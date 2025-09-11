職業學院室內體育館軍訓 多名學生暈倒

【on.cc東網專訊】雲南昆明衞生職業學院近日在體育館內舉行軍訓，有網民發文爆料指，有17名學生因缺氧被救護車拉走。校方工作人員周三（10日）回應指情況不屬實，經核實有5至6名學生在站軍姿時因身體素質等原因導致暈倒，並非網上描述的情況，目前學校軍訓正常進行。

網傳畫面顯示，不少身穿軍訓服的學生出現在鏡頭前，有兩名學生躺在台階處。拍片網民發文指，幾千人在一個體育館內，有人缺氧被拉走，質疑：「這個軍訓非訓不可嗎？」校方工作人員周三回應稱，事發於周二（9日），因下雨才將學生轉移到室內體育館軍訓。

該工作人員表示，當日自己也負責當值，並在現場查看環境，體育館所有門窗全部打開，不存在網傳因密閉導致學生缺氧的情況。他指出，該校也是一間醫學類院校，對軍訓的環境包括空氣是否流通都會進行綜合研判，也有自己的校醫室，對軍訓做了充分的應急安排。

