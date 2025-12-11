職場過度友善反而低效與內耗？學懂「Let Them」藝術，3招學習從「職場好人」變「有效率的人」

在這個強調團隊合作的時代，我們都渴望成為那個「人緣好、樂於助人」的職場好人。然而，心理學提醒我們，過度的友善，其實是職場低效和內耗的隱形殺手。 你的善良，正在不知不覺中被時間小偷利用。

想擺脫這種「好人陷阱」嗎？你需要學會的，不是變得冷漠，而是由 Mel Robbins 普及的 「Let Them」心態法則，將控制權從外界拉回自己手上。

為什麼你的「善良」成了內耗的毒藥？

在職場上，當我們為了避免衝突或渴望被喜歡而說「Yes」時，內心其實正在上演一場嚴重的認知失調（Cognitive Dissonance）：你的核心目標與你的外在行為產生了矛盾。

這種矛盾會引發連串的內耗行為：

時間被碎片化： 你承擔了太多不屬於你的任務，導致自己的核心專案被延遲，最終必須靠加班來彌補，身心俱疲。 專業價值被低估： 當你總是接受不合理的要求，別人就會將你的幫助視為「理所當然的預期」，而非「難能可貴的善意」。你的專業性反而被弱化，成為了團隊的「跑腿專員」。 情緒界線模糊： 你害怕表達不同意見，長期隱藏真實想法，最終導致情緒累積，影響判斷和決策品質。

「Let Them」理論告訴我們：你無法控制別人的期望和情緒，但你可以控制自己的時間和界線。

實踐「Let Them」藝術：從「取悅者」變「合作者」

「Let Them」的精髓，是將注意力從「我必須取悅他們」轉移到「我該如何為自己和團隊創造最大價值」。以下 3 招，教你如何優雅地從「職場好人」過渡到「有效率的人」：

第 1 招：啟用「軟著陸式」拒絕模式

直接的拒絕令人尷尬，但「軟著陸式」拒絕則能保護你的時間，同時保持人際關係。關鍵是拒絕請求，但不拒絕關係。

職場情境： 同事請你立刻幫忙檢查一份複雜的報告。

Let Them 心態： Let them 知道我現在無法隨時待命，他們的要求是他們的優先事項，不是我的。

Let Me 應用：「我很樂意幫忙，但我手上的 [核心專案] 正在趕交期。我下週二下午 2 點有一小時空檔，屆時可以優先幫你看，可以嗎？」

第 2 招：將「拒絕」提升為「團隊貢獻」

當你需要拒絕一個低價值任務時，不要為自己辯解，而是將你的拒絕與更高的團隊目標聯繫起來。

職場情境： 上司希望你同時承擔一個非核心的行政任務。

Let Them 心態： Let them 明白我的專業價值不應該浪費在瑣事上。

Let Me 應用：「我理解這個行政工作的重要性。但為了確保我們團隊能按時完成關鍵目標，我的精力必須完全放在 A 專案上。這樣能確保我們整體目標的品質是最好的。」

第 3 招：用「數據與邏輯」取代「情緒與討好」

「職場好人」最怕的就是在會議上表達異議。一旦應用「Let Them」心態，你的專注點就會從「他會不會生氣？」轉為「什麼是對項目最有利的？」

職場情境： 你的上司或同事提出一個你認為行不通的決策。

Let Them 心態： Let them 擁有他們最初的觀點，但我有權利提出更優的專業判斷。

Let Me 應用：「我理解這個方向的初衷。但在我們上一季度收集的 [數據 A] 顯示，我們客戶群的偏好是 [趨勢 B]。基於這個判斷，我建議我們考慮 C 方案，因為它能更有效達成目標。」

嘗試在每個讓你感到內耗和壓力的瞬間，溫柔而堅定地告訴自己：「Let Them have their opinions, their reactions, their decisions. Now, Let Me choose how I will spend my valuable time and energy.」

當你不再試圖扮演「職場聖人」，而是成為「高效專業人士」時，你將不僅贏得實質的尊重，更能獲得情緒的自由。

