職業電競戰隊「KIT StarLeven KYUSHU」與「株式會社Soar」簽署贊助合約！

宣布職業電競戰隊「KIT StarLeven KYUSHU」與「株式會社Soar」已簽署贊助合約。

「KIT StarLeven KYUSHU」×「株式會社Soar」簽署贊助合約！

廣告 廣告

「KIT StarLeven KYUSHU(KIT StarLeven KYUSHU)」是由木村情報技術株式會社營運的職業電競戰隊。

本次宣布已與總部位於佐賀縣、主要提供辦公設備・IT解決方案等廣泛服務的「株式會社Soar(以下稱Soar)」簽署了贊助合約。

今後「KIT StarLeven KYUSHU」的正式隊服上將印製Soar的企業名稱，預計將以戰隊根據地佐賀為中心，在各個層面提供支援。

「KIT StarLeven KYUSHU」表示，將透過內容或活動等方式，傳遞Soar的相關措施與魅力。

關於本則公告的詳細資訊，可於「KIT StarLeven KYUSHU」官方網站確認。