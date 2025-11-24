張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
職場欺凌︱原子筆痕、膠手套、藥物述受害人心聲 自救展覽撫平勞工創傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名五旬社福職工因工傷告病假後長年遭上司針對，患上創傷後遺症，更一度欲尋死控訴職場欺凌。這類無聲暴力事件，只屬冰山一角。關注基層勞工的香港基督教工業委員會舉辦展覽，把這名職工以及其他工友被欺凌的經歷以及工作壓力，化成展品。這名職工在展覽中化名「傷者」，製作一幅受萬箭穿心、炸彈威脅的作品，透過藝術撫平傷痛的路上，亦找到同行者，「做藝術嘅時候，真係令自己情緒平穩啲，有啲同道中人講下自己嘅經歷，大家互相溝通到」。
勞工職業勞損及精神健康受關注 3年接400個案
香港基督教工業委員會近 3 年處理逾 400 宗個案，關注基層勞工職業性勞損及精神健康問題，透過各類型的身心工作坊、藝術治療等，讓工友把職場的壓迫所受的精神困擾和身體感受，化為具象表達。機構近日舉辦「職場自救．身心不 Sick ―― 勞工藝創雜崩冷」展覽，展出 10 個由多個藝術團體與 17 名工友創作的展品，揭露在工作制服下的纍纍傷痕。
展覽中其中一個展品，是一個直徑 2 米大圓形的「能量 / 情緒 / 力氣轉換魔法陣」，由 4 位工友故事組成。當中傷者（化名）的作品，是多個炸彈準備射向她的工作制服，背景由多枝箭組成，象徵在職場上的萬箭穿心。面對威脅，她在作品中築起網，並寫上大字「SOS」求救訊號，向觀眾用力呼喊出自己的傷痛。
職工告工傷病假屢遭針對
在如斯「血淋淋」的作品背後，事件發生的地點竟是一間社福機構。傷者（化名）為機構的職工，因曾受惠該機構的託管服務而加入，工作逾 20 年，但惡夢由數年前的兩次工傷開始。她在公立醫院取得為期 13 周的病假紙，公司管理層卻用其身份證資料冒認她致電醫院，查詢假紙詳情和真偽，並威脅她要以年假代替病假。
重重壓力下，她唯有放棄病假繼續忍痛上班，卻屢遭上司針對，要求所有同事監察她的工作表現，更曾被上司困在房間狂罵 5 小時，指責其工作表現，「平時會話我『督眼督鼻』，坐喺度又話『眼冤』，日常我要做啲影印工作，佢（上司）都唔畀我掂部影印機，落埋密碼，咁我就好驚，你唔畀我做，到時又話我唔做嘢㗎喇喎？」
患創傷後遺 欲尋死控訴職場欺凌
面對長年的職場欺凌，傷者（化名）情緒日益轉差，多次上班時驚恐症發作，「有幾次入急症室都係成個人震晒、呼吸唔到，醫生判咗我係創傷後遺（PTSD）」。她曾向機構的總幹事求助，希望可正視上司的問題，惟毫無回音；即使向其他機構求助，上司仍認為其他機構偏幫她，拒絕溝通，令她一度有輕生念頭，「我有叫姑娘（社工）你幫我 call 記者，我而家要跳樓，我要用死去控訴，我頂唔順，畀所有人知點解人性咁醜陋，我要揭發，我唔想再啞忍」。
傷者（化名）續指，現實不容許她辭職，「我自己係單親家庭，我唔想負累細路（兒子），我想自己有手有腳有能力，繼續搵返啲錢傍身，唔使靠政府」。工作廿載，她在工作上一直獲得滿足感，「例如我被欺凌呢段時間無返工，返到去啲家長會問起我，小朋友會過嚟話『姐姐，好耐無見你，我可唔可以攬吓你呀？』，自己好開心，所以佢哋（上司）唔騷擾我，我係可以好安心咁工作」。她目前仍於該機構上班，同時繼續於精神科就診。
二創護理員工作制服 展示壓力日常
另一作品《我曾在場》，由時裝設計師 Man Wing 與 3 名護理員和醫院運作助理共同創作。作品展出 5 套工作制服，當中分別為不同材料、設計展示工友們日常工作的忙亂和壓力，例如膠手套、原子筆痕跡、病人的姓名名牌、醫療廢料用的垃圾膠袋等。
女工與原子筆
Man Wing 形容平日工作都是單打獨鬥，是次創作令他從市民角度探討女工的工作，「我哋可以想像一下，平日喺街上面係見唔到佢哋，呢兩個工種除咗喺職場空間會發現到之外，佢哋放工就唔會見到，希望喺作品入面令佢哋由 invisible（不可見的）變成一啲可被看見嘅工作痕跡」。他在創作中亦突破了自己對女工的想像，「每一件衫我都係基於佢哋嘅工作細節搵靈感，每個細節都令我好驚訝，例如原子筆，原來佢哋最高峰每日係會簽 500 個名」，突顯女工的工作量和壓力來源。
護理員拒污名化：從來唔覺得我工作係厭惡性
有份參與製作的工友小寧子，擔任津助院舍護理員長達 33 年。她分享指，有一次推一位坐輪椅的婆婆進升降機，甫踏進去，所有人均退避三舍和掩著口鼻，「嗰時我心諗，究竟係我哋發出咗啲咩令人唔開心嘅氣味，定係我哋會傳染一啲咩嘢，令到人咁驚、咁厭惡呢？」
小寧子批評官方經常強調護理工作是「厭惡性工作」，令業界承受污名化的後果，不少同行因被身邊人欺凌、排斥而患上抑鬱，甚至因情緒問題要停工，「我自己做咁多年，我從來唔覺得我工作係厭惡性，如果你唔對佢哋（護理員）好，你都唔好期望佢哋對你屋企人好」。她目前已退休，仍然透過各類型工會活動支援同業，謝絕污名化，「希望而家仲做緊嘅，無論係本地定外勞同事，都仲有氣力行落去」。
一道情緒的出口
策展人黃嘉灜表示，打工仔經常因職場問題、欺凌而令身心出現警號，「當你唔能夠作為一個機械零件去達到人哋工作要求嘅時候，你就好似突然間畀呢個社會唾棄同厭惡，其實唔應該只靠工作要求去定性你嘅價值，但呢個價值就係壓垮駱駝最後一根稻草」，工友會因此而鑽牛角尖，甚至令輕生念頭萌芽。
她續指，藝術創作並非解決一切職場和制度問題的對策，但對工友而言是一道情緒的出口，「佢係個打工仔、一個平凡人，未必可以即刻將自己嘅傷害講得咁好，但藝術就係一個好好嘅方法，包容性好大，我哋唔會 judge（批判）佢做得好差，由得佢講咗先、宣洩咗先」，隨後再引導工友進行不同形式的求助，如平機會、調解等，讓工友可先處理心情，再處理事情。
【職場自救．身心不 Sick ―― 勞工藝創雜崩冷」展覽】
日期：即日起至 12 月 4 日
時間：早上 11:30 至晚上 7:30
地點：灣仔軒尼詩道 308 號集成中心 UG 10號舖（二手衫店greenladies旁）
其他人也在看
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 2 小時前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
鄧兆尊唔羨慕弟妹做父母「戥佢哋悲哀」爆女星落妝後認唔出︰姓郭嘅
黃澤鋒同太太陳麗麗為今年8月出世嘅細女「小貴妃」（黃熙喬）舉行百日宴，多位圈中人都有出席，包括曾經豪言幫手包起「小貴妃」一年奶粉錢嘅鄧兆尊Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 1 天前
吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
青馬大橋男子危站 警談判專家介入 8 小時事主突跳海 事發近一日半仍未尋回｜Yahoo
周六（22日）晚上 7 時許，一名 48 歲男子在青馬大橋危站，警方談判專家協助不果，經歷 8 小時後事主一躍而下墮海。警方及消防人員隨即展開搜救行動，惟至今（24日）仍未尋回事主。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」
58歲嘅黃澤鋒太太陳麗麗今年8月誕下細女「小貴妃」（黃熙喬），一家人尋日喺酒樓為BB女舉行百日宴，多位圈中人都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
施永青料樓價或連升六年 與3月低位比較潛在升幅達85%
中原集團創辦人施永青在旗下報章《am730》撰文，指本港住宅市道已確認見底回升，往後是如何評估今次上升浪的走勢。施永青預期這個升浪可持續六年，由2025年升至2031年。與今年3月所錄低位134.89點相比，潛在升幅可達85%。AASTOCKS ・ 3 小時前
日本多名前首相批高市涉台言論 促慎重行事並需向中方解檡
日本多名前首相都批評首相高市早苗近日的涉台言論。其中，上任首相石破茂在電視節目中指，自1972年時任首相田中角榮訪華推動實現中日邦交正常化以來，歷屆日本政府處理中日關係時一直都很小心，現政府應充分認識到日本長期以來的基本立場，慎重行事。 現為立憲民主黨黨魁的前首相野田佳彥表示，當前中日關係緊張源於高市的輕率言論，認為高市需向中方解釋，通過對話推動改善關係。另一名前首相鳩山由紀夫發文批評高市的言論，偏離了「台灣問題是中國內政」的立場，令中日關係急劇惡化，對日本造成的損失難以估量，敦促高市盡快糾正錯誤立場。(ST)infocast ・ 3 小時前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
解讀 | 點解紅軍又輸一場？
紅軍如今的表現有如一盤散沙，後防脆弱、中場無影無蹤、前場欠缺進攻火力。近7場聯賽輸了6場，絕對不是一支衛冕冠軍應有的表現。Yahoo 體育 ・ 1 天前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
81 歲婆婆墮入網戀騙局 錯信假冒軍人損失逾 500 萬元｜Yahoo
網上騙案持續出現，警方指近日一名 81 歲婆婆誤墮網上情緣騙案，遭騙取超過 500 萬元。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 10 小時前