職啟未來招聘會本周四及周五舉行 提供超過3100個職位空缺
【on.cc東網專訊】勞工處於本周四(28日)及周五(29日)在旺角麥花臣場館（室內）舉行職啟未來招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。
為期兩日的招聘會由勞工處和民主建港協進聯盟合辦，招聘會共有超過60間機構參加，合共提供超過3,100個不同行業的優質職位空缺，其中逾2,000個來自飲食業、零售業及運輸業。招聘會每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別相當廣泛，包括店務經理、當值工程師、會計主任、船務文員、行政助理、廚師、咖啡師、店務助理、收銀員、顧客服務助理、的士司機、清潔員和保安員等。求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。
在是次招聘會中，約82%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬港元至2.6萬港元。約95%職位空缺學歷要求為中七或以下，約60%職位空缺毋需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。招聘會將於上午11時至下午5時30分在旺角奶路臣街38號麥花臣場館一樓舉行（近旺角港鐵站E2出口），費用全免。每日截止入場時間為下午5時。
