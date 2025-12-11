精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
職場過度友善反而低效與內耗？學懂「Let Them」藝術，3招學習從「職場好人」變「有效率的人」
在這個強調團隊合作的時代，我們都渴望成為那個「人緣好、樂於助人」的職場好人。然而，心理學提醒我們，過度的友善，其實是職場低效和內耗的隱形殺手。 你的善良，正在不知不覺中被時間小偷利用。
想擺脫這種「好人陷阱」嗎？你需要學會的，不是變得冷漠，而是由 Mel Robbins 普及的 「Let Them」心態法則，將控制權從外界拉回自己手上。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
為什麼你的「善良」成了內耗的毒藥？
在職場上，當我們為了避免衝突或渴望被喜歡而說「Yes」時，內心其實正在上演一場嚴重的認知失調（Cognitive Dissonance）：你的核心目標與你的外在行為產生了矛盾。
這種矛盾會引發連串的內耗行為：
時間被碎片化： 你承擔了太多不屬於你的任務，導致自己的核心專案被延遲，最終必須靠加班來彌補，身心俱疲。
專業價值被低估： 當你總是接受不合理的要求，別人就會將你的幫助視為「理所當然的預期」，而非「難能可貴的善意」。你的專業性反而被弱化，成為了團隊的「跑腿專員」。
情緒界線模糊： 你害怕表達不同意見，長期隱藏真實想法，最終導致情緒累積，影響判斷和決策品質。
「Let Them」理論告訴我們：你無法控制別人的期望和情緒，但你可以控制自己的時間和界線。
實踐「Let Them」藝術：從「取悅者」變「合作者」
「Let Them」的精髓，是將注意力從「我必須取悅他們」轉移到「我該如何為自己和團隊創造最大價值」。以下 3 招，教你如何優雅地從「職場好人」過渡到「有效率的人」：
第 1 招：啟用「軟著陸式」拒絕模式
直接的拒絕令人尷尬，但「軟著陸式」拒絕則能保護你的時間，同時保持人際關係。關鍵是拒絕請求，但不拒絕關係。
職場情境：同事請你立刻幫忙檢查一份複雜的報告。
Let Them 心態：Let them 知道我現在無法隨時待命，他們的要求是他們的優先事項，不是我的。
Let Me 應用：「我很樂意幫忙，但我手上的 [核心專案] 正在趕交期。我下週二下午 2 點有一小時空檔，屆時可以優先幫你看，可以嗎？」
第 2 招：將「拒絕」提升為「團隊貢獻」
當你需要拒絕一個低價值任務時，不要為自己辯解，而是將你的拒絕與更高的團隊目標聯繫起來。
職場情境：上司希望你同時承擔一個非核心的行政任務。
Let Them 心態：Let them 明白我的專業價值不應該浪費在瑣事上。
Let Me 應用：「我理解這個行政工作的重要性。但為了確保我們團隊能按時完成關鍵目標，我的精力必須完全放在 A 專案上。這樣能確保我們整體目標的品質是最好的。」
第 3 招：用「數據與邏輯」取代「情緒與討好」
「職場好人」最怕的就是在會議上表達異議。一旦應用「Let Them」心態，你的專注點就會從「他會不會生氣？」轉為「什麼是對項目最有利的？」
職場情境：你的上司或同事提出一個你認為行不通的決策。
Let Them 心態：Let them 擁有他們最初的觀點，但我有權利提出更優的專業判斷。
Let Me 應用：「我理解這個方向的初衷。但在我們上一季度收集的 [數據 A] 顯示，我們客戶群的偏好是 [趨勢 B]。基於這個判斷，我建議我們考慮 C 方案，因為它能更有效達成目標。」
嘗試在每個讓你感到內耗和壓力的瞬間，溫柔而堅定地告訴自己：「Let Them have their opinions, their reactions, their decisions. Now, Let Me choose how I will spend my valuable time and energy.」
當你不再試圖扮演「職場聖人」，而是成為「高效專業人士」時，你將不僅贏得實質的尊重，更能獲得情緒的自由。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
職場文化：
Z世代「職場Emoji隱藏暗黑訊息」，10大表情符號看似禮貌實則暗藏怒火！🫰🏻不代表「畀心」，🍵＝食花生？
韓國職場出現「歧視I人」現象，這3位I人不受歡迎？Z世代I人求生指南，4招變職場人氣王
其他人也在看
反制中俄聯合軍演 日美舉行戰機聯合演練
（法新社東京11日電） 日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，日本昨天與美國舉行戰機聯合演練，具備核打擊能力的美軍B-52轟炸機與日本戰鬥機一同飛越日本海（Sea of Japan）。此次行動中，2架美軍B-52戰略轟炸機與3架日本F-35匿蹤戰機以及3架F-15制空戰鬥機共同飛行。法新社 ・ 12 小時前
《坂本日常》真人版電影預告首曝！目黑蓮化身140公斤胖大叔2026年上映
由鈴木祐斗創作，在週刊少年 JUMP 上連載的高人氣漫畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，真人版電影官方終於在近日釋出首支特報影片，並正式宣布將於 2026 年 4 月 29 日在日本上映。本次電影最大的亮點，就是邀請到男團 Snow Man 的人氣成員目黑蓮擔綱主演傳奇殺手「坂本太郎」。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因
73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 1 天前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
大阪旅遊業遭受重創 中日緊張局勢引發大量取消預訂
【彭博】— 隨著東京和北京之間的緊張局勢升級，自11月下旬以來，在大阪市中心經營約80套度假出租房的Denryu Lin眼看著自己的生意不行了。Bloomberg ・ 1 天前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！ 陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個
明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」姊妹淘 ・ 1 天前
【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）
叮叮噹，又到聖誕！「優品360˚」繼續為大家送上至抵優惠，由即日起至12月25日展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，俾大家盡情選購心頭好！ 除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，仲可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨！YAHOO著數 ・ 21 小時前
何佩瑜年花數十萬供細佬讀書 赴澳感動見證畢業
現年36歲嘅何佩瑜（Jeana）2010年以「周秀娜師妹」身份出道，加入𡃁模戰場，其後憑電影《喜愛夜蒲》大膽演出而成功彈出。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶
新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。28Hse.com ・ 19 小時前
港男北海道自駕遊逆線撞車 致一人重傷被捕
【on.cc東網專訊】一名香港男子周三（10日）在日本北海道自駕遊時，逆線與一輛小型客車迎面相撞，致對方司機重傷。警方以涉嫌疏忽駕駛致人受傷為由，逮捕該名港男，正調查事故原因。on.cc 東網 ・ 20 小時前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑
日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中伏餐廳｜網民批評foodie們熱捧餐廳中伏！標榜前酒店大廚主理 畫碟慶生餐廳
foodie們熱捧餐廳有伏？有網民近日在Threads上出post，投訴一間有很多Foodie和KOL推介，並標榜由前酒店大廚主理的餐廳，除了食物質素一般，店員亦不專業，最重要的是賣點之一的免費畫碟服務居然讓人失望。Yahoo Food ・ 1 天前
劉珈汶英國再受滋擾 遭匿名信誣蔑從事性工作 許智峯太太同受攻擊｜Yahoo
被香港警方國安處懸紅通緝的劉珈汶，在英國再受匿名信滋擾，內容包含 AI 生成的深偽裸露照片，更指她從事性工作。這些匿名信由澳門寄出，多名前鄰居收到信件。同被通緝現身處澳洲的許智峯，他的太太亦成為攻擊對象。有人製作虛假海報，誣蔑許太從事性工作並列出收費，海報被寄往多處包括許智峯的上司亦收到。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
31 歲高級督察參與飛虎隊遴選後不治｜聯儲局連續三次減息｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事｜12 月 11 日・Yahoo 早報
一名高級督察於上周四（4 日）在南丫島對開海面參與警隊特別任務連（俗稱「飛虎隊」）的「進階遴選」測試時失去知覺，被送往醫院搶救，並延至昨日（10 日）晚上不治。警務處處長周一鳴表示，港島總區會繼續跟進事件，並將提交死因報告，交由死因裁判官決定是否需要進行死因研訊。事發於當天中午 12 時，飛虎隊正在南丫島對出海面舉行測試，項目包括跳水、游水及潛水。其中一名考生在完成跳水後身體感到不適並失去知覺。該名考生隨即被送往瑪嘉烈醫院接受治療，並進行了腦部手術。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
英超話題 ｜ 維拉缺水 艾利亞治兩面不是人
今季維拉愈踢愈好，在英超及歐霸盃都是「三哥」，但從紅軍借來的中場艾利亞治卻鮮有機會，背後原來有原因，亦令艾利亞治兩面不是人，情況相當尷尬。Yahoo 體育 ・ 19 小時前