職業導向體驗｜現正接受報名！Starbucks香港首間社區共融分店辦課程 600中學生體驗咖啡行業｜Yahoo活動街

Starbucks（星巴克）一直積極推動青年發展，今次聯同星巴克香港與青年成就香港部（JA Hong Kong），在The Starbucks Foundation支持下推出「JA青年培育計劃」，讓學生從真實體驗中認識餐飲業，發掘職涯方向。計劃旨在讓青年認識餐飲業以及快速變化的工作世界中的機遇及發展途徑，培養他們所需的知識、技能、態度和自信。

星巴克共融分店開課 學生親手沖出夢想咖啡

星巴克香港首間社區共融分店近日舉辦「事業準備課程」，為本年度計劃展開序幕，近百名中學生近距離觀察咖啡師的實際工作情況，並由星巴克夥伴（員工）指導，學習手沖咖啡、咖啡拉花、烘焙包點，以至創作「期間限定」創意飲品，親身體驗多元的工作。

「期間限定」創意飲品設計大賽 — 激發創新思維、深化學習

為了提升學生的創意及對餐飲市場的了解，今年計劃特別新增「期間限定」創意飲品設計大賽。學生團隊須於限時內設計一款「期間限定」飲品，完成飲品概念繪圖，並進行匯報推銷概念。評審團會根據創意、可行性、美感、味道及匯報技巧五大準則評審，在九個工作坊中選出優異隊伍頒發「最具創意設計獎」（Sip of Innovation），並晉級明年7月舉行的總決賽，爭奪「終極創意大獎」（The Sip of Genius），贏取星巴克贊助禮品。

來自多間中學的同學近日於星巴克香港首間社區共融分店，參與「JA青年培育計劃」事業準備課程，體驗咖啡師工作，並設計「期間限定」創意飲品。

是次於活動獲獎的學生團隊來自大光德萃書院，中五同學周卓思 (右二) 分享：「很高興活動讓我有機會發揮創意！」

同學可於星巴克社區共融分店親身體驗咖啡師和不同工作崗位，包括手沖咖啡、咖啡拉花、烘焙包點等。

實踐中學習 建立未來技能

自2024年起推行的「JA青年培育計劃」由Starbucks Foundation及星巴克社區共融分店的部分營業額資助，內容包括：

「事業準備課程@星巴克社區共融分店」：學生由星巴克夥伴指導，體驗咖啡師工作。

「JA創新營」：學生在商界義工協助下，設計可持續發展的社會創新方案，並學習以AI編程製作原型，最後參與「JA公益編程挑戰賽」。

計劃至今已有逾60位星巴克義工導師參與其中，幫助近450學生，發掘他們的興趣與志向，培養創意及未來技能，為社區及經濟發展注入動力。

香港星巴克總經理陳健倫先生表示：「今年，星巴克香港繼續全力支持青年成就香港部的學生，希望大家能透過事業準備課程，深入認識餐飲業的多元崗位與工作內容，親身學習並體驗咖啡師的日常。透過這些寶貴的實踐機會，我們期望啟發年輕人探索職涯方向，並建立自信與技能，為未來做好準備。」

青年成就香港部行政總裁蔡卓慧女士表示：「感謝Starbucks Foundation及星巴克香港的支持，這個獨特的學習體驗幫助青年好好計劃他們的事業目標及升學路向，活出無限可能。」

Starbucks 星巴克「JA青年培育計劃」

報名詳情：

「事業準備課程@星巴克社區共融分店」現正接受中學報名 bit.ly/CR_workshop_2526。

