聲秀 ｜蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分

陳奐仁讚蕭凱恩：第一次聽到一個完全完整嘅演出

上集「歌手助力戰」6位學員中胡子貝Matt直接進級，今集除了出場的助力歌手陣容強勁，更誕生兩組超高分「9字頭」組合，更有組員獲得評審陳奐仁給出20分滿分！這位獲得陳奐仁給予滿分的組員，是譚耀文組的「靚聲王」蕭凱恩Michelle，她聯同糖妹演繹《我的驕傲》，無伴奏的開場伴以超清澈的歌聲，聽到評審陳奐仁（Hanjin）拍晒手，更向譚耀文畀心心手勢，Hanjin：「原因好簡單，因為喺節目入面我第一次聽到一個完全完整嘅演出，冇伴奏開始好震撼，和音編排好合理，亦都唱得好乾潔，成件事就係音準好、節奏清楚、意境明顯、演出完整。」雷有輝（Patrick Lui）：「成隻歌所有編排都係100分。」舒文：「暫時睇咗咁多performance，呢一個起𠄘轉合係最好，Vocal arrangements 好好，做到Rock musical嘅感覺。」

廣告 廣告

坤哥自嘲：我好小氣㗎！

今集另一搶焦位，是蘇永康組大熱選手甄敏芳Jenny聯同吳業坤（坤哥）獻唱《原來只因深愛著》；Jenny一身露背長裙亮相，女神氣場滿分！Jenny甜美聲音配合坤哥溫暖而具感染力的聲音，相當有火花，連有份監製歌曲的評審舒文及周錫漢（Randy）亦異口同聲大讚，舒文：「我覺得坤哥同Jenny都進步咗，最少聽到佢哋嘗試去交流，好似打網球咁，Jenny比上次大膽咗、有feel咗。」Randy讚Jenny有非常明顯進步：「唱歌有進步，非常明顯，我想畀其他學員知道嘅就係，你take risk你就有reward囉，呢個係一個幾有勇氣嘅Move。」

Hanjin：「Jenny今日做咗一樣我好鍾意歌手做嘅嘢，就係好積極喺自己能力邊緣嘅設計，上台跟足自己設計盡量做到最好。」

搞笑的是，主持陳懿德訪問二人時取笑坤哥謂：「你明明係Hubert路過導師嚟架喎」，之前坤哥曾義氣教穎喬 Ziva、周智敏Emily唱歌，坤哥聞言即自嘲小氣謂：「上次都係有緣經過架啫，但我見到佢哋都冇多謝我，我就離開咗，我好小氣架！」雖然坤哥「話明小氣」，但Hubert仍處變不驚謂：「咁咪造就你今次咯（同靚女合唱），用心良苦呀，我特登咁鋪排架！」陳懿德聞言再補刀：「你想同Jenny唱，見人哋靚女。」二人夾攻下搞到坤哥大嗌救命：「我好危險呀，依家。」而坤哥演唱完後，又與Jenny來個「隔空擁抱」，表現更相當「怕醜」。

蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分

蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分

蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分

蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分

蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分

蕭凱恩聯同糖妹獻唱《我的驕傲》 陳奐仁冧到畀心心兼高出20分滿分