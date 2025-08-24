聲音沙啞無力強撐！沈玉琳血癌病倒前畫面曝

▲沈玉琳日前發文透露7月24日當天錄完4集後，感到非常疲倦，只能打給妻子求救。而近日，有網友翻出沈玉琳病倒前畫面，只見他聲音沙啞，看起來非常無力的強撐著主持，讓粉絲都忍不住心疼表示：這集明顯病得不輕。（圖／沈玉琳的御琳軍FB）

[NOWnews今日新聞] 藝人沈玉琳日前證實罹患血癌，目前正在積極治療中，讓外界都非常擔心。而一直以來在節目中都面帶笑容的他，近日於Facebook發文透露在7月底錄製《11點熱吵店》時，就已經感到不舒服，而網友也翻出他在18日播出的病倒前畫面，只見沈玉琳雖然專心訪問來賓，但臉上笑容明顯變少，看起來非常無力，就連聲音都很沙啞，強撐著身體主持，讓粉絲都非常擔心表示「沈玉琳這集明顯病得不輕」。

有網友翻出《11點熱吵店》18日播出的集數，發現沈玉琳與之前笑容滿面，活力滿滿的開場不同，看起來有氣無力，雖然還是認真在主持，但臉上笑容明顯變少，就連聲音都很沙啞，讓網友看到後都擔心表示「玉琳哥聲音沙啞身體真的很不舒服，要保重身體」、「這集感覺沈玉琳身體已經很不舒服」、「連搞笑功力都沒力氣了」等。

▲沈玉琳（右）血癌病倒前錄製的《11點熱吵店》畫面被翻出。（圖／YouTube@chopchopshow）

沈玉琳發文曝錄完節目沒力氣 老婆芽芽救了他一命

沈玉琳日前於FB發文透露在7月24日當天錄完4集後，「感到前所未有的疲倦，之前走十步路就累，那天已經縮短成五步就得休息」，用快哭出來的聲音打給芽芽，請妻子幫自己請假，「我沒辦法了」，第一次向身體低頭，並表示當天錄影幾乎都是靠意志力與搭檔唐綺陽。

7月28日，他在妻子芽芽的堅持下前往醫師好友楊聰才的診所，卻連走幾步路都差點暈倒，經協助轉送三軍總醫院急診，血紅素竟低到2.6，立刻輸血才保命，隨後被告知是白血病，並立即進入加護病房治療。他也澄清外界傳聞，沒有猛爆性肝炎或多重器官衰竭，同時感謝妻子當時的堅決救了自己，目前在台大治療順利，狀態甚至比住院前更好，並承諾很快能回到大家面前。

沈玉琳還原發病前3個月 生活規律沒有異狀

沈玉琳坦言，自己一直過著養生生活，不喝酒、不應酬、規律健檢，甚至3個月就驗一次血，病發前3個月數值仍全都正常，因此得知罹患白血病時相當震驚。他強調白血病無法預防，徵兆也容易被誤認為其他疾病，健檢也無法完全避免。

