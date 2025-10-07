中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
聲秀 | 「靚聲王」布子殷聯同冼靖峰合唱《時候不早》 摸頭拖手互動甜到漏
搶焦位落在譚耀文組的「靚聲王」布子殷（布子）身上，上輪布子以《神愛世人》以5:0 擊敗冼奕瑜，今集布子更全新金髮形象登場，更聯同「妙音龍子」冼靖峰Archie合唱R&B情歌《時候不早》；排練期間，譚哥親自指導布子如何展現flirty一面，更傳授「欲拒還迎」招數，正式表演時，布子與Archie不單歌聲合拍，動作設計亦由Archie一手包辦，從追求、摸頭、拖手到最後頭貼頭，甜到漏！。布子事後大方分享染金髮心情：「個日勁興奮，嘩，我終於變咗個人，（Archie）有眼光。」功臣Archie透露答應譚哥邀請時自信滿滿：「放心交畀我，等我可以由頭改造佢！」「Daddy」譚哥亦搞笑認證女婿：「放心將我個女交畀你啦！」
陳奐仁笑言：我建議你拜佢（Archie）為師兄
二人甜蜜演繹大受評審好評，最終獲得85分好成績，布子獲評審舒文大讚：「我覺得你今次搵咗嗰新嘅唱腔，有型啲、冷啲嘅方法去唱呢隻R&B。」陳奐仁（Hanjin）：「恭喜哂布子，你今次喺技術上，完整度最高嘅一個演出。」Hanjin更笑言：「我建議你拜佢（Archie）為師兄，你唔好放過佢啦。」雷有輝（Patrick Lui）：「Archie做得好好。」
另一搶焦位落在泳兒組的「高分王」柯雨霏Ophelia聯乘《聲夢傳奇2》導師林奕匡Phil攜手演繹情歌《別為我好》，更特意升Key突顯Ophelia高音實力，Ophelia靚高音配以Phil充滿感染力的聲音，二人完美配合，最終獲得82分，獲評審們一致高度評價。《別為我好》一曲監製Eric Kwok：「今次係入咗隻歌多咗啲。」Patrick Lui：「其實你應該對自己多啲信心，你個樣又靚，把聲又好聽，但你好似冇乜信心，成日要問住Vincy個樣得唔得。」
對此，Ophelia坦言壓力大兼有容貌焦慮，泳兒聞言即感性分享，指Ophelia曾經是「肥妹仔」，直到來到《聲秀》才首次聽到讚賞的聲音：「直到喺《聲秀》舞台先有人話佢靚」，之後向著Ophelia說：「千祈唔好畀對自己外貌嘅唔自信影響你唱歌嘅發輝，你要Focus唔係你個樣、而係你嘅唱歌。」全場聞言即齊齊為Ophelia打氣兼大叫：「你好靚！」令Ophelia感動落淚。
其他人也在看
周嘉洛生日撞正入行10周年 收祝福片勁感動
【on.cc東網專訊】藝人周嘉洛今日（7日）迎來30歲生日，今年適逢他入行10周年，其粉絲為他舉行生日會慶生兼慶祝出道10周年，壽星仔當日都有到現場跟粉絲們度過了一個愉快的中午。嘉洛受訪問時表示由於不是每年都可以夾到時間出席，也是近兩年才有生日會：「每年都好感恩東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
鮮娛糧｜張智霖魔童開學撞正工作檔期 節目爆喊認愧疚
【on.cc東網專訊】男神張智霖（Chilam）近期工作繁重，即使兒子魔童早前出發前往英國留學，他也因工作檔期問題，未能親自送對方往當地準備開學，只能交由太太袁詠儀「母兼父職」代勞，令他深感愧疚。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
巨塔之后／華山論劍／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月3日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡定欣驚喜宣布下嫁醫生男友Akin 甜蜜婚照曝光
【on.cc東網專訊】兩屆視后胡定欣去年宣布成功脫單，與年輕有為醫美醫生陳健華 （Akin）拍拖，估唔到二人已經完婚！今日（6日）胡定欣驚喜宣布，已於10月3日下嫁醫生男友，並公開唯美甜蜜婚照，婚禮地點在新西蘭，亦未見現場賓客相，幸福感大爆發，果然夠晒神秘。胡定東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張曼玉淡出幕前多年有新目標 有意法國買地建設花園
國際影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，近年她一直在歐洲生活。今年八月Maggie開設小紅書帳號後經常分享生活日常，日前她分享了一條於去年四月拍攝的短片，透露有意在法國波爾多買地建設夢想花園，非常寫意！am730 ・ 4 小時前
五海灣加快開放停泊 「遊艇自由行」讓豪宅業主憂喜參半？
港府開放五個「遊艇自由行」海灣，赤柱、淺水灣、大潭灣、企嶺下海及大澳成焦點，或推動海岸豪宅升值，但居民憂噪音與環境破壞。Yahoo財經 ・ 10 小時前
Rare Beauty水樽爆紅，Stanley杯地位不保？Selena Gomez自家品牌聯名Threads瘋傳
Stanley 杯地位不保？Selena Gomez 自家品牌 Rare Beauty 與 Bink 聯名的水樽，近日在 Threads上引發瘋狂轉發，溫柔的莫蘭迪色系與實用設計讓這款水樽迅速成為話題新寵，風頭甚至蓋過長期熱銷的 Stanley 杯！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
【McDonald's】臨別倒數 選購鋒味全餐減$8
麥當勞鋒味安格斯煎蛋肉醬飽預計全線餐廳將於未來數天陸續售罄，售完即止，想再三回味鋒味安格斯煎蛋肉醬飽的粉絲記得把握最後機會，更可使用鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
黃子佼涉撞傷女鐵騎士逃逸 發聲明呼冤：沒聽到呼叫或碰撞聲！
【on.cc東網專訊】台灣藝人黃子佼先前因性騷擾風波、創意私房事件消失在螢光幕前，今日（7日）又傳出他8月駕車行經新北三重區時，不慎與女電單車司機發生碰撞，事後卻未等執法人員到場就離開，引起軒然大波東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
陳茵媺驚爆拍劇唔知大肚 成個跌低險釀悲劇
陳茵媺與老公陳豪於2013年結婚，她婚後專心照顧家庭，二人婚後育有三名小朋友，陳豪努力拍劇賺錢養家...東方日報 OrientalDaily ・ 33 分鐘前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 3 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
八鄉上村發現3幼貓離奇死亡 2身體骨折 1貓屍身首異處
【on.cc東網專訊】昨日(6日)是中秋節，元朗八鄉上村卻發生貓隻離奇死亡事件，昨日早上有人在路邊發現3隻幼貓屍體，其中兩隻幼貓身上出現骨折，另一隻幼貓更身首異處，甚至有內臟溢出，死狀淒慘，據指執法人員在到場後，原以是狗咬為由而不立案調查，及後在動物保護組織與該on.cc 東網 ・ 7 小時前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 1 天前
青衣傷人及墮樓案 一名男子送院不治
【Now新聞台】青衣長發邨傷人及墮樓案，一名男子送院後不治。 現場是長發邨亮發樓。周一晚上9時許，一名47歲印尼籍女子在走廊被人用now.com 新聞 ・ 11 小時前
南韓「秋夕」假期長達 7 日 警方憂家暴個案激增 父權習俗助長暴力事件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓今年迎來長達 7 日的「秋夕」連假，是近年最長的一次。當地警方及婦女團體擔心，節日期間家庭暴力及伴侶暴力個案將顯著上升。警方數據顯示，每逢家人長時間團聚的傳統節日，家庭及親密關係間的衝突往往增加，而深植社會的父權習俗亦被指加劇緊張氣氛，不少女性在節日準備與家庭儀式中承受過大壓力，令爭執更易爆發。Yahoo新聞 ・ 1 天前
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
開業逾30年的「漢和韓國料理」主打韓式燒肉放題，曾因食物質素參差，以往一度被網民評為「劣食」餐廳之一，惟近日卻憑其高CP值成功翻生。近日，有網民於連登討論區發帖，以「漢和咁都返（翻）到生」為題，並貼出外藉YouTuber到訪「漢和」的片段。帖文一出，隨即引起網民熱議，不少人都表示「漢和」確實翻生有理。Yahoo Food ・ 12 小時前
招聘啟事｜Now新聞台誠聘以下職位
【Now新聞台】Now新聞台現誠聘以下職位：1. Senior Reporter2. Anchor / Reporter3. Sub-editor (International News)4. Online News Editor5. Finance Reporter/Anchor(now Business News Channel)6. Finance Reporter/Anchor – Features (樓市每日睇) (now Business News Channel)7. Senior Finance Reporter/Anchor (now Business News Channel)8. Senior Producer (now Business News Channel)9. Program Assistant (Part-time)10. Assistant Program Director (Full-time Contract)11. Engineer/Broadcast Officer12. Engineer (Field)13. Network Engineenow.com 新聞 ・ 1 天前
【西甲】瘋狂的中秋 皇馬豪門獨勝重回榜首｜西班牙足球甲級聯賽
陳雄威西甲開季連勝不止的皇馬，沒想到在第七輪馬德里德比栽了一個大跟斗，不但讓外媒對於Alonso的用人與戰術又出現質疑聲外，更傷的是讓出了領先的地位被巴塞隆納超越，不過足球畢竟DAZN NEWS ・ 3 小時前