聲通科技中標近三億元人民幣「AI+養老」城市級重大項目 打造銀髮經濟新引擎

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月9日 - 交互式人工智能（CoAI）領軍企業之一聲通科技股份有限公司（「聲通科技」，股份代號：2495.HK）欣然宣佈，公司成功中標四川省內江市「川南智谷人工智能垂直大模型創新平台-銀髮經濟建設及運營項目」。項目總金額接近三億元人民幣，其中包含約1.5億元的前期平台建設費用，以及約1.4億元的中長期項目運營費用。這表明，聲通科技已成功構建起「建設+運營」的全棧式服務閉環。標誌著公司在開拓「AI+大健康」戰略新賽道取得重大突破，並是公司首個具備可複製性的城市級智慧養老標杆項目。



根據艾瑞咨詢數據，截至2024年，中国60歲以上人口突破3.1億，佔總人口比重攀升至22.0%。作為一個城市級別的首個AI養老項目，這不僅是對聲通科技在「AI+養老」賽道上的肯定，也預示著政府對於智慧養老投入的新趨勢——從基礎設施建設轉向追求實效的運營服務。



聲通科技股份有限公司創辦人兼執行董事孫琪先生表示：「中國正在加速進入深度老齡化階段，億萬銀髮人群的需求構成了巨大的藍海。面對當今社會的老齡化挑戰，我們希望運用人工智能技術，探索出一條符合國情的科技養老新路徑。內江項目是我們在『大健康』板塊的首個示範工程，其核心不在於堆砌硬件，而在於以AI為引擎，讓養老服務真正智能、流暢地運轉起來，提升長者的生活品質與尊嚴。我們期望將此項目打造成為一個可複製的樣板，為更多城市提供借鑒。」



該項目預計將成為激活內江市銀髮經濟的強勁引擎。在國家「智慧養老」政策指引下，項目有望帶動當地養老服務產業年產值超十億元人民幣，並創造大量就業機會。通過建設統一的智慧康養服務平台，項目將致力於構建「15分鐘養老服務圈」，實現科技與民生的深度融合。



聲通科技自2005年成立以來，一直致力於交互式人工智能與融合通信技術的研究與應用，其解決方案覆蓋城市管理與政務、汽車與交通、通信、金融、大健康與能源等領域等多個場景。此次的成功中標，再次證明了聲通科技在推動科技進步與社會發展方面的領導地位。



關於聲通科技股份有限公司

声通科技成立於2005年，總部位於武漢，是在香港主板上市的交互式人工智能（CoAI）領域領軍企業之一，亦是國家級專精特新及高新技術企業。依托先進的融合通信技術、核心交互式人工智能技術與自主可控的產品引擎，我們能夠滿足企業在「溝通協作」、「智能決策」以及「高效執行」各個環節的多元需求，為其打造一站式的企業級智能交互體驗。我們的解決方案已廣泛應用於城市管理與政務、汽車與交通、通信、金融、大健康與能源等領域等多個重點行業，助力客戶實現數字化轉型和業務創新。



