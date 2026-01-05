宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
「職棒野球魂A職業聯盟」e日本系列賽中，中央聯盟冠軍讀賣巨人隊首度奪冠！
日本棒球機構(NPB)公認的職業棒球電競聯盟「職棒野球魂A職業聯盟」2025賽季最終戰「e日本系列賽」，於 2025年12月27日(六) 在大阪Grand Cube舉行。
讀賣巨人隊以3勝0敗戰績擊敗千葉羅德海洋隊，獲得了 冠軍 。
讀賣巨人隊以3勝0敗橫掃對手！首度榮登冠軍寶座！
e日本系列賽採用三勝制（最多五場）賽制，由e決戰系列賽勝出的讀賣巨人隊（中央聯盟第一名）與千葉羅德海洋隊（太平洋聯盟第二名）展開對決，雙方皆以首度奪冠為目標。
讀賣巨人隊在首戰告捷後，乘勝追擊連奪第二、第三戰勝利，徹底壓制千葉羅德海洋隊。
讀賣巨人隊獲得首座冠軍獎盃。
在激戰中奪得第二場勝利的讀賣巨人隊選手秋田將輝榮獲 MVP 殊榮。
e日本系列賽的賽事可透過職棒野球魂官方YouTube頻道的直播存檔觀看。
還沒看的朋友請務必看看吧。
讀賣巨人隊隊長 秋田將輝選手的感言
身為第三年參與SPL聯賽的選手，我認為自己能活用這段經驗，為隊友們營造出更易於發揮的環境。
非常感謝隊友們的支持，讓我最終取得了不錯的成績。
岡島秀樹野球魂總教練的感言
他們三個一直非常努力地練習，我也相信只要發揮出成果就能獲勝，因此懷抱著對團隊的信任迎來了這一天。
真的太棒了。
e日本系列賽結果
讀賣巨人隊的清木友德選手展現壓倒性表現，率隊奪勝！
兩位選手勢均力敵，最終由讀賣巨人隊的秋田將輝選手奪得勝利。
掌握比賽節奏的讀賣巨人隊宮下智貴選手奪得勝利，成功奪冠。
個人頭銜
MVP: 秋田將輝(讀賣巨人)
SPL聯盟排名第1名: 杉本琉綺(橫濱DeNA海灣之星隊) 總分116,031分
首位打者: 清木友徳(讀賣巨人)打擊率.754、菅原健太(東北樂天金鷲)打擊率.689
最多打點: 清木友徳(讀賣巨人) 打點35、菅原健太(東北樂天金鷲)打點37
最多本壘打: 杉本琉綺(橫濱DeNA海灣之星)本壘打8、中瀬京之介(阪神虎)本壘打8、野上田陸人(北海道日本火腿鬥士)本壘打8
最佳防禦率: 杉本琉綺(橫濱DeNA海灣之星)防禦率0.90、根岸大晟(福岡軟銀鷹)防禦率2.30
比賽結果詳情請參閱職棒野球魂A官方網站。
決定職棒野球魂A最強者的「職棒野球魂A 冠軍賽」2025賽季將於2026年1月11日(日)開幕！
邁入第八屆的「職棒野球魂A」所有玩家最強對決賽事「職棒野球魂A 冠軍賽」2025賽季將於 2026年1月11日(日) 正式開賽。
本大會採用對戰模式「即時對戰」進行1對1個人賽制的淘汰賽。
自1月起展開線上預選賽，除2月分區賽與區域賽脫穎而出的4名選手外，另將加入2024年冠軍得主、職棒野球魂A職業聯盟名額2名、世界排名名額1名，共計8名選手角逐總決賽。
若欲參加線上預選賽的決賽，只需安裝「職棒野球魂A」並於遊戲內完成KONAMI ID綁定即可。自認實力出眾者，何不把握機會參與一試呢？
此外，決賽大會將與在「有明GYM-EX」舉行的「職棒野球魂A 粉絲嘉年華 in 東京」同時舉辦。
住在附近的朋友們，務必親臨會場感受激戰的熱烈氛圍吧！
其他詳細資訊及直播等後續消息，請上「職棒野球魂A 冠軍賽」2025賽季官方網站確認。
一般社団法人日本野球機構承認 ⓒ2025 SAMURAI JAPAN
©世界野球ソフトボール連盟 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認
日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認
ⓒKonami Digital Entertainment
