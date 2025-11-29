肅貪搜索後 澤倫斯基撤換心腹幕僚長兼談判首席

（法新社基輔28日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天撤換最為仰仗、在烏國國內勢力龐大的幕僚長兼首席談判代表葉爾馬克。調查人員以大舉肅貪為由，突襲搜索葉爾馬克的住處。

葉爾馬克的下台對澤倫斯基是一大打擊。澤倫斯基目前正面臨俄羅斯在烏東戰場節節進逼，而華府則在推動一項可能讓基輔被迫向莫斯科做重大讓步的停戰方案。

現年54歲的葉爾馬克，本應在29日赴美國邁阿密出席關鍵的和平談判，但據知情高層告訴法新社，葉爾馬克現已確定不在代表團成員裡。

根據兩個不具名烏克蘭官員表示，赴美談判改由烏克蘭國家安全會議秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）領軍。

儘管反對派要求極具爭議的葉爾馬克下台呼聲高漲，但就在上週澤倫斯基還力挺葉爾馬克，宣布他為烏克蘭的首席談判代表，表達對其信任，

但在今天，澤倫斯基於一段影片宣布：「烏克蘭總統辦公室將進行重組，辦公室主任葉爾馬克已提出辭呈。」之後澤倫斯基旋即簽署命令，免除葉爾馬克的職務。

烏克蘭國家肅貪腐局（NABU）今天清晨表示，他們偕同肅貪專責檢察署（SAPO）搜查葉爾馬克的公寓，行動是核能回扣案調查的一環。

當局未說明調查內容，葉爾馬克則表示他全力配合。

葉爾馬克被控涉入能源部門1億美元回扣醜聞，該案由調查人員於本月稍早揭發。

由於此案正值俄羅斯持續攻擊烏克蘭電網，導致停電並威脅冬季供暖之際，回扣案引發烏克蘭社會憤慨。涉及回扣的工程合約包含建構防範俄國空襲電網的設備。