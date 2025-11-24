職場欺凌︱原子筆痕、膠手套、藥物述受害人心聲 自救展覽撫平勞工創傷︱Yahoo

社福機構職工傷者（化名）遭受職場欺凌而患上創傷後遺症，一度欲尋死控訴。

【Yahoo新聞報道】一名五旬社福職工因工傷告病假後長年遭上司針對，患上創傷後遺症，更一度欲尋死控訴職場欺凌。這類無聲暴力事件，只屬冰山一角。關注基層勞工的香港基督教工業委員會舉辦展覽，把這名職工以及其他工友被欺凌的經歷以及工作壓力，化成展品。這名職工在展覽中化名「傷者」，製作一幅受萬箭穿心、炸彈威脅的作品，透過藝術撫平傷痛的路上，亦找到同行者，「做藝術嘅時候，真係令自己情緒平穩啲，有啲同道中人講下自己嘅經歷，大家互相溝通到」。

香港基督教工業委員會近日舉辦展覽，關注基層勞工身心問題，圖中展品象徵勞工勞損的雙手，外面用上多種藥品的包裝。

勞工職業勞損及精神健康受關注 3年接400個案

香港基督教工業委員會近 3 年處理逾 400 宗個案，關注基層勞工職業性勞損及精神健康問題，透過各類型的身心工作坊、藝術治療等，讓工友把職場的壓迫所受的精神困擾和身體感受，化為具象表達。機構近日舉辦「職場自救．身心不 Sick ―― 勞工藝創雜崩冷」展覽，展出 10 個由多個藝術團體與 17 名工友創作的展品，揭露在工作制服下的纍纍傷痕。

展覽中其中一個展品，是一個直徑 2 米大圓形的「能量 / 情緒 / 力氣轉換魔法陣」，由 4 位工友故事組成。當中傷者（化名）的作品，是多個炸彈準備射向她的工作制服，背景由多枝箭組成，象徵在職場上的萬箭穿心。面對威脅，她在作品中築起網，並寫上大字「SOS」求救訊號，向觀眾用力呼喊出自己的傷痛。

傷者（化名）的作品中有多枝箭和炸彈，朝她的工作制服攻擊。她在作品中寫上「SOS」求救訊號，當中 4 個盾牌分別是她曾求助的機構。

職工告工傷病假屢遭針對

在如斯「血淋淋」的作品背後，事件發生的地點竟是一間社福機構。傷者（化名）為機構的職工，因曾受惠該機構的託管服務而加入，工作逾 20 年，但惡夢由數年前的兩次工傷開始。她在公立醫院取得為期 13 周的病假紙，公司管理層卻用其身份證資料冒認她致電醫院，查詢假紙詳情和真偽，並威脅她要以年假代替病假。

重重壓力下，她唯有放棄病假繼續忍痛上班，卻屢遭上司針對，要求所有同事監察她的工作表現，更曾被上司困在房間狂罵 5 小時，指責其工作表現，「平時會話我『督眼督鼻』，坐喺度又話『眼冤』，日常我要做啲影印工作，佢（上司）都唔畀我掂部影印機，落埋密碼，咁我就好驚，你唔畀我做，到時又話我唔做嘢㗎喇喎？」

傷者（化名）因長年遭受職場欺凌而患上創傷後遺症，目前仍要到精神科就診。

患創傷後遺 欲尋死控訴職場欺凌

面對長年的職場欺凌，傷者（化名）情緒日益轉差，多次上班時驚恐症發作，「有幾次入急症室都係成個人震晒、呼吸唔到，醫生判咗我係創傷後遺（PTSD）」。她曾向機構的總幹事求助，希望可正視上司的問題，惟毫無回音；即使向其他機構求助，上司仍認為其他機構偏幫她，拒絕溝通，令她一度有輕生念頭，「我有叫姑娘（社工）你幫我 call 記者，我而家要跳樓，我要用死去控訴，我頂唔順，畀所有人知點解人性咁醜陋，我要揭發，我唔想再啞忍」。

傷者（化名）續指，現實不容許她辭職，「我自己係單親家庭，我唔想負累細路（兒子），我想自己有手有腳有能力，繼續搵返啲錢傍身，唔使靠政府」。工作廿載，她在工作上一直獲得滿足感，「例如我被欺凌呢段時間無返工，返到去啲家長會問起我，小朋友會過嚟話『姐姐，好耐無見你，我可唔可以攬吓你呀？』，自己好開心，所以佢哋（上司）唔騷擾我，我係可以好安心咁工作」。她目前仍於該機構上班，同時繼續於精神科就診。

另一個由工友阿Mo創作的展品，同樣因職場欺凌致心靈創傷，作品中捧著心臟的黃色手印，象徵求助機構的關懷。

二創護理員工作制服 展示壓力日常

另一作品《我曾在場》，由時裝設計師 Man Wing 與 3 名護理員和醫院運作助理共同創作。作品展出 5 套工作制服，當中分別為不同材料、設計展示工友們日常工作的忙亂和壓力，例如膠手套、原子筆痕跡、病人的姓名名牌、醫療廢料用的垃圾膠袋等。

時裝設計師 Man Wing 根據護理員和醫院運作助理的日常工作，在她們的工作制服上加上各種元素，圖為她們使用的膠手套。

女工與原子筆

Man Wing 形容平日工作都是單打獨鬥，是次創作令他從市民角度探討女工的工作，「我哋可以想像一下，平日喺街上面係見唔到佢哋，呢兩個工種除咗喺職場空間會發現到之外，佢哋放工就唔會見到，希望喺作品入面令佢哋由 invisible（不可見的）變成一啲可被看見嘅工作痕跡」。他在創作中亦突破了自己對女工的想像，「每一件衫我都係基於佢哋嘅工作細節搵靈感，每個細節都令我好驚訝，例如原子筆，原來佢哋最高峰每日係會簽 500 個名」，突顯女工的工作量和壓力來源。

時裝設計師 Man Wing 指，希望將工友平日不可見的繁重工作，轉化為可見的元素。

護理員拒污名化：從來唔覺得我工作係厭惡性

有份參與製作的工友小寧子，擔任津助院舍護理員長達 33 年。她分享指，有一次推一位坐輪椅的婆婆進升降機，甫踏進去，所有人均退避三舍和掩著口鼻，「嗰時我心諗，究竟係我哋發出咗啲咩令人唔開心嘅氣味，定係我哋會傳染一啲咩嘢，令到人咁驚、咁厭惡呢？」

小寧子批評官方經常強調護理工作是「厭惡性工作」，令業界承受污名化的後果，不少同行因被身邊人欺凌、排斥而患上抑鬱，甚至因情緒問題要停工，「我自己做咁多年，我從來唔覺得我工作係厭惡性，如果你唔對佢哋（護理員）好，你都唔好期望佢哋對你屋企人好」。她目前已退休，仍然透過各類型工會活動支援同業，謝絕污名化，「希望而家仲做緊嘅，無論係本地定外勞同事，都仲有氣力行落去」。

小寧子批評官方屢污名化護理工作為「厭惡性工作」，令不少同業因被欺凌而有情緒問題。

一道情緒的出口

策展人黃嘉灜表示，打工仔經常因職場問題、欺凌而令身心出現警號，「當你唔能夠作為一個機械零件去達到人哋工作要求嘅時候，你就好似突然間畀呢個社會唾棄同厭惡，其實唔應該只靠工作要求去定性你嘅價值，但呢個價值就係壓垮駱駝最後一根稻草」，工友會因此而鑽牛角尖，甚至令輕生念頭萌芽。

策展人黃嘉灜指，藝術並非解決制度問題的對策，但可先讓工友宣洩情緒，再引導他們求助。

她續指，藝術創作並非解決一切職場和制度問題的對策，但對工友而言是一道情緒的出口，「佢係個打工仔、一個平凡人，未必可以即刻將自己嘅傷害講得咁好，但藝術就係一個好好嘅方法，包容性好大，我哋唔會 judge（批判）佢做得好差，由得佢講咗先、宣洩咗先」，隨後再引導工友進行不同形式的求助，如平機會、調解等，讓工友可先處理心情，再處理事情。

展覽內亦有展品教導工友如何選擇合適的開工鞋，避免勞損。

【職場自救．身心不 Sick ―― 勞工藝創雜崩冷」展覽】

日期：即日起至 12 月 4 日

時間：早上 11:30 至晚上 7:30

地點：灣仔軒尼詩道 308 號集成中心 UG 10號舖（二手衫店greenladies旁）