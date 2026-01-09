跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
職業電競隊伍「QT DIG∞」宣布與「株式會社 Data Relation Marketing」締結贊助契約！以擴大粉絲基礎與活化團隊營運為目標
由株式會社戰國所營運的職業電競隊伍「QT DIG∞」，宣布已與提供數據活用行銷支援服務的「株式會社 Data Relation Marketing（以下簡稱 DRM）」締結贊助契約。
「QT DIG∞」與「DRM」締結贊助契約！
CRMを中心としたデータドリブンマーケティングの戦略立案から施策設計、実行支援、効果検証までを一貫して提供されている
「株式会社データリレーションマーケティング」
とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。https://t.co/HxCpXjaGa2 pic.twitter.com/LV71I1CLgB
— QT DIG∞ (@QT_DIG) January 9, 2026
以福岡為據點活動的職業電競隊伍「QT DIG∞」，於 2026 年 1 月 9 日（五）宣布與行銷顧問公司「DRM」締結贊助契約。
透過本次贊助合作，雙方將創造與以數位原生世代為主的電競粉絲之接觸機會，並活用「DRM」所擁有的行銷專業知識，致力於擴大「QT DIG∞」的粉絲基礎，並進一步活化團隊營運。
關於贊助契約締結的詳細內容，請參閱 QT DIG∞ 官方網站。
株式會社 Data Relation Marketing 代表董事 香川龍太郎 的留言
此次能與株式會社戰國締結贊助契約，作為 QT DIG∞ 的新夥伴一同邁出嶄新的一步，對此我們深感榮幸。
我們由衷感謝貴方認同並接納本公司在 CRM 方面的投入，以及「唯有人才能做到的」溝通價值，讓我們得以作為新的合作夥伴加入其中。
本公司自創立以來，始終以連結市場與企業的「橋樑」為使命，持續追求超越單純業務執行之上的介入價值。
在各式服務充斥的現代社會，能夠真正推動市場運作的，並不只有量化數據。
我們認為，透過第一線「一對一對話」所獲得的「真實聲音」，也就是市場正在感受什麼、渴望什麼，才是形塑企業下一步策略的核心本質。
在電競這個粉絲個別熱情極為高漲的領域中，結合本公司在聯絡中心營運中所鍛鍊出的「傾聽市場聲音的能力」，以及能將其最大化的「IT 與數位行銷」專業，是一項極具意義的挑戰。
在建立「與粉絲之間深厚且溫暖的關係性」這一目標上，我們將從科技與人際溝通雙方面出發，精準掌握各位粉絲的期待與心意，並回饋為團隊的整體價值。
我們期盼能成為連結 QT DIG∞ 與粉絲的「永續橋樑」，與團隊成員攜手前行，為電競產業以及 QT DIG∞ 的進一步發展，全心全意投入努力。
株式會社戰國 代表董事 西田圭 的留言
此次我們已與 DRM 締結贊助契約。
作為 CRM（顧客關係管理）領域的先驅，長期擔任連結市場與企業之「橋樑」，並將眾多嶄新服務推向世間的 DRM，能夠迎接其成為新的合作夥伴，我謹代表團隊致上最誠摯的感謝。
DRM 在瞬息萬變的時代中，持續追求「唯有人才能做到的」溝通價值，並不受面對面或非面對面形式所限，為社會帶來確實的成果。
這股「將想法化為具體成果、並傳遞價值的力量」，對於重視與粉絲之間的羈絆、致力於推廣電競這項新興文化的我們而言，無疑是極為強而有力的支援。
透過本次合作關係，QT DIG∞ 將活用 DRM 在行銷與溝通方面的專業知見，與各位粉絲建立更加深厚、溫暖的關係。
