂圈

聲秀 ｜蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間

陳奐仁讚蕭凱恩：第一次聽到一個完全完整嘅演出

上集「歌手助力戰」6位學員中胡子貝Matt直接進級，今集除了出場的助力歌手陣容強勁，更誕生兩組超高分「9字頭」組合，更有組員獲得評審陳奐仁給出20分滿分！這位獲得陳奐仁給予滿分的組員，是譚耀文組的「靚聲王」蕭凱恩Michelle，她聯同糖妹演繹《我的驕傲》，無伴奏的開場伴以超清澈的歌聲，聽到評審陳奐仁（Hanjin）拍晒手，更向譚耀文畀心心手勢，Hanjin：「原因好簡單，因為喺節目入面我第一次聽到一個完全完整嘅演出，冇伴奏開始好震撼，和音編排好合理，亦都唱得好乾潔，成件事就係音準好、節奏清楚、意境明顯、演出完整。」雷有輝（Patrick Lui）：「成隻歌所有編排都係100分。」舒文：「暫時睇咗咁多performance，呢一個起𠄘轉合係最好，Vocal arrangements 好好，做到Rock musical嘅感覺。」

廣告

坤哥自嘲：我好小氣㗎

今集另一搶焦位，是蘇永康組大熱選手甄敏芳Jenny聯同吳業坤（坤哥）獻唱《原來只因深愛著》；Jenny一身露背長裙亮相，女神氣場滿分！Jenny甜美聲音配合坤哥溫暖而具感染力的聲音，相當有火花，連有份監製歌曲的評審舒文及周錫漢（Randy）亦異口同聲大讚，舒文：「我覺得坤哥同Jenny都進步咗，最少聽到佢哋嘗試去交流，好似打網球咁，Jenny比上次大膽咗、有feel咗。」Randy讚Jenny有非常明顯進步：「唱歌有進步，非常明顯，我想畀其他學員知道嘅就係，你take risk你就有reward囉，呢個係一個幾有勇氣嘅Move。」

Hanjin：「Jenny今日做咗一樣我好鍾意歌手做嘅嘢，就係好積極喺自己能力邊緣嘅設計，上台跟足自己設計盡量做到最好。」

搞笑的是，主持陳懿德訪問二人時取笑坤哥謂：「你明明係Hubert路過導師嚟架喎」，之前坤哥曾義氣教穎喬 Ziva、周智敏Emily唱歌，坤哥聞言即自嘲小氣謂：「上次都係有緣經過架啫，但我見到佢哋都冇多謝我，我就離開咗，我好小氣架！」雖然坤哥「話明小氣」，但Hubert仍處變不驚謂：「咁咪造就你今次咯（同靚女合唱），用心良苦呀，我特登咁鋪排架！」陳懿德聞言再補刀：「你想同Jenny唱，見人哋靚女。」二人夾攻下搞到坤哥大嗌救命：「我好危險呀，依家。」而坤哥演唱完後，又與Jenny來個「隔空擁抱」，表現更相當「怕醜」。

蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分
AMa

其他人也在看

93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程

93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程

93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部　頭髮慘被燒焦

謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部　頭髮慘被燒焦

【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸

有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸

近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？

Yahoo Style HK ・ 1 天前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要

供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要

在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。

鉅亨網 ・ 22 小時前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？

日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？

日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流

Yahoo財經 ・ 1 天前
特朗普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河

特朗普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河

美國前總統特朗普週五 (10 日) 再度對中國發出強硬言論，表示若重返白宮，將大幅提高對中國進口商品的關稅，並指控中國「變得非常敵對」，引發美股中概股全面下挫，血流成河。

鉅亨網 ・ 2 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨

港股25000勢危 大行籲分段撈貨

美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。

信報財經新聞 ・ 6 小時前
爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）

爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）

滙豐（0005.HK）私有化恒生（0011.HK）的消息一日，嚇到一班地產佬腳軟，謂滙豐今鑊不單止「閂埋門打仔」，對於地產債仔來說，直頭係「落閘放狗」。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟

【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟

中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。

信報財經新聞 ・ 5 小時前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈

當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈

【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。

Bloomberg ・ 1 天前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排

MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
黃夏蕙擺大壽迎95歲自爆將取回大筆遺產 否認住過渡房屋靠生果金渡日

黃夏蕙擺大壽迎95歲自爆將取回大筆遺產 否認住過渡房屋靠生果金渡日

「夏蕙姨」黃夏蕙將於今年11月11日踏入95歲，她昨天（11日）大排筵席擺大壽，邀得近500位親友到場岀席，場面熱鬧！

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物

40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物

一名40歲的電子工程師因超重導致脂肪肝，卻靠著簡單的飲食調整，成功在短短兩個月內減重10kg，並大幅改善肝功能指數。馬上參考一下他的「青瓜減重法」，輕鬆逆轉脂肪肝！

Yahoo Style HK ・ 21 小時前
「長腳蟹」呂慧儀日前入院做檢查有感孤獨 單親媽媽忙拍劇獨力養大蟹籽

「長腳蟹」呂慧儀日前入院做檢查有感孤獨 單親媽媽忙拍劇獨力養大蟹籽

「長腳蟹」呂慧儀自從與黃文迪離婚後，一直以單親媽媽身份獨力照顧蟹籽Anton。她近日於IG分享入院的照片，一度令粉絲十分擔心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
月光族媽媽靠「菜市場理財法」存下第一桶金！3年減少45%家庭支出，4步驟讓記帳變簡單

月光族媽媽靠「菜市場理財法」存下第一桶金！3年減少45%家庭支出，4步驟讓記帳變簡單

許多人以為致富一定需要高薪或有投資眼光，但其實真正的財務自由，往往來自於最基本的金錢管理方式。台灣有一位媽媽本來也是典型的月光族，甚至還經歷過一場家庭危機。但她並沒有被困境擊垮，反而以「菜市場理財法」在 3 年內成功將家庭支出減少 45%！

Yahoo Style HK ・ 19 小時前
美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等

美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等

外電報道,美國聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)周五接受採訪時表示,美國主要在線零售平台已下架數百萬件被禁售的中國電子產品,這些產品屬美國被禁設備清單或未經 FCC 授權,涉及來自華為、海康威視、中興通訊(0763.HK)和大華股份等公司的家用安全攝像頭和智能手錶等產品。

infocast ・ 1 天前
太陽參加婚禮夫妻難得同框　閔孝琳「幸福肥」師奶味濃

太陽參加婚禮夫妻難得同框　閔孝琳「幸福肥」師奶味濃

【on.cc東網專訊】韓片《陽光姊妹淘》的39歲女星閔孝琳，於2014年參演韓團Big Bang成員太陽的單曲《凌晨1點》MV結緣，太陽還為她寫了首超Hit的情歌《眼、鼻、口》。兩人於2015年6月拍拖斷正後大方認愛，2018年2月拉埋天窗，並於2021年12月

東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
Zara x Champion「有錢靜奢」魅力爆發！50週年驚喜聯名，低調雙logo令人荷包失守

Zara x Champion「有錢靜奢」魅力爆發！50週年驚喜聯名，低調雙logo令人荷包失守

ZARA 又悄悄宣布與百年運動品牌 Champion 攜手合作。這次聯乘沒有鋪天蓋地的宣傳，卻以低調姿態帶來意想不到的驚喜——將 Champion 的運動基因與 ZARA 的俐落剪裁完美融合，呈現出一種內斂而精緻的風格，為 2025 年秋冬帶來別具一格的「靜奢感」。

Yahoo Style HK ・ 2 小時前
美國貿易代表：曾希望與中國商討稀土管制 惟被中方擱置

美國貿易代表：曾希望與中國商討稀土管制 惟被中方擱置

美國貿易代表格里爾表示，中國在宣布擴大稀土出口管制前未有正式知會美國，美國是從媒體獲悉此事後希望立即啟動談判，惟被中方擱置，形容中國已經超越所有可接受的界線。

AASTOCKS ・ 1 小時前
中國要求美國不要動輒以高額關稅進行威脅 呼籲進行更多對話

中國要求美國不要動輒以高額關稅進行威脅 呼籲進行更多對話

【彭博】— 中國就美國總統特朗普針對北京的最新舉措作出回應，稱美國應該停止以高額關稅進行威脅，並呼籲通過對話解決分歧。

Bloomberg ・ 22 小時前