聲通科技（02495.HK）與華為雲達成生態合作
發布通曉智能體開發平台 加速可信AI商業化落地
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 中國領先的可信交互智能核心技術提供商與生態運營商聲通科技股份有限公司（「聲通科技」，股份代號：2495.HK）於2026華為雲 INSPIRE 創想者大會期間宣佈，與華為雲正式簽署生態合作協議。雙方將圍繞可信人工智能、行業智能體、雲計算基礎設施及產業生態建設等領域展開深度合作，共同推動企業級人工智能應用的規模化落地。
同時，聲通科技於大會正式發布新一代企業級AI產品——通曉智能體開發平台（VocSageX），進一步完善公司在可信交互智能領域的產品佈局。
與華為雲深化合作共建可信AI產業生態
根據協議內容，雙方將充分發揮各自在人工智能技術、行業場景及雲基礎設施方面的優勢，共同推動企業級AI解決方案創新。雙方將攜手在中國及海外市場內圍繞大模型、通曉智能體平台、智圖系統等共同探索聯合解決方案。未來，雙方將持續深化在技術、算力、市場、生態層面的合作，加速智慧城市、智慧政務等成熟方案的全國化推廣與海外落地，共同推動雙方業務發展。
這並非是兩家企業的初次接觸，而是基於長期底層互信的深度綁定。2026年1月，聲通自研「智圖」系統已獲得華為昇騰AI技術認證，雙方在平台兼容與算法層面已完成前期驗證。
發佈核心：通曉智能體平台——企業級AI的「可信底座」
聲通科技副總經理鄭波在大會上表示，當前企業在AI落地過程中普遍面臨可信度不足、部署成本高、系統割裂及大模型幻覺等核心痛點。為此，聲通推出通曉智能體開發平台，定位為覆蓋智能體設計、訓練、部署、協同、運維到資產管理的全生命周期運營體系。平台圍繞「可信、可專屬、可駕馭、可協同、可成長」五大核心能力構建，可協助企業快速打造專屬行業智能體，並實現多智能體協同運作。
聲通科技副總經理鄭波强調：「通曉不僅是一套開發工具，更是面向大中型企業的AI智能體運營體系。人人會用的可信AI，才是真正的生產力。」
除平台發布外，聲通科技亦於論壇展示多項行業智能體應用成果，包括智慧政務、智慧養老、智能製造、客戶服務及企業數字化轉型等領域。截至目前，目前公司的可信智能體已在政務、汽車、通信、金融、大健康及能源等多個行業廣泛落地。
聲通科技董事長湯敬華博士表示：「人工智能產業正由大模型時代邁向智能體時代，企業客戶對可信、安全及可持續運營AI能力的需求將持續增長。憑藉自主研發的可信智能技術體系，以及與華為雲等頭部生態夥伴建立的合作關係，聲通科技將進一步把握企業級AI市場發展機遇，推動人工智能技術在更多垂直行業實現商業化落地與價值轉化。」
Hashtag: #VoicecomTechnology
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關於聲通科技股份有限公司
聲通科技成立於2005年，總部位於武漢，是在香港主板上市的中國領先可信交互智能核心技術提供商與生態運營商，先後通過國家級專精特新企業、科技小巨人、高新技術企業等多項認證。公司依託自主研發的「可信智能體」，克服大模型商業化落地中的幻覺與合規等痛點，確保AI在企業環境中「可用、可管、可控」。面向企業客戶，我們提供覆蓋「溝通—決策—執行」全流程的AI服務，目前公司的可信智能體已在政務、汽車、通信、金融、大健康及能源等多個行業廣泛落地，致力於賦能千行百業的智能化升級。
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