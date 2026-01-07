天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
從聽障拳擊手到懸疑戀愛劇！ 岸井ゆきの演技有多可怕？
岸井ゆきの：透明感溢れる演技で心を掴む実力派女優
大家好！今天要來聊一位在日本影視圈穩穩站穩腳跟的女孩——*岸井ゆきの*。她那雙清澈的眼睛和自然流露的表情，總能讓觀眾一下子就沉浸在角色裡。
從出道到現在，作品橫跨電影、ドラマ、舞台，拿過日本奧斯卡最優秀主演女優賞，實力有目共睹。
身高只有150.5公分，卻散發出獨特的氣場，最近還在熱門作品中大放異彩。一起來看看這位低調卻閃耀的女優吧～
入行契機：山手線上的意外邂逅
岸井ゆきの，1992年2月11日出生於神奈川縣秦野市，身高150.5公分，隸屬ユマニテ事務所。高中時期，她在山手線車廂裡被女性攝影師搭話：「可以當我的拍攝對象嗎？」
就這樣被介紹進事務所，2009年以TBSドラマ《小公女セイラ》正式出道。一開始只是小角色或臨時演員，但她主動參加劇團工作坊，慢慢累積經驗。
2016年NHK大河劇《真田丸》飾演主角側室，開始受到注目。這種從意外開始的演藝之路，感覺就像命運的惡作劇呢！
外貌魅力：小巧身材配上靈動眼神
岸井ゆきの最吸引人的地方，就是那種乾淨透明的氣質！身材嬌小，臉蛋帶點童顏，笑起來超療癒，卻能在鏡頭前展現多層次的情感。她的眼神特別有戲，無論是傷心、困惑還是喜悅，
都能細膩傳達。皮膚白皙，髮型多變，從短髮到長髮都駕馭自如。雖然沒有誇張的曲線，但這種自然不做作的感覺，讓她看起來永遠像鄰家女孩，卻又充滿魅力。粉絲常說，看她的作品會不自覺被吸進去！
社群動態：IG上分享生活點滴
岸井ゆきの的Instagram帳號@yukino_kishii，追蹤人數已經超過28萬！她不常發文，但每篇都超有質感，像是拍攝現場的花絮、日常自拍，或是簡單的風景照。
文字總是溫柔又真誠，偶爾會寫長文分享心情，讓人感覺她私下就是個安靜思考型的女孩。沒有過多濾鏡，照片風格清新自然，粉絲留言互動也很溫暖。
想窺探她不為人知的一面，絕對要關注這個帳號喔～
代表作品：從溫柔到強悍的多變演技
岸井ゆきの的戲路超廣！2017年電影《おじいちゃん、死んじゃったって。》首次主演，拿下橫濱電影節最優秀新人賞。2019年《愛がなんだ》飾演痴情女子，
2022年《ケイコ 目を澄ませて》演聽障拳擊手，勇奪日本奧斯卡最優秀主演女優賞。2025年還有《恋は闇》主演懸疑戀愛劇、《佐藤さんと佐藤さん》描夫妻15年變化。
NHK晨間劇《まんぷく》、大河《真田丸》也都有亮眼表現。她擅長詮釋內心複雜的角色，表情細微卻有力，看完總讓人回味無窮。最新動向是2026年《すべて真夜中の恋人たち》，期待爆表！
個性側寫：真摯努力的電影狂熱者
訪談裡的岸井ゆきの，總是謙虛又認真。她自稱電影狂，從高中就迷上看片，至今仍是日常樂趣。私下不善言詞，卻在角色中爆發驚人能量。曾說過「不想把工作當成唯一歸屬」，
偶爾還去打工洗碗，保持普通生活感。小時候練過體操，特技是開腳，個性低調不愛張揚。這種腳踏實地的態度，讓她越演越有深度，粉絲也越來越多。
Japhub小編有話說
岸井ゆきの真的超圈粉，從小巧外表到深沉演技，完全是實力派代表！2025年作品連發，2026年還有新片，感覺她正處於巔峰。IG上那種自然分享，也讓人覺得親近。
喜歡細膩情感戲的，強推《ケイコ 目を澄ませて》或《佐藤さんと佐藤さん》，保證看完有共鳴。未來肯定還有更多驚喜，小編會持續關注喔～快去追她的IG和作品吧！
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
費查求教費Sir 曼聯「替工」三揀一
【Now Sports】即將以看守領隊身份率曼聯襲般尼的費查，承認已求教「師傅」費格遜，並得到對方祝賀。據報指，曼聯將會從3名舊將中選取其一，領軍直到季尾。費查（Darren Fletcher）周二在賽前記者會上，被問到獲委任看守領隊後可有接觸前帥費格遜時說：「我有，我不喜歡在沒與Sir阿歷士（費格遜）傾談下作出重大決定，那是我在球會以來一直做的事。」「我與Sir阿歷士的關係實在好，想先與他傾談，結果得到他的祝福。我認為他值得那份敬意。」本職是曼聯U18代表隊教練的他續說。費查短期內將會領軍出賽，不過任期能否直到季尾尚屬未知之數。BBC指，曼聯足球總監韋確斯已與3名前球員傾談，包括費查，以及曾出任看守領隊的卡域克、由看守領隊以至其後擔正的蘇斯克查，並將會從中揀選一人，至少執教球隊到季尾。英超 般尼VS曼聯Now TV 621台 08/01 04:15直播Now TV 611台 4K直播now.com 體育 ・ 8 小時前
超甜！金宇彬、申敏兒西班牙度蜜月 粉絲偶遇激動：本人超帥、氣質絕好
韓國演藝圈情侶金宇彬、申敏兒在2025年12月20日完婚後，近日被網友在西班牙特內里費島偶遇，疑似正在度蜜月。相關畫面曝光後，引起粉絲關注與討論。姊妹淘 ・ 1 天前
方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女
天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。姊妹淘 ・ 1 天前
方媛迅速回復Fit爆身形 曝光細女Cheryl近照 網民激讚：以後肯定是個大美女
方媛於去年10月為郭富城誕下第三名女兒Cheryl，郭富城以「小公主」稱呼女兒，指現在擁有三顆璀燦明珠，而自己係全世界最幸運嘅男士，被四位女神深深愛着，簡直隔住螢幕都感受到佢份幸福。郭富城於同月舉行60歲生日派對，當時正在坐月嘅方媛已迅速修身出席派對為老公慶生，令唔少網民對佢嘅恢復力感到震驚，大讚佢Fit爆。日前，方媛喺社交平台曝光Cheryl近況，網民皆表示Cheryl將來一定會遺傳方媛嘅美貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 分鐘前
劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕
2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。姊妹淘 ・ 4 小時前
廖慧儀分享自拍洗澡片被指搏見報 否認被照肺：只是日常最真實一面
TVB小花廖慧儀最近於社交平台分享一段自拍洗澡片，隨即成為了網民的討論焦點，廖慧儀就事件回應傳媒，指該段影片不過是一個小分享，向來喜歡拍片的她愛將自己最真實的一面呈現給大家看。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
《尋秦記》電影版爆紅 「白臉古天樂」被考古瘋傳 巔峰顏值獲讚可愛又帥氣
被影迷喻為「都市傳說」的《尋秦記》電影版於大除夕上映後好評不絕，電影公司於昨日(1月6日)公布，《尋秦記》港澳票房累計逾4,500萬Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度
《尋秦記》電影版成為近日熱話，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。除咗古天樂飾演嘅項少龍備受注目，滕麗名再以當年「善柔姑娘」亮相大銀幕，唔少網民都大讚即將奔5嘅滕麗名保養得宣，稱之為凍齡女神。日前，滕麗名於社交平台分享2019年拍攝電影版《尋秦記》時受傷坐輪椅嘅片段，意外令TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》拍檔陳浚霆（Andrew）成為眾矢之的。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
76歲影后演活少女！《阿凡達3》卸下特效後 是Sigourney Weaver震撼影壇的「靈魂演技」
《阿凡達3》已經在1月1日上映優先場，正式上映就在1月8日。不少影迷已經搶先一睹風采，大家都為那如幻似真的潘朵拉星所傾倒。然而，在絢麗奪目的視覺特效背後，最令大家震撼的不只有電影中豐富的特效，還有現在已年過七旬的薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），竟能精準演繹出正值青春期的少女，養女卡娜（Kiri），看起來完全沒有違和感！大眾的目光再次聚焦於這位高齡76歲的傳奇影后身上。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
陳百祥帶足球隊藝人玩職業踢吸金 黃長興自爆酬金
陳百祥（叻哥）2024年離開香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊，並搵來馬國明、洪天明、謝天華、陳展鵬及吳卓羲等人加入Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「人間香奈兒」Jennie、Dua Lipa也加持這款Chanel手袋！復古黑金長肩幼帶手袋，不費力地走進手袋迷的心
由Matthieu Blazy領班的Chanel系列陸續成為「人間香奈兒」加持的單品。Jennie近日發布的白恤衫加牛仔褲造型，簡潔有力，同時放在一旁的黑色Chanel手袋也無意中令手袋迷心動。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
《全民造星6》總決賽強尼與古天樂妙問妙答令觀眾拍爛手掌
ViuTV偶像育成節目《全民造星VI》總決賽於昨晚（1月4日）舉行，並邀得「項少龍」古天樂擔任評判，當中古天樂與主持人強尼之間的妙問妙答成為節目焦點之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蔡一鳳美國洛杉磯過節意外曝光豪宅 坐擁峽谷壯觀景色及健身室
澳門名媛蔡一鳳（Michelle）與前亞視執行董事盛品儒於2014年結婚，並育有一對龍鳳胎，居住於設有高樓底巨型客廳嘅赤柱7,000呎獨立屋，屋內亦有卡拉OK房及無敵海景露台。不過，盛品儒於去年8月因肝癌離世，終年48歲。遺孀蔡一鳳堅強振作，身兼父職照顧一對仔女，並於社交平台叫大家放心：「請放心：我曾跋涉過人生最駭浪的夜晚，便不怕此刻長路崎嶇。記得有朋友說：『Michelle是天塌下來，也能從廢墟中站起來化腐朽為神奇的人。』承您貴言，待度過這段時光，我必如鳳凰涅槃，浴火重生。」日前，蔡一鳳藉聖誕期間到美國洛杉磯與家人和朋友過節，又表示於美國幫盛品儒過生忌，佢喺小紅書分享美國嘅生活，意外令美國洛杉磯峽谷豪宅曝光。 從影片中看到，蔡一鳳喺美國嘅家坐落於峽谷之中，可以欣賞到莊觀嘅景色。而面積方面，極為闊落，家中更設有健身室。蔡一鳳又邀請到張懋中教授等知名人士到家中作客，被指家族強大。對此，蔡一鳳表示：「我輩還需努力」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
沈殷怡徐㴓喬組女團PAWS標榜30+輕熟性感 sell長腿 一個係學霸 一個鬧王晶起家
ViuTV早前於社交平台公開兩位神秘成員剪影，預告將有二人限定女團誕生，隨即引起網民瘋狂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
71歲成龍新作《過家家》演活腦退化老人 為自己預早製作告別之歌
繼去年票房大賣的《捕風追影》之後，成龍最新作品《過家家》2026急不及待登場！預告片曝光，即引起熱議，沒想到 71歲的大哥這次 “不打” 的演出，竟然觸動了不少觀眾。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
彭于晏冧功失靈 慘食3歲女孩檸檬
【on.cc東網專訊】台灣男星彭于晏（Eddie）一直是眾多女生心目中的男神兼筍盤，然而近日竟有異性公開拒絕他，相關事件於網絡瘋傳，且頓成熱話﹗原來Eddie在拍攝電影《爆水管》時曾與一名3歲女童星同場演出，但對方卻先後兩次無視男神的「冧功」及互動，令慘食檸檬後東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
台慶頒獎禮播許紹雄生前作品致敬 愛女感性發文：今晚又特別想你了！
「最強綠葉」許紹雄離世，令人惋惜！前晚（4日）台慶頒獎禮悼念藝人環節中，大螢幕上播出許紹雄在電視劇、電影中的演出片段，又略過許紹雄和周驄電影《新紮師妹》經典片段，悼念兩位老前輩，現場的佘詩曼和高海寧都難掩傷感。許紹雄女兒許惠菁亦收看頒獎典禮，看到爸爸的片段，在社交平台上發文：「今晚又特別想你了！」東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
古天樂宣萱為「仔仔」朱鑑然慶生 「生日請求」fans每人叫10位睇《尋秦記》
今天生日的朱鑑然前晚在深圳路演中，與戲中的爹哋媽咪古天樂、宣萱，一家三口齊齊整整與現場觀眾預祝生日，場面溫馨，朱仔為自己祈願之餘，還不忘提醒現場fans每人叫10位好友，到戲院睇好戲看《尋秦記》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王敏奕奪最佳女配角 網上二度分享感言 感謝遇上好拍檔佘詩曼
憑劇集《新聞女王2》在《萬千星輝頒獎典禮2025》中贏得最佳女配角的王敏奕，當晚在台上緊張得沒有說太多話，結果頒獎禮過後，她在社交媒體再次以長文分享自己的得獎感受。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張家輝向張銘耀韋羅莎夫婦親授心法 幽默示範如何由戲內演到戲外
張家輝日前參與廣告拍攝，於片場大展「導演魂」，向German親自示範如何一秒切換「孝順仔」、「暖男老公」與「支持型爸爸」三重身份，上演一堂幽默又貼地的「表情管理大師班」，從中帶出如何由角色管理延伸至財富管理。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前