職場3種「偽正能量」說話術令人陷入內耗：「這是你的成長機會」，其實是額外工作量的美化包裝
「加油！這是你的成長好機會！」這句說話聽起來勵志，但在高壓的香港職場，當你筋疲力盡時，這種話聽起來就像是火上加油的「毒雞湯」。我們正活在一個充斥著 Toxic Positivity（有毒的樂觀）的年代。
特別是你的上司或老闆，他們往往是這種「偽正能量」的最大推手。他們將不合理的壓力或工作量包裝成「成長機會」或「挑戰」，變相否定你真實的疲憊和負面情緒。心理學研究表明，長期的情緒壓抑，只會帶來更大的內耗（Internal Consumption）和倦怠（Burnout）。
高 EQ 不只是懂得安慰人，更重要的是：懂得保護自己的情緒界線。這裡來拆解職場上 3 種常見的「偽正能量」說話術，並學習如何溫柔又堅定地 Say No！
拆解職場 3 種「偽正能量」說話術
我們經常在老闆或同事口中聽到以下三類將負面轉化為正面、實質卻在逃避問題的「樂觀話術」。學懂辨識它們，是建立界線的第一步。
1. 「這是你的成長機會或晉升挑戰」
這通常是上司在要求你做職責以外或不合理的工作時，慣用的包裝手法。他們將額外的工作量美化成「自我提升」，讓你因為害怕錯失機會而難以拒絕。
心理影響：讓你覺得如果拒絕就是「不夠上進」，從而引發焦慮和自我懷疑。
2. 「放鬆一點，沒有事情是解決不了」
這是典型的 Toxic Positivity 表現。當你提出一個問題或表達困難時，對方不願意或沒能力處理，便試圖用一句簡單的樂觀口號來壓抑你的負面情緒，迫使你「自己消化」。
心理影響：讓你感覺自己的痛苦被否定和忽視，進一步加劇孤單感和無力感。
3. 「其他同事都做到，為何你辦不到呢？」
這是職場常見的情緒勒索和比較陷阱。它忽略了每個人的能力、負荷和當前狀態的差異，目的是讓你感到羞愧，從而妥協接受現狀。
心理影響：損害你的自我價值感，並讓你與同事之間產生不必要的比較心態和敵對情緒。
有理由、溫柔而堅定地 Say No 是無問題的
著名心理學家蘇珊．福沃德 (Susan Forward) 在她的著作中強調，建立情緒界線的關鍵在於清晰、直接、不帶歉意。面對職場上的「有毒的樂觀」，高 EQ 的應對方式不是發脾氣，而是用堅定的溝通技巧保護自己。
1. 運用「承諾與現實」回覆法
當面對「成長機會」但時間不允許時，不要直接說「我做不到」。改用事實和資源來溝通，將焦點從你的「能力」轉移到「時間管理」上：
範例：「我明白這個新項目對團隊很重要，但為了確保我現正處理的 [專案 A] 和 [專案 B] 都能保持高質量，我需要更長的時間。你認為我應該先暫緩哪一個現有任務，騰出空間給這個新機會？」
2. 運用「驗證與轉移」回覆法
當你的情緒被一句「放鬆啲」輕輕帶過時，你需要重新驗證你的情緒，並將談話引導回具體問題上：
範例：「我欣賞你的鼓勵，但我現在確實感到壓力很大。如果我無法好好處理這個問題，可能會影響到進度。我們可以先專注討論 [問題核心]，找出一個實際的解決方案，讓我能夠真正地『放鬆』嗎？」
3. 設立「緩衝時間」
不要立即給出答案。給自己一個緩衝時間去思考和評估，避免在情緒或壓力下做出承諾。
範例： 「感謝你提出這個要求。讓我先梳理一下我目前手頭上的工作清單和時間表，我會在 [具體時間，如：午飯後/下午三點] 回覆你一個具體可行的方案。」
別內耗，誠實地面對自己的情緒和能力限制
高 EQ 並非意味著你要永遠正面，而是要誠實地面對自己的情緒和能力限制。停止讓自己被「有毒的樂觀」綁架，學會溫柔而堅定地 Say No，才能真正保護你的精力，減少不必要的內耗，在職場上走得更遠、更健康！
